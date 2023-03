Смотрите «Алчные экстремалы: чемпионат мира» на Paramount+

Новые эпизоды реалити-шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» будут выходить каждую неделю по средам на Paramount+. Здесь также есть все предыдущие сезоны шоу «Алчные экстремалы» и его спин-оффов «Алчные экстремалы: чемпионы против звезд» (The Challenge: Champs vs. Stars), «Алчные экстремалы: все звезды» (The Challenge: All Stars), «Алчные экстремалы: Аргентина. El Desafío», «Алчные экстремалы: Австралия», «Алчные экстремалы: Великобритания» и «Алчные экстремалы: США». А еще сервис Paramount+ предлагает семидневный бесплатный пробный период!