ExpressVPN yazılım hatası bulma ödülleri

Takdir sözü

ExpressVPN’in yazılım hatası bulma programı, platformlarımızı daha güvenli hâle getirmeye yardımcı olanların sıkı çalışmalarını ödüllendirir.

ExpressVPN ile iletişime geçip hizmetlerimizin ve web sitelerimizin güvenliğini nasıl iyileştirebileceğimize dair öneriler sunan aşağıdaki kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.

Katılan ve katılmaya devam eden herkesi tebrik ederiz!

Ödül kazananlar*

*Üçüncü şahıs sitelerine bağlantı verilmesi, üçüncü şahıs sitelerindeki içeriklerin veya buralarda tanıtılan, sunulan veya satılan herhangi bir ürünün ExpressVPN tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Yazılım hatası bulma programımıza nasıl katılacağınızı öğrenin.