Программа поиска багов ExpressVPN

ExpressVPN управляет тысячами VPN-серверов и создаёт как кроссплатформенные VPN-приложения для всех основных операционных систем и роутеров, так и браузерные расширения.

ExpressVPN крайне серьёзно относится к вопросу безопасности этих приложений и не только. Наша компания уже многие годы предлагает всем желающим принять участие в программе поиска багов, более того — на данный момент мы выплатили десятки тысяч долларов вознаграждения принявшим в ней участие специалистам по кибербезопасности. Мы очень ценим компетентные мнения и всегда ищем новые способы сделать наши продукты и услуги еще более безопасными.