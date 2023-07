Platformy mediów społecznościowych, takie jak TikTok, Instagram i YouTube, zmieniają styl poszukiwania pracy i budowania kariery.

.

Młodsi kandydaci wykorzystują te platformy do prezentowania swoich umiejętności i cech osobowości w kreatywny sposób.

.

Firmy dostrzegają wartość mediów społecznościowych w rekrutacji, co prowadzi do zatrudniania pracowników za pośrednictwem nieformalnych platform społecznościowych (innych niż LinkedIn).

.

Kandydaci powinni jednak zachować ostrożność co do rodzaju danych, które chcą udostępniać w sieci.

.

Nie masz dostępu do swoich ulubionych portali społecznościowych? Odblokuj TikToka, Instagrama lub YouTube z dowolnego miejsca dzięki VPN.

Styl poszukiwania pracy i budowania kariery przechodzi ekstremalną transformację, a hashtagi, filtry i liczba obserwujących mają teraz moc przyciągania liderów branży oraz odblokowują świat nowych możliwości.

LinkedIn zawsze królował jako serwis społecznościowy do profesjonalnego nawiązywania kontaktów, podczas gdy platformy takie jak TikTok, Instagram i YouTube są postrzegane przede wszystkim jako źródła rozrywki i nieformalnych kontaktów. Jednak zmiana paradygmatu z inicjatywy Gen Z podważa pogląd, w myśl którego tradycyjne przesyłanie CV i nawiązywanie kontaktów przez LinkedIn są konieczne do zdobycia wymarzonej pracy.

Badamy rosnący trend związany z nietypowymi życiorysami i dzielimy się historiami tych, którym udało się zdobyć pracę dzięki socmediom.

Za chwilę odkryjesz, jak media społecznościowe zmieniają spojrzenie na dążenie do zdobycia wymarzonej pracy!

Wysyp nietypowych CV

W dzisiejszych czasach osoby szukające pracy stają przed powszechnym wyzwaniem, jakim jest walka o uwagę. Ponieważ liczba kandydatów stale rośnie, CV i listy motywacyjne piętrzą się w nieskończoność, co utrudnia potencjalnym pracownikom wyróżnienie się na tle konkurencji. Wyzwanie to jest szczególnie widoczne w przypadku Gen Z (osoby urodzone w latach 1997–2003), którzy nieustannie konkurują z bardziej doświadczonymi osobami.

Wiedząc, że kreatywność i innowacyjność odgrywają kluczową rolę, młodsi kandydaci, którzy dorastali w erze cyfrowej, coraz częściej posiłkują się społecznościówkami. Platformy te dają możliwość odejścia od konwencjonalnego formatu CV i listów motywacyjnych, tym samym pozwalając kandydatom zaprezentować swoje umiejętności i cechy osobowości w bardziej angażujący sposób. Co więcej, rosnące znaczenie mediów społecznościowych w procesie rekrutacji utwierdza przyszłych pracowników w przekonaniu, że ich wysiłki nie przepadną w cyfrowej otchłani.

Najnowsze statystyki pokazują, że coraz więcej firm dostrzega wartość mediów społecznościowych w trakcie rekrutacji. W rzeczywistości około 70% managerów ds. rekrutacji przyznało, że udało im się zatrudnić kogoś za pośrednictwem tego typu platform. Ta rosnąca akceptacja niekonwencjonalnych strategii rekrutacyjnych dodatkowo zachęca osoby poszukujące pracy do odkrywania potencjału socmediów w celu przyciągnięcia uwagi pracodawcy – i nie chodzi tu o LinkedIna.

Wykorzystując platformy mediów społecznościowych, młodzi kandydaci otrzymują dostęp do rozległej sieci pracodawców aktywnie poszukujących świeżych i unikalnych talentów. Mają możliwość dotarcia do firm, które być może nie odkryłyby ich za pośrednictwem tradycyjnych kanałów, takich jak LinkedIn czy internetowe portale ogłoszeniowe.

Siła mediów społecznościowych tkwi również w ich potencjale do zwiększania zasięgów. Osoby szukające pracy mogą wykorzystać własne społecznościówki do promowania swoich aplikacji. Wskaźniki zaangażowania, takie jak polubienia, wyświetlenia i udostępnienia, mogą pomóc kandydatom się wyróżnić.

Aby zaprezentować swoje umiejętności, młodzi ludzie często polegają na materiałach wizualnych typu wideo CV. Nic dziwnego, że platformą, na której to zjawisko występuje najczęściej, jest TikTok.

Rewolucja #TikTokCV

Koncepcję CV na TikToku zainicjowała sama platforma. Rozumiejąc wyzwania stojące przed świeżo upieczonymi absolwentami, firma wprowadziła „TikTok Resumes” w 2021 roku.

Chociaż wykorzystywanie platform społecznościowych do rekrutacji nie jest czymś zupełnie nowym – w 2015 roku Taco Bell zapraszał do odbycia stażu na Snapchacie, a w 2017 roku McDonald’s uruchomił „snaplikacje”, dzięki którym ludzie mogli ubiegać się o pracę za pośrednictwem popularnej aplikacji do udostępniania zdjęć – TikTok poszedł o krok dalej, wprowadzając zgłoszenia wideo zamiast kierować użytkowników do bardziej tradycyjnych stron rekrutacyjnych.

Inicjatywa zachęca użytkowników do publikowania 60-sekundowych cyfrowych CV wraz z hashtagiem #TikTokResumes i ubiegania się o pracę bezpośrednio w aplikacji. Kilka znanych firm, takich jak Chipotle, Target, WWE i Shopify, nawiązało współpracę z platformą, umożliwiając kandydatom przesyłanie swoich wideo życiorysów przez TikToka. Na niektórych uczelniach zaczęto nawet uczyć tworzenia tiktokowych CV.

Ogromny zasięg TikToka, ze średnią ponad 1,2 miliarda wyświetleń dziennie, oferuje użytkownikom możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami i zapoznania się z szeroką gamą ofert pracy.

„Oto powody, dla których powinniście mnie zatrudnić” – mówi Makena Yee, 23-letnia kandydatka z Seattle, która osiągnęła sukces dzięki „TikTok Resumes”. Po tym, jak jej wideo CV stało się viralem, zgromadziła miliony wyświetleń i setki komentarzy typu „Niech ją ktoś zatrudniiiiiiii!”. Yee otrzymała ponad 15 ofert pracy.



25-letnia Kalli Roberts, była studentka Uniwersytetu Brighama Younga w Utah, jest kolejną kandydatką, która zdobyła pracę dzięki CV na TikToku. Po opublikowaniu życiorysu inspirowanego Legalną blondynką, udało jej się dostać na staż w globalnym dziale biznesowym samego TikToka. „Doskonale odnajduję się w dynamicznych środowiskach” – mówi, jednocześnie spacerując po bieżni.

„Czuję, że papierowe CV nie odzwierciedlało do końca mojej osobowości, ani tego, kim tak naprawdę jestem” – przyznała Roberts w wywiadzie dla New York Timesa po tym, jak dostała propozycję stażu. „TikTok pozwolił mi zaprezentować takie umiejętności, jak edycja wideo i wystąpienia publiczne. Ciężko byłoby to przenieść na papier. 10 innych firm spoza TikToka powiedziało mi: »Jeśli oni cię nie chcą, my cię weźmiemy«”.

Supermoc Instagrama

Iman Vellani, pakistańsko-kanadyjska aktorka, jest doskonałym przykładem tego, jak Instagram może otworzyć przed nami drzwi do nowych możliwości. Vellani dostała rolę Kamali Khan w serialu Marvela przez Instagram, na którego wrzuciła zdjęcie swoich paznokci z motywem Marvela. Post aktorki przyciągnął uwagę agentów, którzy zaprosili ją na casting.



Specyficzny charakter Instagrama sprawia, że jest on szczególnie atrakcyjny dla osób poszukujących pracy. Umożliwia ludziom zaprezentowanie swoich umiejętności poprzez niebanalne filmiki i przyciągające wzrok zdjęcia. Niezależnie od tego, czy interesujesz się modą, gotowaniem, czy fotografią – Instagram to idealna platforma do wyrażania siebie i demonstrowania swoich możliwości potencjalnym pracodawcom.

Na przykład Ankita Chawla, użytkowniczka z Indii, przekształciła swoje osobiste konto na Instagramie w kreatywną wizytówkę. Dzięki temu, że zmieniła swój życiorys w kolaż i opublikowała go na swoim profilu, została zatrudniona jako kreatorka wizualna w Deloitte India.

W niedawnym wywiadzie dla Bumppy, Chawla powiedziała: „Pamiętam, że czułam się okropnie, kiedy moi znajomi rozmawiali o swoich potencjalnych stażach. Scrollując Instagrama, zdałam sobie sprawę, że muszę zrobić coś innego, aby przyciągnąć uwagę pracodawców”. Chawla poświęciła 60 godzin na zaprojektowanie swojego CV na Instagramie, a kolejne pięć na jego wykonanie.

Wielu kreatywnych kandydatów poszło w jej ślady, przekształcając swoje konta na Instagramie w kompleksowe życiorysy, które prezentując ich talenty i pasje, mają za zadanie przyciągnąć potencjalnych pracodawców:



Pomysł wykorzystania Instagrama jako kanału podczas procesu rekrutacji jest również korzystny dla pracodawców, którzy mogą łatwo nawigować po postach, relacjach, a nawet kontach obserwowanych przez kandydatów. To pozwala im poznać potencjalnych pracowników znacznie lepiej niż tradycyjne CV.

YouTube i wizualne CV

Podczas gdy YouTube od dawna kojarzy się z twórcami treści i viralowymi filmikami, wideo życiorysy coraz częściej goszczą na platformie. Zabawne rapowe CV Briana Davida Gilberta, które de facto zapewniło mu posadę w Polygon, zapoczątkowało nową erę wśród osób poszukujących pracy, które to zaczęły wykorzystywać moc wideo do prezentowania swoich umiejętności, cech charakteru i ambicji. Reakcja pracodawców była zdecydowanie pozytywna.

Brian David Gilbert zapoczątkował trend wideo CV na YouTube, kiedy to opublikował zabawny utwór rapowy, który zapewnił mu posadę w Polygon.

W badaniu obejmującym ponad 1000 managerów ds. rekrutacji w USA 76% stwierdziło, że filmiki potencjalnych kandydatów dostarczają dużo cennych informacji. Stwierdzili również, że życiorysy wideo są uzupełniającym narzędziem w ich procesach rekrutacyjnych.

Jess Low opublikowała wideo CV na YouTube, aby jej aplikacja wyróżniała się na tle innych kandydatów.

Atefe Pirzade stworzyła wideo CV i opublikowała je na YouTube, aby zaprezentować swoje umiejętności plastyczne.

Jedną z kluczowych zalet wideo CV jest możliwość zaprezentowania przez kandydatów swojej kreatywności i autentyczności. Podczas gdy za pośrednictwem tradycyjnych życiorysów często trudno jest pokazać pełną osobowość danej osoby, filmiki pozwalają kandydatom zaprezentować ich krasomówcze zdolności, humor, a nawet elementy wizualne, które zrobią wrażenie na potencjalnych pracodawcach. Ta swoboda w kwestii kreatywności pozwala przyszłym pracownikom na przedstawienie nie tylko swoich kwalifikacji, ale także pasji i entuzjazmu dotyczącego stanowiska, o które się ubiegają.

Ma to jednak również swoją ciemną stronę…

Minusy umieszczania CV w nieformalnych portalach społecznościowych

Chociaż publikowanie życiorysu w mediach społecznościowych może być niezawodnym sposobem na wyróżnienie się podczas procesu rekrutacji, istnieje kilka minusów, o których należy pamiętać.

Jednym z nich jest fakt, że zdjęcia lub wideo nieumyślnie ujawniają cechy, takie jak wiek, rasa, waga lub atrakcyjność, które w przypadku tradycyjnego CV są zazwyczaj ukryte. Może to prowadzić do stronniczości przy zatrudnianiu. Szczegóły dotyczące przynależności politycznej i religijnej, orientacji seksualnej lub statusu rodzicielskiego, które są widoczne w socmediach, mogą również negatywnie wpływać na decyzję o zatrudnieniu.

Ponadto publikowanie CV na nieformalnych portalach społecznościowych może nieść ze sobą długoterminowe skutki i potencjalne ryzyko związane z kradzieżą tożsamości. Udostępnianie danych osobowych na tego typu platformach pozostawia cyfrowy ślad, który może mieć trwałe konsekwencje. Po udostępnieniu danych osobowych w Internecie, kontrolowanie ich rozpowszechniania może stanowić nie lada wyzwanie.

Jednak pomimo potencjalnych minusów związanych z publikacją CV za pośrednictwem popularnych serwisów społecznościowych, korzyści mogą przewyższać ryzyko, jeśli zachowamy równowagę między kreatywnością a ostrożnością.

8 wskazówek, jak wykorzystać TikToka, Instagram lub YouTube do zdobycia wymarzonej pracy

Chcesz opublikować CV w mediach społecznościowych? Oto kilka kroków, które pomogą Ci zabezpieczyć swoje dane i dzięki którym będziesz mieć pewność, że Twoja obecność w Internecie będzie działać na Twoją korzyść:

1. Przeprowadź selekcję

Chociaż prezentowanie swojej kreatywności jest niezbędne, jeśli chcesz wyróżnić się na tle innych kandydatów, unikaj zdradzania zbyt wielu szczegółów w swoich wideo CV lub postach na Instagramie. Zamiast tego postaw na teaser lub najważniejsze informacje. Użyj atrakcyjnych wizualizacji, aby przyciągnąć uwagę rekruterów i wzbudzić zainteresowanie swoimi umiejętnościami oraz doświadczeniem. Następnie rozważ przekierowanie odbiorców na swoją profesjonalną stronę internetową lub bezpieczne portfolio online, gdzie masz większą kontrolę nad udostępnianymi informacjami.

2. Używaj VPN

Niezależnie od tego, czy chodzi o przeglądanie ofert pracy online, czy dostęp do mediów społecznościowych, warto rozważyć korzystanie z VPN. VPN zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń poprzez szyfrowanie połączenia internetowego, a także pomaga chronić tożsamość i dane użytkownika w Internecie. Ponadto, jeśli przebywasz w kraju, który ogranicza dostęp do niektórych platform, takich jak TikTok, YouTube lub Instagram, VPN może stanowić cenne narzędzie. VPN umożliwia eksplorację szerszego zakresu treści, nawiązanie kontaktu z profesjonalistami i korzystanie z cennych zasobów.

3. Wzmocnij ustawienia prywatności

Regularnie przeglądaj i aktualizuj ustawienia prywatności w mediach społecznościowych. Ogranicz widoczność takich informacji jak dane kontaktowe, adres i data urodzenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i chronić swoją prywatność.

4. Wygoogluj się

Wyszukaj swoje imię i nazwisko, aby sprawdzić, jakie informacje na Twój temat są publicznie dostępne. Wyczyść wszelkie nieodpowiednie lub negatywne treści, które mogą zaszkodzić Twojemu profesjonalnemu wizerunkowi. Skontaktuj się z Google, aby usunąć je z wyników wyszukiwania lub nawiąż kontakt bezpośrednio z administratorami strony i poproś o ich usunięcie.

5. Dbaj o profesjonalizm

Zachowuj profesjonalną postawę we wszystkich interakcjach online. Unikaj angażowania się w negatywne lub kontrowersyjne dyskusje i powstrzymaj się od publikowania obraźliwych lub nieodpowiednich treści. Pamiętaj, że pracodawcy często oceniają to, co robisz w Internecie, aby zdecydować, czy pasujesz do ich organizacji.

6. Postaw na kreatywność i oryginalność

Rozważ włączenie do swojego CV lub profilu online innowacyjnych elementów, które są zgodne z docelową branżą lub firmą. Doskonałym przykładem jest Emily Vu, która zdobyła pracę w Spotify dzięki CV z motywem Spotify. Myśląc nieszablonowo i pokazując swoją oryginalność, możesz przyciągnąć uwagę potencjalnych pracodawców i zrobić na nich piorunujące wrażenie.

Emily Vu dostała wymarzoną pracę w Spotify po stworzeniu CV z motywem Spotify.

7. Twórz tymczasowe posty

Raczej nie chcesz spamować swoich obserwatorów treściami związanymi z karierą. Jeśli jednak spodziewasz się, że rekruterzy będą sprawdzać Twoje konta, rozważ wykorzystanie ograniczonych czasowo relacji na Instagramie i TikToku do publikacji rzeczy związanych z pracą. Dzięki tym funkcjom Twoje posty będą widoczne tylko przez 24 godziny.

8. Wykorzystaj AI (np. ChatGPT)

Wykorzystaj moc narzędzi AI, takich jak ChatGPT, aby usprawnić proces tworzenia CV i pisania listu motywacyjnego. Narzędzia te mogą generować cenne sugestie, pomóc ustrukturyzować treści i zaoferować pomoc językową, co sprawi, że Twoje materiały aplikacyjne będą bardziej atrakcyjne i dopracowane. Korzystając ze sztucznej inteligencji, możesz zaoszczędzić czas, poprawić jakość dokumentów i zwiększyć swoje szanse na wyróżnienie się z tłumu innych kandydatów.