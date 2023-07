Las plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube están transformando el panorama de la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional.

Los solicitantes más jóvenes están utilizando estas plataformas para mostrar sus habilidades y su personalidad de una manera creativa.

Las empresas están reconociendo el valor que las redes sociales aportan al ámbito del reclutamiento laboral, dando lugar a contrataciones exitosas a través de plataformas de redes sociales informales (que no son LinkedIn).

Sin embargo, los solicitantes deben tener cuidado con el tipo de información personal que quieren compartir en internet.

¿No puede acceder a sus redes sociales favoritas? Desbloquee TikTok, Instagram o YouTube en cualquier lugar con una VPN .

El panorama de la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional está experimentando una transformación drástica, donde los hashtags, los filtros y la cantidad de seguidores ahora tienen el poder de cautivar a los líderes de la industria y abrir un mundo de nuevas oportunidades.

LinkedIn siempre ha reinado como la red social de referencia en lo que respecta a redes profesionales, mientras que las plataformas como TikTok, Instagram y YouTube son vistas principalmente como fuentes de entretenimiento y conexión personal. Sin embargo, un cambio de paradigma liderado por generación Z está desafiando a los métodos tradicionales de envío de currículums, solicitudes online y redes de LinkedIn como los únicos caminos para conseguir el trabajo de sus sueños.

Investigamos la tendencia creciente de los currículums informales en las redes sociales, y compartimos las historias de aquellos que lograron dejar su huella en el mundo profesional con la ayuda de estas omnipresentes plataformas.

¡Prepárese para descubrir cómo las redes sociales están remodelando la forma de conseguir el trabajo sus sueños!

El auge del currículum en las redes sociales

En el mercado laboral actual, quienes buscan empleo enfrentan un desafío común: la lucha por la atención. A medida que el número de solicitantes continúa aumentando, los currículums y las cartas de presentación a menudo quedan enterrados bajo una montaña de solicitudes, lo que dificulta que los candidatos destaquen. Este desafío es particularmente pronunciado para la generación Z (aquellos nacidos entre 1997 y 2003), quienes compiten constantemente contra profesionales más experimentados.

Al reconocer la necesidad de ser más creativos e innovadores en su enfoque, los solicitantes más jóvenes que han crecido en la era digital recurren a las plataformas de redes sociales como una solución. Estas plataformas ofrecen la oportunidad de romper con el formato convencional de los currículums y cartas de presentación, permitiendo así a los candidatos mostrar sus habilidades y personalidad de una manera más atractiva. Además, la creciente importancia de las redes sociales en el proceso de contratación asegura a los solicitantes que sus esfuerzos no se perderán en el abismo digital.

Las estadísticas recientes revelan que, actualmente, cada vez más empresas reconocen el valor que las las redes sociales aportan al proceso de reclutamiento. De hecho, aproximadamente el 70% de los responsables de recursos humanos informaron que llevaron cabo contrataciones exitosas a través de estas plataformas. Esta creciente aceptación de estrategias de contratación no convencionales alienta aún más a los buscadores de empleo a explorar el potencial de las redes sociales para atraer la atención de un empleador, incluso si no se trata de LinkedIn.

Al utilizar plataformas informales de redes sociales, los jóvenes candidatos pueden acceder a una vasta red de empleadores que buscan activamente talentos nuevos y únicos. De esta manera, tienen la oportunidad de crear una red más amplia y llegar a empleadores potenciales que quizás no los hayan descubierto a través de vías tradicionales como LinkedIn o solicitudes de empleo online.

El poder de las redes sociales también radica en su capacidad para ampliar el alcance de uno. Los solicitantes de empleo pueden aprovechar sus propias comunidades de redes sociales para impulsar sus solicitudes. Las métricas de participación, como los “Me gusta”, la cantidad de reproducciones de video y las acciones compartidas pueden ayudar a los candidatos a destacarse en un panorama típicamente dominado por el contenido más adornado.

Esta nueva ola de buscadores de empleo a menudo depende en gran medida de los medios visuales, como los currículums en video, para mostrar sus habilidades. Como era de esperar, la plataforma donde esto sucede con mayor frecuencia es TikTok.

La revolución de los c urrículums con #TikTokResumes

El auge de los currículums en TikTok fue un concepto creado por la propia empresa. Reconociendo los desafíos que enfrentan los recién graduados para conseguir pasantías y empleo, la plataforma lanzó “TikTok Resumes” en 2021.

Si bien aprovechar las redes sociales para ofrecer empleo no es completamente nuevo —en 2015, Taco Bell anunció oportunidades de pasantías en Snapchat, y en 2017, McDonald’s lanzó “Snaplications” que permite solicitar empleo a través de la popular app para compartir imágenes— TikTok llevó el concepto más allá al incorporar solicitudes en video, en lugar de dirigir a los usuarios a una página de solicitud de empleo más tradicional.

La iniciativa insta a los usuarios a publicar un currículum digital de 60 segundos junto con el hashtag #TikTokResumes y solicitar puestos de trabajo directamente dentro de la propia aplicación. Varias empresas destacadas como Chipotle, Target, WWE y Shopify se asociaron con la empresa, lo que permitió a los candidatos enviar su currículum en video a través de la plataforma social. Algunas universidades incluso han incorporado la creación de currículums de TikTok en su plan de estudios.

El inmenso alcance de TikTok, con un promedio de más de 1200 millones de reproducciones de video por día, ofrece una oportunidad importante para que los solicitantes se conecten con los posbles empleadores y exploren una amplia gama de ofertas de trabajo.

“Estas son las razones por las que deberían contratarme”, dice Makena Yee, una postulante de 23 años de Seattle, una de las historias de éxito de TikTok Resumes. Después de que su currículum en video se volviera viral, acumuló millones de visitas y cientos de comentarios, incluidas frases como “¡Que alguien la contrate!”. Yee recibió más de 15 oportunidades de trabajo.

Kalli Roberts, de 25 años, ex alumna de la Universidad Brigham Young en Utah, es otra candidata cuyo currículum de TikTok le consiguió un trabajo. Después de publicar su currículum en video inspirado en la película Legally Blonde, logró obtener una pasantía en TikTok en su departamento de negocios globales. “Soy excelente para trabajar en entornos dinámicos y de ritmo rápido”, dice mientras está en una cinta de correr.

“No sentí que mi personalidad o quién soy realmente estuviera capturado en mi currículum en papel”, dijo Roberts en una entrevista con The New York Times después de que consiguió el trabajo. “TikTok me permitió mostrar mis habilidades, como la edición de videos y hablar en público, que se habrían perdido en una solicitud escrita. Tuve otras 10 compañías fuera de TikTok que dijeron: ‘Si otros no te quieren, nosotros sí'”.

Aprovechando el poder de la imagen en Instagram



Iman Vellani, una actriz paquistaní-canadiense, es un excelente ejemplo de cómo Instagram puede abrir las puertas a nuevas oportunidades. Consiguió el papel de Kamala Khan en una serie de Marvel a través de su cuenta de Instagram después de su pasión por Marvel, mostrando a los personajes en el arte de sus uñas, lo que llamó la atención de los agentes de casting.

La naturaleza visual de Instagram también la hace particularmente atractiva para quienes buscan trabajo. Permite a las personas mostrar sus habilidades a través de videos cautivadores e imágenes llamativas. Ya sea un diseñador, un chef o un fotógrafo talentoso, Instagram ofrece la plataforma ideal para la autoexpresión y para demostrar sus capacidades a los posibles empleadores.

Por ejemplo, Ankita Chawla, una usuaria de la India, convirtió su cuenta personal de Instagram en una exhibición creativa de sus habilidades y destrezas. Diseñó su currículum como un collage y lo publicó en su perfil, lo que la llevó a ser contratada como creadora visual en Deloitte India.

En una entrevista reciente con Bumppy, Chawla dijo: “Recuerdo que me sentí muy mal allí sentada mientras mis amigos hablaban sobre sus ofertas de trabajo previas a la colocación. En una de esas converssaciones aburridas, estaba revisando mi cuenta de Instagram y me di cuenta de que necesitaba hacer algo diferente para captar la atención de los empleadores”. Dedicó 60 horas a diseñar su currículum de Instagram y otras cinco horas a ejecutarlo.

Muchos aspirantes a creativos han seguido su ejemplo, transformando su página de Instagram en un currículum completo, mostrando así sus talentos y pasiones para atraer a posibles empleadores:

La idea de usar Instagram como un canal durante el proceso de solicitud de empleo también es beneficiosa para los empleadores que pueden navegar fácilmente a través de las publicaciones, historias e incluso las cuentas que siguen los candidatos, lo que les permite conocer a los solicitantes más allá de las limitaciones de un currículum formal.

YouTube y el CV visual

Si bien YouTube se ha asociado durante mucho tiempo con creadores de contenido y videos virales, los currículums en video han comenzado a aparecer con más frecuencia en la plataforma. Lo que comenzó como un divertido currículum en rap de Brian David Gilbert, que le aseguró un puesto en Polygon, provocó una ola de aspirantes a empleo que utilizaron el poder del video para mostrar sus habilidades, personalidades y ambiciones. Y la respuesta de los empleadores ha sido abrumadoramente positiva..

[Image caption: Brian David Gilbert inició la tendencia de los currículums en video en YouTube cuando publicó una versión divertida de rap para conseguir un puesto en Polygon.]

En un estudio en el que participaron más de 1000 responsables de reclutamiento en Estados Unidos, el 76% afirmó que los videos pregrabados de los posibles candidatos brindan información valiosa. También afirman que los videocurrículums son una herramienta complementaria en su proceso de selección.

Jess Low creó un currículum en video en YouTube cuando solicitó empleo para hacer destacar su solicitud entre las de otros candidatos.

Atefe Pirzade creó un currículum en video y lo publicó en YouTube para mostrar sus habilidades de ilustración.

Esto se debe a que una de las ventajas clave de un currículum en video es la oportunidad que ofrece a los candidatos de mostrar su creatividad y autenticidad. Mientras que los currículums tradicionales a menudo tienen dificultades para transmitir el espectro completo de la personalidad de un individuo, un currículum en video permite a los solicitantes de empleo usar sus habilidades únicas para contar historias con humor, o incluso imágenes, y así dejar una impresión duradera en los posibles empleadores. Esta libertad creativa permite a los candidatos comunicar no solo sus acreditaciones, sino también su pasión y entusiasmo por el puesto que buscan.

Pero también viene con un inconveniente…

Las desventajas de publicar un currículum en las redes sociales informales

Si bien publicar su currículum en plataformas informales de redes sociales podría ser una manera segura de sobresalir en el proceso de solicitud de empleo, existen algunos inconvenientes que debe considerar primero.

Uno es que las imágenes de los usuarios que acompañan a los currículums visuales o en video revelan, sin darse cuenta, características personales como la edad, la raza, el peso o el atractivo, que normalmente están ocultas en un currículum tradicional. Esto podría conducir a un sesgo de contratación. Los detalles sobre las afiliaciones políticas y religiosas, la orientación sexual o situación parental que aparecen en las plataformas de redes sociales también podrían influir injustamente en las decisiones de contratación.

Además, publicar un currículum en de redes sociales informales podría generar inquietudes sobre las implicaciones a largo plazo y los posibles riesgos relacionados con el robo de identidad. Compartir datos personales en estas plataformas deja una huella digital que puede tener consecuencias duraderas. Una vez que la información personal se comparte en internet, puede ser un desafío controlar su difusión.

Sin embargo, a pesar de los posibles inconvenientes asociados con la publicación de currículums en plataformas informales de redes sociales, los beneficios pueden superar los riesgos si logra un equilibrio efectivo entre la creatividad y la precaución.

8 consejos al usar TikTok, Instagram o YouTube para conseguir el trabajo de sus sueños

Estos son algunos pasos que puede seguir al publicar un currículum en plataformas informales de redes sociales para asegurar que su información personal permanezca segura y su presencia online funcione a su favor:

1. Sea selectivo



Si bien mostrar su creatividad es esencial, si quiere sobresalir entre la multitud evite dar demasiada información en sus currículums en video o publicaciones de Instagram. En su lugar, opte por un enfoque del tipo “vista previa” o “destacado”. Use elementos visuales atractivos para llamar la atención y generar interés en sus habilidades y experiencias; luego, considere dirigir a los espectadores a su página web profesional o a un portafolio online seguro donde tenga más control sobre la información que comparte.

2. Use una VPN

Ya sea que busque trabajo online o acceda a las redes sociales, considere utilizar una VPN. Una VPN agrega una capa adicional de seguridad al encriptar su conexión a internet y ayuda a proteger su identidad y sus datos online. Además, si se encuentra en un país que limita el acceso a ciertas plataformas como TikTok, YouTube o Instagram, una VPN puede ser una herramienta valiosa. Esto puede profundizar su búsqueda de empleo al permitirle explorar una gama más amplia de contenido, conectarse con profesionales y aprovechar recursos valiosos.

3. Refuerce su configuración de privacidad



Revise y actualice regularmente la configuración de privacidad de sus redes sociales para asegurarse de que sea sólida. Limite la visibilidad de sus datos, como su información de contacto, dirección y fecha de nacimiento, para evitar el acceso no autorizado y proteger su privacidad.

4. Búsquese en Google



Busque su nombre online para ver qué información está disponible públicamente. Limpie cualquier contenido inapropiado o negativo que pueda dañar su imagen profesional. Contacte a Google para que lo elimine de los resultados de búsqueda, o comuníquese directamente con los administradores de la página web para eliminarlo.

5. Sea profesional



Mantenga una conducta profesional en todas sus interacciones online. Evite involucrarse en discusiones negativas o controvertidas y absténgase de publicar contenido ofensivo o inapropiado. Recuerde que los empleadores a menudo evalúan su comportamiento online para medir si usted es apto para su organización.

6. Sea creativo y original



Considere incorporar elementos innovadores en su currículum o perfil online que se alineen con su industria o empresa objetivo. Emily Vu, que consiguió un trabajo en Spotify con un currículum temático de Spotify, es un excelente ejemplo. Al pensar de manera creativa y demostrar su originalidad, puede captar la atención de posibles empleadores y dejar una impresión duradera.

[Emily Vu consiguió el trabajo de sus sueños en Spotify después de crear un CV con el tema de Spotify.]

7. Use las publicaciones temporales



Es probable que no desee enviar spam con contenido laboral a sus seguidores en las redes sociales. Sin embargo, si espera que los reclutadores revisen sus cuentas, considere aprovechar la naturaleza temporal de Instagram Stories y TikTok Stories para hablar sobre contenido relacionado con el trabajo. Estas funciones permiten que sus publicaciones desaparezcan, ya que solo duran 24 horas.

8. Obtenga ayuda de la IA (como ChatGPT)

Aproveche el poder de las herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, para mejorar su currículum y el proceso de redacción de cartas de presentación. Estas herramientas pueden darle sugerencias valiosas, ayudar a estructurar su contenido y ofrecer asistencia lingüística para que los materiales de su solicitud sean más atractivos y refinados. Al utilizar la IA como un recurso de apoyo, usted puede ahorrar tiempo, mejorar la calidad de sus materiales escritos y aumentar sus posibilidades de crear una aplicación destacada.