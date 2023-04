Als Ableger der Reality-Wettbewerbsserie The Challenge – die ihrerseits ein Ableger von The Real World und Road Rules ist – bringt die Serie The Challenge: World Championship die Gewinner und ausgewählte Teilnehmer von The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK und The Challenge: USA zusammen. Teilnehmer, die nicht zum Kern der Challenge-Reihe gehören, wurden auch aus anderen MTV-Reality-TV-Shows wie Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore und sogar aus Sendungen außerhalb des Fernsehens rekrutiert. Zu den Teams gehören mehrere Teilnehmer oder Paare, die ihren Weg zum Sieg planen müssen.