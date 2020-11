Programma di bug bounty di ExpressVPN

Safe harbor

Forniamo un “porto sicuro” (Safe Harbor) secondo i termini essenziali di disclose.io.

La sicurezza è fondamentale secondo i nostri valori e apprezziamo il contributo degli hacker che agiscono in buona fede per aiutarci a mantenere uno standard elevato per la sicurezza e la privacy dei nostri utenti. Ciò include l'incoraggiamento alla ricerca e alla divulgazione responsabile delle vulnerabilità. Questa politica stabilisce la nostra definizione di buona fede nel contesto della ricerca e della segnalazione delle vulnerabilità, nonché cosa ci si può aspettare da noi in cambio.

Aspettative

Lavorando con noi secondo questa politica, ecco cosa potrai aspettarti:

Estenderemo il porto sicuro per la ricerca sulla vulnerabilità correlata a questa politica

Collaboreremo con te per comprendere e convalidare la tua segnalazione, inclusa una tempestiva risposta iniziale alla presentazione

Lavoreremo per porre rimedio in modo tempestivo alle vulnerabilità scoperte; e riconosceremo il tuo contributo al miglioramento della nostra sicurezza se seiil primo a segnalare una vulnerabilità esclusiva e se il tuo report riguarda una modifica del codice o della configurazione.

Regole di base

Per incoraggiare la ricerca sulle vulnerabilità ed evitare qualsiasi confusione tra pirateria informatica in buona fede e attacchi dannosi, ti chiediamo quanto segue.

Gioca rispettando le regole. Ciò include il rispetto di questa politica, così come qualsiasi altro accordo pertinente. In caso di incongruenze tra questa politica e altri termini pertinenti, prevarranno i termini di questa politica.

Segnala tempestivamente qualsiasi vulnerabilità che hai scoperto

Evita di violare la privacy di altri, interrompere i nostri sistemi, distruggere i dati e/o danneggiare l'esperienza dell'utente

Utilizza solo canali ufficiali per discutere con noi delle informazioni sulla vulnerabilità

Mantieni riservati i dettagli di eventuali vulnerabilità scoperte fino a quando non vengono risolte, secondo la politica di divulgazione

Esegui i test solo sui sistemi in ambito e rispetta i sistemi e le attività che non rientrano nell'ambito

Se una vulnerabilità fornisce un accesso non intenzionale ai dati: Limita la quantità di dati a cui accedi al minimo richiesto per dimostrare in modo efficace una prova di concetto; e Interrompi il test e invia immediatamente una segnalazione se durante il test riscontri dati dell'utente, come informazioni di identificazione personale (PII), informazioni sanitarie personali (PHI), dati di carte di credito o informazioni proprietarie

Dovresti interagire solo con gli account di prova che possiedi o con il permesso esplicito del titolare dell'account

Non impegnarti in attività di estorsione

Accordo Safe Harbor (porto sicuro)

Nel condurre le ricerche sulla vulnerabilità secondo questa politica, consideriamo che la ricerca condotta in base a questa politica sia:

Autorizzata alla luce di eventuali leggi anti-hacking applicabili e non avvieremo né sosterremo azioni legali contro di te per violazioni accidentali e in buona fede di questa politica

Autorizzata alla luce delle leggi antielusione pertinenti e non avvieremo un reclamo contro di te per elusione dei controlli tecnologici;

Esente da restrizioni incluse nella nostra Politica di utilizzo accettabile che potrebbero interferire con la conduzione di ricerche sulla sicurezza e rinunciamo a tali restrizioni su base limitata

Legale, utile per la sicurezza generale di internet e condotta in buona fede.

Siete tenuti, come sempre, a rispettare tutte le leggi applicabili. Se un'azione legale viene avviata da una terza parte contro di te e hai rispettato questa politica, adotteremo misure per far sapere che le tue azioni sono state condotte in conformità con questa politica.

Se in qualsiasi momento hai dubbi o non sei sicuro che la tua ricerca sulla sicurezza sia coerente con questa politica, invia una segnalazione tramite uno dei nostri canali ufficiali prima di proseguire.