The Challenge: World Championship의 새로운 에피소드는 매주 수요일 Paramount+에서 방송됩니다. 이 서비스에서 The Challenge의 모든 이전 시즌과 스핀오프 The Challenge: Champs vs. Stars, The Challenge: All Stars, The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK, The Challenge: USA 또한 시청할 수 있습니다. Paramount+는 7일 무료 체험을 제공합니다!