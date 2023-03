Spin-off serii reality show The Challenge, która sama w sobie jest spin-offem serii The Real World i Road Rules -The Challenge: World Championship skupia zwycięzców i wybranych uczestników z programów The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK oraz The Challenge: USA. Uczestnicy spoza głównej serii Challenge zostali wybrani z innych programów reality show MTV, takich jak Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore, a także innych programów spoza MTV. Zespoły składają się z kilku uczestników lub par, którzy snując intrygi, planują swoją drogę do zwycięstwa.