Spin-off del reality The Challenge, che a sua volta è uno spin-off di The Real World e Road Rules, lo show The Challenge: World Championship riunisce vincitori e concorrenti selezionati di The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK, e The Challenge: USA. Sono stati reclutati anche concorrenti al di fuori del franchise principale Challenge da altri reality show di MTV come Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore, e perfino show non appartenenti a MTV. Le squadre sono composte da più partecipanti o da coppie che devono elaborare e pianificare la loro strada verso la vittoria.