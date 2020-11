Le programme de prime aux bugs d'ExpressVPN

ExpressVPN exploite des milliers de serveurs VPN et conçoit des applications VPN multi-plateformes pour les plus grands systèmes d'exploitation ainsi que les routeurs et les extensions de navigateurs.

ExpressVPN prend très au sérieux la sécurité de ses applications et de ses services. Depuis des années, nous avons offert un programme interne de prime aux bugs et avons déjà récompensé les chercheurs en sécurité en dizaines de milliers de dollars. Nous valorisons l'excellence de l'ingénierie et sommes en constante recheche de moyens pour améliorer la sécurité de nos produits et services.