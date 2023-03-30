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Как и где смотреть шоу The Challenge: World Championship.

Где смотреть «Алчные экстремалы: чемпионат мира» Где смотреть шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира»

В шоу «Алчные экстремалы: Чемпионат мира» (The Challenge: World Championship) соревнуются участники из разных стран за приз в 500 000 долл. США. Вот как посмотреть каждый эпизод шоу «Алчные экстремалы».

О чем шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира»?

«Алчные экстремалы: чемпионат мира» | Официальный анонс | Paramount+

Шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» — это спин-офф соревновательного реалити-шоу «Алчные экстремалы» (The Challenge), которое, в свою очередь, является спин-оффом двух шоу «Реальный мир» (The Real World) и «Дорожные правила» (Road Rules). В новом сезоне встретятся победители и выдающиеся участники из шоу «Алчные экстремалы: Аргентина. El Desafío», «Алчные экстремалы: Австралия», «Алчные экстремалы: Великобритания» и «Алчные экстремалы: США». Участники, пришедшие не из франшизы «Алчные экстремалы», были набраны из других реалити-шоу канала MTV («Пожалуй, ты!», «Экс на пляже», «Джорди Шор») и даже из популярных шоу других каналов. Команды состоят из нескольких участников или пар, которые должны хитростью проложить себе путь к победе.

Титул победителя шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира».

Когда начнется шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира»?

Первые два эпизода шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» вышли в США и Канаде 8 марта 2023 года, а последующие эпизоды выходят каждую неделю по средам. В Великобритании, некоторых странах Латинской Америки и в Австралии премьера состоялась 9 марта. В Германии, Швейцарии, Австрии, Италии и Франции трансляция нового сезона началась 15 марта.

Где смотреть шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» онлайн

Шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» можно посмотреть на сервисе Paramount+ во всех странах, где он доступен.

Логотип Paramount+

Смотрите «Алчные экстремалы: чемпионат мира» на Paramount+

Новые эпизоды реалити-шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» будут выходить каждую неделю по средам на Paramount+. Здесь также есть все предыдущие сезоны шоу «Алчные экстремалы» и его спин-оффов «Алчные экстремалы: чемпионы против звезд» (The Challenge: Champs vs. Stars), «Алчные экстремалы: все звезды» (The Challenge: All Stars), «Алчные экстремалы: Аргентина. El Desafío», «Алчные экстремалы: Австралия», «Алчные экстремалы: Великобритания» и «Алчные экстремалы: США». А еще сервис Paramount+ предлагает семидневный бесплатный пробный период!

Участники шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира»

В новом сезоне «Алчные экстремалы: чемпионат мира» соберутся победители и выдающиеся участники предыдущих шоу франшизы «Алчные экстремалы». Вот полный список участников шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира».

Участники шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира».

Победители прошлых сезонов:

  • Амбер Борцотра.

  • Даррелл Тейлор.

  • Джоди Везертон.

  • Джонни «Бананас» Девенанцио.

  • Джонна Стивенс.

  • Джордан Уайзли.

  • Кэйси Кларк.

  • Келлиэнн Джадд.

  • Нельсон Томас.

  • Ниа Мур.

  • Тео Кэмпбелл.

  • Тори Дил.

  • Уэс Бергманн.

  • Йес Даффи.

Игроки из других шоу и стран:

  • Бен Дриберген.

  • Дэнни Маккрей.

  • Жюстин Ндиба.

  • Сара Ласина.

  • Эмили Сибом.

  • Грант Крапп.

  • Кики Моррис.

  • Трой Каллен.

ЧаВо: «Алчные экстремалы: чемпионат мира»

Есть ли в шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» сценарий?
Сколько платят участникам франшизы «Алчные экстремалы»?
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