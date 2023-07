Spin-off de la série de téléréalité The Challenge, elle-même spin-off de The Real World et Road Rules, la série The Challenge : World Championship réunit les gagnants et certains candidats de The Challenge Argentina : El Desafío, The Challenge : Australia, The Challenge : UK et The Challenge : USA. Des candidats extérieurs à la franchise Challenge ont également été recrutés dans d'autres émissions de télé-réalité de MTV telles que Are You the One ?, Ex on the Beach, Geordie Shore, et même dans des émissions non télévisées. Les équipes sont composées de plusieurs participants ou binômes qui doivent élaborer des plans et des stratégies pour parvenir à la victoire.