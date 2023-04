Her kan du se ‘The Challenge: World Championship’

Serien The Challenge: World Championship, der er et spinoff af realitykonkurrenceserien The Challenge – som selv er et spinoff af The Real World og Road Rules – samler vindere og udvalgte deltagere fra The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK og The Challenge: USA. Deltagere uden for kernenfranchisen The Challenge er også blevet rekrutteret fra andre MTV-realityserier som Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore og endda serier, der ikke er fra MTV. De forskellige teams består af flere deltagere eller par, der skal plotte og planlægge deres vej til sejr.