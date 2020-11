Programa de Recompensas por Bugs da ExpressVPN

Fornecemos um safe harbor completo, de acordo com as normas Globais da disclose.io.

A segurança é fundamental para nossos valores, e valorizamos a entrada de hackers agindo de boa fé para nos ajudar a manter um alto padrão de segurança e privacidade para nossos usuários. Isto inclui o incentivo à pesquisa e divulgação responsável de vulnerabilidades. Esta política estabelece nossa definição de boa fé no contexto de encontrar e reportar vulnerabilidades, assim como o que você pode esperar de nós em troca.

Ao trabalhar conosco de acordo com esta política, você pode esperar que nós o façamos:

Para incentivar a pesquisa de vulnerabilidade e evitar qualquer confusão entre hacking de boa fé e ataques maliciosos, pedimos o seguinte de vocês.

Do not engage in extortion.

Siga as regras. Isto inclui seguir esta política, assim como quaisquer outros acordos relevantes. Se houver qualquer inconsistência entre esta política e quaisquer outros termos relevantes, os termos desta política prevalecerão.

Relate qualquer vulnerabilidade que você tenha descoberto prontamente.

Evite violar a privacidade de outros, perturbar nossos sistemas, destruir dados e/ou prejudicar a experiência do usuário.

Use apenas os canais oficiais para discutir conosco informações sobre vulnerabilidade.

Mantenha os detalhes de quaisquer vulnerabilidades descobertas em sigilo até que elas sejam corrigidas, de acordo com a política de divulgação.

Realize testes somente em sistemas dentro do escopo e respeitar sistemas e atividades que estejam fora do escopo.

Se uma vulnerabilidade fornecer acesso não intencional aos dados: limitar a quantidade de dados que você acessa ao mínimo necessário para demonstrar efetivamente uma Prova de Conceito; e

cessar os testes e enviar um relatório imediatamente se você encontrar quaisquer dados de usuário durante os testes, tais como informações pessoais identificáveis (PII), informações pessoais de saúde (PHI), dados de cartão de crédito, ou informações de propriedade;

Você só deve interagir com as contas de teste que você possui ou com permissão explícita do titular da conta.