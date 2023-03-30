Где смотреть «Алчные экстремалы: чемпионат мира» Где смотреть шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира»
В шоу «Алчные экстремалы: Чемпионат мира» (The Challenge: World Championship) соревнуются участники из разных стран за приз в 500 000 долл. США. Вот как посмотреть каждый эпизод шоу «Алчные экстремалы».
О чем шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира»?
Шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» — это спин-офф соревновательного реалити-шоу «Алчные экстремалы» (The Challenge), которое, в свою очередь, является спин-оффом двух шоу «Реальный мир» (The Real World) и «Дорожные правила» (Road Rules). В новом сезоне встретятся победители и выдающиеся участники из шоу «Алчные экстремалы: Аргентина. El Desafío», «Алчные экстремалы: Австралия», «Алчные экстремалы: Великобритания» и «Алчные экстремалы: США». Участники, пришедшие не из франшизы «Алчные экстремалы», были набраны из других реалити-шоу канала MTV («Пожалуй, ты!», «Экс на пляже», «Джорди Шор») и даже из популярных шоу других каналов. Команды состоят из нескольких участников или пар, которые должны хитростью проложить себе путь к победе.
Когда начнется шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира»?
Первые два эпизода шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» вышли в США и Канаде 8 марта 2023 года, а последующие эпизоды выходят каждую неделю по средам. В Великобритании, некоторых странах Латинской Америки и в Австралии премьера состоялась 9 марта. В Германии, Швейцарии, Австрии, Италии и Франции трансляция нового сезона началась 15 марта.
Где смотреть шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» онлайн
Шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» можно посмотреть на сервисе Paramount+ во всех странах, где он доступен.
Смотрите «Алчные экстремалы: чемпионат мира» на Paramount+
Новые эпизоды реалити-шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» будут выходить каждую неделю по средам на Paramount+. Здесь также есть все предыдущие сезоны шоу «Алчные экстремалы» и его спин-оффов «Алчные экстремалы: чемпионы против звезд» (The Challenge: Champs vs. Stars), «Алчные экстремалы: все звезды» (The Challenge: All Stars), «Алчные экстремалы: Аргентина. El Desafío», «Алчные экстремалы: Австралия», «Алчные экстремалы: Великобритания» и «Алчные экстремалы: США». А еще сервис Paramount+ предлагает семидневный бесплатный пробный период!
Участники шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира»
В новом сезоне «Алчные экстремалы: чемпионат мира» соберутся победители и выдающиеся участники предыдущих шоу франшизы «Алчные экстремалы». Вот полный список участников шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира».
Победители прошлых сезонов:
Амбер Борцотра.
Даррелл Тейлор.
Джоди Везертон.
Джонни «Бананас» Девенанцио.
Джонна Стивенс.
Джордан Уайзли.
Кэйси Кларк.
Келлиэнн Джадд.
Нельсон Томас.
Ниа Мур.
Тео Кэмпбелл.
Тори Дил.
Уэс Бергманн.
Йес Даффи.
Игроки из других шоу и стран:
Бен Дриберген.
Дэнни Маккрей.
Жюстин Ндиба.
Сара Ласина.
Эмили Сибом.
Грант Крапп.
Кики Моррис.
Трой Каллен.
ЧаВо: «Алчные экстремалы: чемпионат мира»
Есть ли в шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» сценарий?
Согласно множеству репортажей и интервью все шоу франшизы «Алчные экстремалы» на 100% оригинальны и спонтанны. Но, поскольку это реалити-шоу, никогда нельзя знать наверняка.
Сколько платят участникам франшизы «Алчные экстремалы»?
По правилам игры участники начинают с суммой в 1000 долл. США и могут заработать больше, выигрывая испытания и проходя промежуточные отброры по ходу сезона. Цель — дойти до финала как минимум с 5000 долл. США.
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