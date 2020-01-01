ExpressVPN yazılım hatası bulma ödülleri
ExpressVPN, yıllardırdan beri yazılım hatası bulma programı sunar ve hizmetlerimizin güvenliğini artırmaya yardımcı olan güvenlik araştırmacılarına bugüne kadar binlerce dolar vermiştir.
Takdir sözü
ExpressVPN’in yazılım hatası bulma programı, platformlarımızı daha güvenli hâle getirmeye yardımcı olanların sıkı çalışmalarını ödüllendirir.
ExpressVPN ile iletişime geçip hizmetlerimizin ve web sitelerimizin güvenliğini nasıl iyileştirebileceğimize dair öneriler sunan aşağıdaki kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.
Katılan ve katılmaya devam eden herkesi tebrik ederiz!
Ödül kazananlar*
Vyshnav Nk
Territory
Himanshu Pandey
Zhevlakov Egor
Pratik Vinod Yadav
*Üçüncü şahıs sitelerine bağlantı verilmesi, üçüncü şahıs sitelerindeki içeriklerin veya buralarda tanıtılan, sunulan veya satılan herhangi bir ürünün ExpressVPN tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
Yazılım hatası bulma programımıza nasıl katılacağınızı öğrenin.