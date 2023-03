The Challenge: Campeonato Mundial es una serie derivada del reality de competencia The Challenge que, a su vez, es una serie derivada de The Real World y Road Rules. En esta entrega, la serie junta a ganadores y concursantes selectos de The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: Reino Unido y The Challenge: Estados Unidos. El programa también ha reclutado a concursantes externos a la franquicia principal de The Challenge en otros realities de MTV como Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore e incluso otras series que no son de MTV. Los equipos constan de varios participantes o parejas que deben conspirar y maquinar hasta conseguir la victoria.