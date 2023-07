En avlegger av realitykonkurranseserien The Challenge – som i seg selv er en avlegger av The Real World and Road Rules – The Challenge: World Championship-serien samler vinnere og utvalgte deltakere fra The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK og The Challenge: USA. Deltakere utenfor kjernen Challenge-serien har også blitt rekruttert fra andre realityserier som Are You the One?, Ex on the Beach, Gordie Shore og til og med programmer som ikke er fra MTV i det hele tatt. Lagene er sammensatt av flere deltakere eller par som må planlegge veien til seier.