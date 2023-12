La tua esperienza di streaming è appena migliorata! Oggi siamo lieti di annunciare la nuovissima app di ExpressVPN per Apple TV, che ti consentirà di guardare tutti i tuoi contenuti preferiti in modo più semplice che mai, godendo al tempo stesso dell’intera gamma di vantaggi in termini di privacy e sicurezza che ci si può aspettare da ExpressVPN.

Per iniziare, è sufficiente visitare l’App Store sulla Apple TV, scaricare l’app di ExpressVPN e accedere al proprio account. Tutto qui. Ora sei pronto a connetterti a uno dei 105 server presenti in tutto il mondo, comodamente seduto sul tuo divano. Anche accedere è un gioco da ragazzi: è sufficiente eseguire la scansione di un codice QR con il proprio cellulare o inserire i propri dati con il telecomando e il gioco è fatto.

Tutte le nuove funzionalità che rendono la nostra app per Apple TV un vero paradiso per gli streamer sono state integrate anche nell’ultima versione di ExpressVPN per Android TV. Quindi, qualunque sia la tua scelta, sei coperto.

Come tutte le nostre app, ExpressVPN per Apple TV si basa su Lightway, il nostro moderno protocollo VPN, che offre un’affidabilità senza precedenti e velocità costanti, per un’esperienza di streaming con il minimo buffering. Ma se dovessi riscontrare dei problemi, puoi sempre contattare il nostro team di assistenza, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat dal vivo o email.

La nuova app per Apple TV si aggiunge a un lungo elenco di app native di ExpressVPN per tutte le principali piattaforme, tutte incluse nell’abbonamento esistente a ExpressVPN. Sebbene offra già le funzionalità essenziali che ci si aspetta da ExpressVPN, siamo solo all’inizio. Nei prossimi mesi continueremo a migliorarla. Se desideri avere accesso anticipato ai prossimi miglioramenti, iscriviti al nostro programma beta.

Miglioramenti all’applicazione per Android TV di ExpressVPN

Tuttavia, oggi non si parla solo di Apple. Siamo anche lieti di annunciare tre nuovi aggiornamenti all’app nativa per Android TV e dispositivi correlati, tra cui Amazon Fire TV e Fire Stick. Sulla base dei vostri commenti, stiamo introducendo:

Un’esperienza di accesso più semplice: se preferisci evitare di inserire manualmente la tua email e la tua password utilizzando il telecomando, ora puoi accedere al tuo account ExpressVPN semplicemente utilizzando il tuo telefono per eseguire la scansione di un codice QR sullo schermo del tuo televisore Android. Si tratta di un’esperienza simile a quella del login di WhatsApp Web che già molti conoscono.

Modalità dark: con l’introduzione della modalità dark (scura), desideriamo agevolare i vostri occhi. Un’interfaccia a tema scuro richiede inoltre meno energia per la visualizzazione e corrisponde meglio all’esperienza che ci si aspetta da un dispositivo di streaming.

Modificare la posizione dei server in modo più semplice: abbiamo sostituito il vecchio menu di localizzazione dei server con un design completamente nuovo, molto più visivo e pensato per la TV, in modo che si possa trovare rapidamente la posizione desiderata e collegarsi in pochi secondi.

Per usufruire di questi miglioramenti, tutti inclusi anche nella nostra nuova app per Apple TV, è sufficiente passare all’ultima versione di ExpressVPN per Android TV.

Copertura VPN più semplice per un maggior numero di dispositivi

L’utilizzo di una VPN con la propria Apple TV e Android TV presenta numerosi vantaggi. Oltre a consentire di cambiare la propria posizione per ampliare i propri orizzonti di intrattenimento, una VPN codifica anche tutto il traffico internet sul dispositivo, impedendo a terzi, come il provider di servizi internet, di sapere cosa si sta facendo online o di limitare la velocità quando si utilizzano determinati servizi.

Se si dispone di altri televisori e dispositivi domestici smart che non supportano in modo nativo le app VPN, come citofoni smart e console di gioco, è possibile utilizzare Aircove, il nostro pluripremiato router Wi-Fi con funzionalità ExpressVPN integrata. Aircove protegge tutti i dispositivi della casa, anche quelli che non sono in grado di installare le app di ExpressVPN, e consente di cambiare facilmente posizione VPN.

ExpressVPN vantava già la più ampia copertura di piattaforme del settore e l’ultima app per Apple TV non fa che aggiungersi al nostro lungo elenco di dispositivi supportati. Non vediamo l’ora di conoscere il tuo feedback sulle app per Apple TV e Android TV!