Prijzen en onderscheidingen

ExpressVPN biedt financiële beloningen en waardeert uw bijdrage aan de veiligheid van onze diensten. We betalen voor geldige bug-rapporten (voor meer informatie zie hieronder) die voor het eerst gemeld worden. ExpressVPN beslist per geval wat een gepaste beloning is.

Met uw toestemming worden daarnaast uw bevindingen mogelijk publiekelijk vrijgegeven en waarbij u bedankt wordt in een blogartikel of opgenomen in de notities van toekomstige software-updates.

Hoe dient u uw bug-rapport in

Bug-rapporten dienen per e-mail verstuurd te worden naar security@expressvpn.com.