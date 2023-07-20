TikTok, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformları iş arama ve kariyer geliştirme ortamını dönüştürüyor.

Genç adaylar bu platformları becerilerini ve kişiliklerini yaratıcı şekillerde sergilemek için kullanıyorlar.

Şirketler, işe alımda sosyal medyanın değerini kabul ederek, sıradan (LinkedIn dışı) sosyal medya platformları aracılığıyla başarılı işe alımlara yol açıyor.

Ancak, başvuru sahipleri internette yaşatmak istedikleri kişisel bilgilerin türü konusunda dikkatli olmalıdır.

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İş arama ve kariyer geliştirme ortamı hashtag’lerin, filtrelerin ve takipçi sayılarının artık endüstri liderlerini büyüleme ve yeni fırsatlar dünyasının kilidini açma yolunda dramatik bir dönüşümden geçiriyor. LinkedIn her zaman profesyonel çevre için sosyal medya sitesi olarak anılırken TikTok, İnstagram ve YouTube gibi platformlar öncelikle eğlence ve kişisel bağlantı kaynakları olarak görülüyor. Bununla birlikte, Z Kuşağının önderlik ettiği bir paradigma kayması, geleneksel özgeçmiş gönderme yöntemlerinin, çevrimiçi başvuruların ve LinkedIn ağının kişinin hayalindeki işe girmenin tek yolu olduğu fikrine meydan okuyor. Gündelik sosyal medya özgeçmişlerinin yükselen trendini keşfediyor ve her yerde bulunan platformların yardımıyla profesyonel dünyaya damgasını vurmayı başaranların hikayelerini paylaşıyoruz. Sosyal medyanın hayalimizdeki işlere ulaşma şeklimizi nasıl yeniden şekillendirdiğini keşfetmeye hazır olun!

Sosyal medya özgeçmişlerinin yükselişi

Günümüzün iş piyasasında iş arayanlar ortak bir zorlukla karşı karşıyadır: dikkat çekme mücadelesi. Başvuranların sayısı artmaya devam ettikçe özgeçmişler ve ön yazılar genellikle kendilerini bir başvuru dağının altında gömülü bulur ve bu da adayların öne çıkmasını zorlaştırır. Bu zorluk, özellikle daha deneyimli profesyonellerle sürekli rekabet eden Z Kuşağı (1997 ile 2003 arasında doğanlar) için daha belirgindir. Yaklaşımlarında daha yaratıcı ve yenilikçi olma ihtiyacının bilincinde olarak dijital çağda büyüyen genç adaylar çözüm olarak sosyal medya platformlarına yöneliyor. Bu platformlar, geleneksel özgeçmiş ve ön yazı biçiminden kopma fırsatı sunarak adayların becerilerini ve kişiliklerini daha ilgi çekici bir şekilde sergilemelerini sağlar. Dahası, sosyal medyanın işe alım sürecindeki artan önemi, başvuru sahiplerine çabalarının dijital uçurumda kaybolmayacağına dair güven aşılamaktadır. Son istatistikler, sayısı giderek artan şirketin artık işe alımda sosyal medyanın değerini anladığını ortaya koyuyor. Aslında, işe alım yöneticilerinin yaklaşık %70’i bu platformlar aracılığıyla başarılı işe alımlar yaptıklarını bildirmişlerdir. Geleneksel olmayan işe alım stratejilerinin kabulünde yaşanan artış; iş arayanları, LinkedIn olmasa bile, işverenlerin dikkatini çekmek için sosyal medyanın potansiyelini keşfetmeye davet ediyor [Pull quote: Sıradan sosyal medya platformlarını kullanan genç adaylar aktif olarak yeni ve benzersiz yetenekler arayan geniş bir işveren ağına dahil olabilirler. Daha geniş bir ağ oluşturma ve LinkedIn veya çevrimiçi iş başvuruları gibi geleneksel yollarla onları keşfetmemiş olabilecek potansiyel işverenlere ulaşma fırsatına sahipler.] Sosyal medyanın gücü, kişinin eriştiği kişi sayısını artırma yeteneğinde de yatmaktadır. İş arayanlar, başvurularını iletmek için kendi sosyal medya topluluklarından yararlanabilir. Beğeniler, video görüntülemeleri ve paylaşımlar gibi etkileşim metrikleri, adayların genellikle daha kabarık içeriğin hakim olduğu bir ortamda öne çıkmasına yardımcı olabilir. Bu yeni iş arayan kişiler topluluğu, becerilerini sergilemek için genellikle video özgeçmişleri gibi görsel medyaya büyük ölçüde güveniyorlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bunun en sık gerçekleştiği platform TikTok.

#TikTokResumes devrimi

Tiktok’ta özgeçmişlerin yükselişi, şirketin kendisi tarafından yaratılan bir kavramdı. Yeni mezunların staj ve istihdam edilmede karşılaştıkları zorlukların farkında olan platform, 2021’de TikTok Özgeçmişlerini tanıttı. İşe alım için sosyal medya platformlarından yararlanmak tamamen yeni olmasa da – 2015’te Taco Bell, Snapchat’ta staj fırsatlarının reklamını yaptı ve 2017’de McDonald’s, insanların popüler görüntü paylaşım uygulaması aracılığıyla iş başvurusunda bulunmalarına olanak tanıyan “Snaplications”ı tanıttı -TikTok, kullanıcıları daha geleneksel uygulama sayfalarına yönlendirmek yerine video uygulamalarını dahil ederek konsepti daha da ileri götürdü. Girişim, kullanıcıları #TikTokResumes etiketiyle birlikte 60 saniyelik bir dijital özgeçmiş yayınlamaya ve doğrudan uygulamanın içindeki işlere başvurmaya çağırıyor. Chipotle, Target, WWE ve Shopify gibi birçok önde gelen şirket TikTok ile ortaklık kurarak iş adaylarının video özgeçmişlerini sosyal platform üzerinden göndermelerine izin verdi. Hatta bazı okullar TikTok özgeçmişlerinin oluşturulmasını müfredatlarına dahil etti. Tiktok’un günde ortalama 1,2 milyardan fazla video izlemesi ile muazzam erişimi, iş arayanlara potansiyel işverenlerle bağlantı kurmaları ve çok çeşitli iş fırsatlarını keşfetmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Seattle’dan 23 yaşındaki Makena Yee, TikTok Özgeçmişlerinde yazılmış başarı öykülerinden birine sahip olarak ”Beni işe almanızın nedenleri işte bunlar” diyor. Video özgeçmişi viral hale geldikten sonra milyonlarca görüntüleme ve yüzlerce yorum topladı ve bunlara “Biri onnnnnnnnnnnnu işe alsın!” gibi ifadeler de dahil. Yee 15’ten fazla iş teklifi aldı.

Utah’taki Brigham Young Üniversitesi’nin eski bir öğrencisi olan 25 yaşındaki Kalli Roberts, TikTok Özgeçmişi sayesinde iş bulan başka bir aday. Legally Blonde‘dan ilham alan video özgeçmişini yayınladıktan sonra, Tiktok’un küresel işletme departmanında staj yapmayı başardı. Koşu bandındayken ”Dinamik, hızlı tempolu ortamlarda çalışmak konusunda harikayım” diyor. Roberts, işe başladıktan sonra The New York Times ile yaptığı röportajda, ”Kişiliğimin ya da gerçekte kim olduğumun kağıttan özgeçmişimde yeterince yansıtıldığını hissedemedim” dedi. “TikTok, yazılı bir başvuruda fark edilemeyen video düzenleme ve topluluk önünde konuşma gibi becerilerimi sergilememe izin verdi. TikTok dışında 10 şirket daha ‘Onlar seni istemiyorsa biz istiyoruz’ dedi.”

Instagram’ın fotoğraf gücünü kullanmak

Pakistanlı-Kanadalı aktris Iman Vellani, İnstagram’ın yeni fırsatlara nasıl kapı açabileceğinin en iyi örneği. Marvel’a olan tutkusunun ardından Instagram hesabı aracılığıyla Marvel karakterlerini tırnak sanatında sergiledi ve oyuncu ajanslarının dikkatini çekerek bir Marvel dizisinde Kamala Khan rolünü kaptı.

Instagram’ın görsel yapısı, Instagram uygulamasını özellikle iş arayanlar için de çekici kılıyor. Bireylerin büyüleyici videolar ve göz alıcı görüntüler aracılığıyla yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıyor. İnsan tasarımcı, şef veya yetenekli bir fotoğrafçı olsa da, Instagram kendini ifade etmek ve potansiyel işverenlere yeteneklerin gösterilmesi için ideal bir platform. Örneğin, Hindistan’da yaşayan bir kullanıcı olan Ankita Chawla, kişisel Instagram hesabını yeteneklerinin yaratıcı bir vitrini haline getirdi. Özgeçmişini bir kolaj olarak tasarladı ve profilini düzenlendi. Bu da Deloitte Hindistan’da görsel yaratıcı olarak işe alınmasına yol açtı.

Bumppy ile yakın tarihli bir röportajda Chawla, “Arkadaşlarım aldıkları iş teklifleri hakkında konuşurken kendimi kötü hissettiğimi hatırlıyorum. Bu sıkıcı derslerden birinde Instagram akışta geziniyordum ve işverenlerin dikkatini çekmek için farklı bir şey yapmam gerektiğini fark ettim.” Instagram özgeçmişini tasarlamaya 60 saat ve onu yürütmeye beş saat daha ayırdı. Pek çok hevesli yaratıcı, potansiyel işverenleri çekmek için Instagram sayfalarını eksiksiz özgeçmişlere dönüştürerek, yeteneklerini ve tutkularını sergileyerek aynı şeyi yaptı:

İş başvurusu sürecinde Instagram’ı bir kanal olarak kullanma fikri, gönderiler, hikayeler ve hatta adayların takip ettiği hesaplar arasında kolayca gezinebilen işverenler için de faydalıdır ve sıradan bir özgeçmişin kısıtlamalarının ötesinde başvuranları tanımalarına olanak tanır.

YouTube ve görsel CV

YouTube uzun zamandır içerik oluşturucular ve viral videolarla ilişkilendirilirken, video özgeçmişleri platformda daha sık görünmeye başladı. Brian David Gilbert’in Polygon’da kendisine bir pozisyon sağlayan komik bir rap özgeçmişi olarak başlayan şey, becerilerini, kişiliklerini ve hırslarını sergilemek için videonun gücünü kullanan bir iş arayanlar dalgasına yol açtı. Ve işverenlerin tepkisi çoğunlukla olumluydu.

[Resim yazısı: Brian David Gilbert, Polygon’da iş bulmak için komik bir rap versiyonu şeklinde özgeçmiş yayınladığında YouTube’daki video özgeçmiş trendini başlattı.] ABD’de 1.000’den fazla işe alım yöneticisini içeren bir çalışmada,% 76’sı potansiyel adayların önceden kaydedilmiş videolarının değerli bilgiler sağladığını belirtti. Video özgeçmişlerinin işe alım süreçlerinde tamamlayıcı bir araç olduğunu söylemeye devam ettiler.

Jess Low, başvurusunu diğer adaylar arasından öne çıkarmak için iş başvurusunda bulunurken YouTube’da bir video özgeçmiş oluşturdu.

Atefe Pirzade, illüstrasyon becerilerini sergilemek amacıyla bir video özgeçmiş oluşturdu ve YouTube’da yayınladı. Bunun nedeni, video özgeçmişlerinin en önemli avantajlarından birinin adayların yaratıcılıklarını ve özgünlüklerini sergileme fırsatı olmasıdır. Geleneksel özgeçmişler genellikle bir bireyin kişiliğinin tüm yelpazesini aktarmakta zorlanırken bir video özgeçmiş, iş arayanların potansiyel işverenler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmak için benzersiz hikaye anlatma yeteneklerini, mizahlarını ve hatta görsellerini kullanmalarına olanak tanır. Bu yaratıcı özgürlük, adayların yalnızca niteliklerini değil, aynı zamanda peşinde oldukları işe olan tutkularını ve coşkularını da iletmelerini sağlar. Ama aynı zamanda bunun bir dezavantajı da var …

Sıradan sosyal medyaya özgeçmiş göndermenin dezavantajları

Özgeçmişinizi gündelik sosyal medya platformlarında yayınlamak iş başvuru sürecinde öne çıkmanın bir yolu olabilse de göz önünde bulundurmanız gereken birkaç dezavantaj var. Birincisi, görsel veya video özgeçmişlere eşlik eden kullanıcı görüntülerinin, genellikle geleneksel bir özgeçmişte gizlenen yaş, ırk, kilo veya çekicilik gibi kişisel özellikleri istemeden ortaya çıkarmasıdır. Bu, işe alım önyargısına yol açabilir. Sosyal medya platformlarında yer alan siyasi ve dini bağlantılar, cinsel yönelim veya ebeveyn statüsüyle ilgili ayrıntılar da işe alım kararlarını haksız yere etkileyebilir. Ek olarak, özgeçmişleri sıradan sosyal medya platformlarında yayınlamak, kimlik hırsızlığıyla ilgili uzun vadeli etkiler ve potansiyel riskler konusunda endişelere yol açabilir. Kişisel bilgilerin bu platformlarda paylaşılması, kalıcı sonuçlar doğurabilecek dijital bir ayak izi bırakır. Kişisel bilgiler internette paylaşıldıktan sonra, bunların yayılmasını kontrol etmek zor olabilir. Bununla birlikte, sıradan sosyal medya platformlarında özgeçmiş yayınlamakla ilgili potansiyel dezavantajlara rağmen, yaratıcılık ve dikkat arasında etkili bir denge kurarsanız faydalar risklerden daha ağır basabilir.

Hayalinizdeki işi kapmak için TikTok, İnstagram veya YouTube kullanmanın 8 yolu

Kişisel bilgilerinizin güvende kalmasını ve çevrimiçi varlığınızın sizin yararınıza çalışmasını sağlarken sıradan sosyal medya platformlarında bir özgeçmiş yayınlarken atabileceğiniz birkaç adım şunlardır:

1. Seçici olun

Kalabalığın arasından sıyrılmak için yaratıcılığınızı sergilemek şart olsa da, video özgeçmişlerinizde veya Instagram gönderilerinde çok fazla bilgi vermekten kaçının. Bunun yerine, bir teaser veya öne çıkanlar yaklaşımını tercih edin. Becerilerinize ve deneyimlerinize ilgi çekmek için ilginç görseller kullanın – ardından izleyicileri profesyonel web sitenize veya paylaştığınız bilgiler üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğunuz güvenli bir çevrimiçi portföye yönlendirmeyi düşünün.

2. VPN kullanın

İster çevrimiçi iş arıyor, ister sosyal medyaya erişiyor olun, bir VPN kullanmayı düşünün. VPN, internet bağlantınızı şifreleyerek ekstra bir güvenlik katmanı ekler ve çevrimiçi kimliğinizi ve verilerinizi korumaya yardımcı olur. Ek olarak, TikTok, YouTube veya Instagram gibi belirli platformlara erişimi sınırlayan bir ülkedeyseniz VPN değerli bir araç olabilir. Bu, daha geniş bir içerik yelpazesini keşfetmenize, profesyonellerle bağlantı kurmanıza ve değerli kaynaklardan yararlanmanıza olanak tanıyarak iş aramanızı derinleştirebilir.

3. Gizlilik ayarlarınızı güçlendirin

Güvenilir olduklarından emin olmak için sosyal medya gizlilik ayarlarınızı düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. Yetkisiz erişimi önlemek ve gizliliğinizi korumak için iletişim bilgileriniz, adresiniz ve doğum tarihiniz gibi bilgilerin görünürlüğünü sınırlayın.

4. Kendinizi Google’da aratın

Hangi bilgilerin herkese açık olduğunu görmek için adınızı internette aratın. Profesyonel imajınıza zarar verebilecek uygunsuz veya olumsuz içerikleri temizleyin. Arama sonuçlarından kaldırılması için Google ile iletişime geçin veya silinmesi için doğrudan web sitesi yöneticilerine ulaşın.

5. Profesyonel olun

Tüm çevrimiçi etkileşimlerinizde profesyonel bir tavır sergileyin. Olumsuz veya tartışmalı konulara girmekten kaçının ve rahatsız edici veya uygunsuz içerik yayınlamaktan kaçının. İşverenlerin, kuruluşlarına uygunluğunuzu ölçmek için genellikle çevrimiçi davranışınızı değerlendirdiğini unutmayın.

6. Yaratıcı ve özgün olun

Özgeçmişinize veya çevrimiçi profilinize, hedef sektörünüz veya şirketinizle uyumlu yenilikçi öğeler eklemeyi düşünün. Spotify’da Spotify temalı bir özgeçmişle işe giren Emily Vu buna en iyi örnektir. Olanın dışında düşünerek ve özgünlüğünüzü sergileyerek, potansiyel işverenlerin dikkatini çekebilir ve kalıcı bir izlenim bırakabilirsiniz.

[Resim yazısı: Emily Vu, Spotify temalı bir CV oluşturduktan sonra hayalindeki işe Spotify’a girdi]

7. Geçici gönderileri kullanın

Muhtemelen sosyal medya takipçilerinize kariyer tabanlı içerikle spam göndermek istemeyeceksiniz. Ancak, işe alım görevlilerinin hesaplarınızı kontrol etmesini bekliyorsanız işle ilgili içerik hakkında konuşmak için Instagram Hikayelerinin ve TikTok Hikayelerinin geçici niteliğini kullanmayı düşünün. Bu özellikler, yayınlarınız yalnızca 24 saat sürdüğü için zamana duyarlı olmasını sağlar.

8. Yapay zekadan yardım alın (ChatGPT gibi)

Özgeçmişinizi ve kapak mektubu yazma sürecinizi geliştirmek için ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının gücünden yararlanın. Bu araçlar değerli önerilerde bulunabilir, içeriğinizi yapılandırmanıza yardımcı olabilir ve uygulama materyallerinizi daha çekici ve parlak hale getirmek için dil yardımı sunabilir. Yapay zekayı destekleyici bir kaynak olarak kullanarak zamandan tasarruf sağlayabilir, yazılı materyallerinizin kalitesini artırabilir ve göze çarpan bir uygulama oluşturma şansınızı artırabilir.