Шоу «Алчные экстремалы: чемпионат мира» — это спин-офф соревновательного реалити-шоу «Алчные экстремалы» (The Challenge), которое, в свою очередь, является спин-оффом двух шоу «Реальный мир» (The Real World) и «Дорожные правила» (Road Rules). В новом сезоне встретятся победители и выдающиеся участники из шоу «Алчные экстремалы: Аргентина. El Desafío», «Алчные экстремалы: Австралия», «Алчные экстремалы: Великобритания» и «Алчные экстремалы: США». Участники, пришедшие не из франшизы «Алчные экстремалы», были набраны из других реалити-шоу канала MTV («Пожалуй, ты!», «Экс на пляже», «Джорди Шор») и даже из популярных шоу других каналов. Команды состоят из нескольких участников или пар, которые должны хитростью проложить себе путь к победе.