Redes sociais como TikTok, Instagram e YouTube estão transformando o universo da construção de carreiras e busca por empregos.

Os candidatos mais jovens estão usando essas plataformas para mostrar suas competências e personalidade de forma criativa.

As empresas estão reconhecendo o valor das redes sociais no recrutamento, resultando em contratações bem-sucedidas através de mídias casuais (diferentes do LinkedIn).

No entanto, os candidatos devem ser cautelosos quanto ao tipo de informação pessoal que desejam divulgar na Internet.

O panorama da busca de emprego e da construção de uma carreira está passando por uma transformação dramática, em que hashtags, filtros e número de seguidores agora têm o poder de cativar líderes do setor e abrir um mundo de novas oportunidades.

O LinkedIn sempre foi a principal mídia social para networking profissional, enquanto plataformas como TikTok, Instagram e YouTube são vistas essencialmente como fontes de entretenimento e interação pessoal. No entanto, uma mudança de paradigma liderada pela Geração Z está desafiando a concepção de que os métodos tradicionais de envio de currículos, inscrições online e redes do LinkedIn são os únicos caminhos para conseguir o emprego dos sonhos.

Nós exploramos a tendência crescente de currículos informais nas mídias sociais e compartilhamos as histórias daqueles que conseguiram deixar sua marca no mundo profissional com a ajuda dessas plataformas onipresentes.

Prepare-se para descobrir como as redes sociais estão transformando a forma como conseguiremos nossos empregos dos sonhos!

A ascensão dos currículos em redes sociais

No atual mercado de trabalho, aqueles que procuram emprego enfrentam um desafio comum: a luta pela atenção. À medida que o número de candidatos continua a aumentar, os currículos e as cartas de apresentação muitas vezes ficam enterrados em uma montanha de candidaturas, dificultando o destaque dos interessados. Esse desafio é particularmente acentuado para a Geração Z (nascidos entre 1997 e 2003), que compete constantemente com profissionais mais experientes.

Reconhecendo a necessidade de ser mais criativo e inovador em sua abordagem, os candidatos mais jovens que cresceram na era digital estão recorrendo às redes sociais como uma solução. Essas plataformas oferecem uma oportunidade de romper com o formato convencional de currículos e cartas de apresentação, permitindo que os candidatos mostrem suas habilidades e personalidade de uma forma mais cativante. Além disso, a crescente importância das redes sociais no processo de recrutamento inspira nos candidatos a confiança de que seus esforços não se perderão no abismo digital.

Estatísticas recentes revelam que um número cada vez maior de empresas já está reconhecendo o valor das rede sociais no recrutamento. De fato, aproximadamente 70% dos gerentes de contratação relataram ter feito contratações bem-sucedidas por meio dessas plataformas. Essa crescente aceitação de estratégias de recrutamento não convencionais incentiva ainda mais aqueles que estão procurando emprego a explorar o potencial das rede sociais para atrair a atenção de um empregador — mesmo que não seja o LinkedIn.

Ao utilizar as redes sociais informais, os candidatos mais jovens podem entrar em contato com uma enorme rede de empregadores que estão constantemente buscando novos e únicos talentos. Eles têm a oportunidade de ampliar sua rede de contatos e alcançar empregadores em potencial que talvez não os tenham descoberto por meio dos canais tradicionais, como o LinkedIn ou aplicativos de emprego online.

O poder das mídias sociais também resulta de sua capacidade de ampliar o alcance de uma pessoa. Os interessados em empregos podem aproveitar suas próprias comunidades em mídias sociais para impulsionar as suas candidaturas. As métricas de engajamento, como curtidas, visualizações de vídeos e compartilhamentos, podem ajudar os candidatos a se destacarem em um cenário normalmente dominado por conteúdos mais superficiais.

Essa nova onda de profissionais em busca de emprego geralmente depende muito da linguagem visual, como currículos em vídeo, para mostrar suas qualificações. Não é surpresa que a plataforma em que isso está acontecendo com mais frequência seja o TikTok.

A revolução do #TikTokResumes

O surgimento dos currículos no TikTok foi um conceito criado pela própria empresa. Reconhecendo os desafios enfrentados pelos recém-formados para conseguir estágios e empregos, a plataforma lançou o TikTok Resumes em 2021.

Embora o aproveitamento das plataformas de mídias sociais para recrutamento não seja totalmente novo — em 2015, a Taco Bell anunciou oportunidades de estágio no Snapchat e, em 2017, o McDonald’s introduziu o “Snaplications”, que permitiu que as pessoas se candidatassem a vagas por meio do popular aplicativo de compartilhamento de imagens — o TikTok foi além, incorporando aplicativos de vídeo em vez de direcionar os usuários para páginas de inscrição mais tradicionais.

A iniciativa estimula os usuários a publicar um currículo digital de 60 segundos junto com a hashtag #TikTokResumes e a se candidatar diretamente a empregos dentro do próprio aplicativo. Várias empresas importantes, como Chipotle, Target, WWE e Shopify, fizeram parceria com a empresa, permitindo que os candidatos enviem seus currículos no formato de vídeo por meio da plataforma. Algumas faculdades até incorporaram a criação de currículos do TikTok em seus programas de ensino.

O imenso alcance do TikTok, com uma média de mais de 1,2 bilhão de visualizações por dia, oferece uma significativa oportunidade para os candidatos se conectarem com possíveis empregadores e explorarem uma grande variedade de vagas de emprego.

“Estes são os motivos pelos quais você deve me contratar”, diz Makena Yee, uma candidata de 23 anos de Seattle, uma das histórias de sucesso do TikTok Resumes. Depois que seu currículo em vídeo se tornou viral, ela acumulou milhões de visualizações e centenas de comentários, incluindo frases como “Alguém contrata ela!!!”. Yee recebeu mais de 15 propostas de emprego.

Kalli Roberts, 25 anos, ex-aluna da Brigham Young University, em Utah, é outra candidata cujo currículo no TikTok rendeu um emprego. Depois de publicar seu currículo em vídeo inspirado em Legalmente Loira, ela conseguiu um estágio no próprio TikTok em seu departamento de negócios globais. “Sou ótima para trabalhar em ambientes dinâmicos e de grande velocidade”, diz ela enquanto está em uma esteira.

“Eu achava que minha personalidade ou quem eu realmente sou não era refletida no meu currículo impresso”, disse Roberts em uma entrevista ao The New York Times depois de conseguir o emprego. “O TikTok me permitiu mostrar minhas habilidades, como edição de vídeo e falar em público, que teriam sido perdidas em uma candidatura por escrito. Dez outras empresas fora do TikTok me disseram: ‘Se eles não quiserem você, nós queremos’.”

Aproveitando o poder das fotos do Instagram

Iman Vellani, uma atriz canadense-paquistanesa, é um excelente exemplo de como o Instagram pode abrir portas para novas oportunidades. Ela conseguiu o papel de Kamala Khan em uma série da Marvel por meio de sua conta no Instagram graças à sua paixão pela Marvel, exibindo os personagens em suas pinturas nas unhas, o que chamou a atenção dos selecionadores de elenco.

A natureza visual do Instagram também o torna especialmente interessante para quem está procurando emprego. Ele permite que as pessoas apresentem suas habilidades por meio de vídeos cativantes e imagens que chamam a atenção. Seja para um designer, um chef ou um fotógrafo talentoso, o Instagram oferece a plataforma ideal para a autoexpressão e a demonstração de habilidades para possíveis empregadores.

Por exemplo, Ankita Chawla, uma usuária da Índia, transformou sua conta pessoal do Instagram em uma vitrine criativa de suas habilidades e competências. Ela criou seu currículo como uma colagem e o publicou em seu perfil, o que a levou a ser contratada como criadora visual na Deloitte Índia.

Em uma entrevista recente à Bumppy, Chawla disse: “Eu me lembro de que me sentia péssima observando meus amigos falarem sobre suas ofertas de emprego. Em uma dessas palestras chatas, eu estava navegando pelo meu feed do Instagram e percebi que precisava fazer algo diferente para chamar a atenção dos empregadores.” Ela dedicou 60 horas à criação de seu currículo no Instagram e outras cinco horas à sua execução.

Muitas pessoas com aspirações criativas seguiram o exemplo, transformando suas páginas do Instagram em currículos completos, mostrando seus talentos e paixões para atrair possíveis empregadores:

A ideia de usar o Instagram como um canal durante o processo de candidatura a uma vaga de emprego também é vantajosa para os empregadores, que podem navegar facilmente pelas publicações, histórias e até mesmo pelas contas seguidas pelos candidatos, permitindo que eles conheçam os candidatos além das limitações de um currículo formal.

O YouTube e os currículos visuais

Embora o YouTube esteja há muito tempo associado a criadores de conteúdo e vídeos virais, os currículos em vídeo começaram a aparecer com mais frequência na plataforma. O que começou como um hilário currículo de rap de Brian David Gilbert, que lhe garantiu uma vaga na Polygon, desencadeou uma onda de candidatos a emprego que utilizam o poder do vídeo para mostrar suas habilidades, personalidades e ambições. E a resposta dos empregadores tem sido extraordinariamente positiva.

Em um estudo que envolveu mais de 1.000 gerentes de contratação nos EUA, 76% declararam que vídeos gravados de candidatos em potencial fornecem informações valiosas. Eles também afirmaram que os currículos em vídeo são uma ferramenta complementar em seus processos de recrutamento.

Isso ocorre porque uma das principais vantagens dos currículos em vídeo é a oportunidade dos candidatos mostrarem sua criatividade e autenticidade. Embora os currículos tradicionais muitas vezes não consigam transmitir todos os aspectos da personalidade de um indivíduo, um currículo em vídeo permite que os candidatos usem suas habilidades únicas de contar histórias, humor ou até mesmo recursos visuais para deixar uma impressão marcante nos possíveis empregadores. Essa liberdade criativa permite que os candidatos comuniquem não apenas suas qualificações, mas também sua paixão e entusiasmo pela função que estão buscando.

Mas, tudo isso também tem um lado ruim…

As desvantagens de publicar um currículo em uma rede social informal

Embora publicar seu currículo em plataformas informais possa ser uma maneira certeira de se destacar no processo de candidatura a uma vaga de emprego, há algumas desvantagens que você deve considerar.

Uma delas é que as imagens dos usuários que acompanham os currículos visuais ou em vídeo revelam sem querer características pessoais como idade, raça, peso ou atratividade, que normalmente ficam ocultas em um currículo tradicional. Isso pode levar a um viés de contratação. Detalhes sobre afiliações políticas e religiosas, orientação sexual ou situação parental que aparecem nas redes sociais também podem influenciar injustamente as decisões de contratação.

Além disso, a publicação de currículos em plataformas casuais pode gerar preocupações sobre as implicações a longo prazo e os possíveis riscos relacionados ao roubo de identidade. O compartilhamento de detalhes pessoais nessas plataformas deixa um rastro digital que pode ter consequências duradouras. Uma vez que as informações pessoais são compartilhadas na Internet, pode ser difícil controlar sua dispersão.

No entanto, apesar das possíveis desvantagens associadas à publicação de currículos em redes sociais, os benefícios podem superar os riscos se você conseguir um equilíbrio eficaz entre a criatividade e a cautela.

8 dicas para usar o TikTok, Instagram ou o YouTube para conseguir o emprego dos seus sonhos

Veja a seguir algumas medidas que podem ser tomadas ao publicar um currículo em redes sociais informais, garantindo que suas informações pessoais permaneçam seguras e que sua presença online seja vantajosa:

1. Seja seletivo

Apesar de mostrar sua criatividade ser essencial, se você quiser se destacar da multidão, evite dar muitas informações em seus currículos em vídeo ou publicações no Instagram. Em vez disso, opte por uma abordagem de resumo ou de destaques. Use recursos visuais atraentes para chamar a atenção e gerar interesse em suas habilidades e experiências — em seguida, considere a possibilidade de direcionar os espectadores para o seu site profissional ou para um portfólio online seguro, onde você tenha mais controle sobre as informações que compartilha.

2. Use uma VPN

Seja para navegar em busca de empregos online ou acessar redes sociais, considere o uso de uma VPN. Uma VPN adiciona uma camada extra de segurança, ao criptografar sua conexão com a Internet, e ajuda a proteger sua identidade e seus dados online. Além disso, se você estiver em um país que limita o acesso a determinadas plataformas, como TikTok, YouTube ou Instagram, uma VPN pode ser uma ferramenta importante. Isso pode aprofundar sua busca por emprego, permitindo que você explore uma maior variedade de conteúdos, se conecte com profissionais e acesse recursos valiosos.

3. Reforce suas configurações de privacidade

Revise e atualize regularmente suas configurações de privacidade nas redes sociais para garantir que sejam eficazes. Limite a visibilidade de seus dados, como informações de contato, endereço e data de nascimento, para evitar acesso não autorizado e proteger sua privacidade.

4. Pesquise você mesmo no Google

Pesquise seu nome online para ver quais informações estão disponíveis publicamente. Limpe qualquer conteúdo inadequado ou negativo que possa prejudicar sua imagem profissional. Entre em contato com o Google para que ele seja removido dos resultados de pesquisa ou entre em contato diretamente com os administradores do site para que seja excluído.

5. Seja profissional

Mantenha um comportamento profissional em todas as suas interações online. Evite se envolver em discussões negativas ou polêmicas e não publique conteúdo ofensivo ou inadequado. Lembre-se de que os empregadores geralmente avaliam seu comportamento online para determinar sua adequação à organização deles.

6. Seja criativo e original

Considere a possibilidade de incorporar elementos inovadores em seu currículo ou perfil online que estejam alinhados com o setor ou a empresa de destino. Emily Vu, que conseguiu um emprego no Spotify com um currículo com o tema do Spotify, é um ótimo exemplo. Ao pensar fora da caixa e mostrar sua originalidade, você pode chamar a atenção de possíveis empregadores e deixar uma impressão marcante.

7. Utilize posts temporários

É provável que você não queira enviar spam aos seus seguidores nas redes sociais com conteúdo relacionado à carreira. No entanto, se você espera que os recrutadores verifiquem suas contas, talvez seja uma boa ideia utilizar a natureza efêmera do Instagram Stories e do TikTok Stories para falar sobre conteúdo relacionado a empregos. Esses recursos permitem que suas publicações sejam sensíveis ao tempo, pois duram apenas 24 horas.

8. Obtenha ajuda de IA (como o ChatGPT)

Aproveite o poder das ferramentas de IA, como o ChatGPT, para aprimorar seu processo de redação de currículos e cartas de apresentação. Essas ferramentas podem fornecer sugestões preciosas, ajudá-lo a estruturar seu conteúdo e oferecer assistência na linguagem para tornar seus materiais de candidatura mais convincentes e refinados. Ao usar a IA como um recurso de apoio, você pode economizar tempo, melhorar a qualidade de seus materiais escritos e aumentar suas chances de criar uma candidatura de destaque.