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Используйте uTorrent с VPN для безопасной и быстрой загрузки

uTorrent — один из самых популярных BitTorrent-клиентов, который позволяет быстро и эффективно раздавать и загружать большие файлы. Использование ExpressVPN вместе с uTorrent надежно защитит ваш трафик и обеспечит вам полную конфиденциальность.

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Как использовать uTorrent с ExpressVPN

Шаг 1

Пользователь, выбравший ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN. Следуйте инструкциям для своего устройства, на котором вы планируете использовать uTorrent. Всё будет готово к работе через несколько минут.

Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к любому из VPN-серверов в 160 локациях в 94 странах. Или воспользуйтесь функцией Smart Location (Автовыбор), которая выберет самый оптимальный сервер для вашей сети.

Шаг 3

Скачивайте файлы, используя uTorrent вместе с ExpressVPN.

Загрузите приложение uTorrent с официального сайта. Откройте его, предварительно подключившись к VPN, и пользуйтесь приложением, ни о чем не беспокоясь.

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Как ExpressVPN помогает использовать uTorrent безопасно и анонимно

Без VPN информация о вашем IP-адресе доступна другим пользователям uTorrent.

Скройте свой IP-адрес при использовании uTorrent

Когда вы пользуетесь uTorrent, другие пользователи могут видеть IP-адрес, который вы используете для обмена файлами. Если это ваш настоящий IP-адрес, то у других людей будет доступ к вашим метаданным и местоположению, и они смогут отслеживать всё, что вы загружаете.

Скройте свой IP-адрес при использовании uTorrent с помощью ExpressVPN.

Сеть VPN скрывает ваш настоящий IP-адрес и заменяет его на IP-адрес защищенного VPN-сервера в другой локации. Этот IP-адрес используется многими другими пользователями, поэтому по вашим действиям онлайн невозможно вас идентифицировать.

ExpressVPN не хранит журналы подключений и журналы онлайн-активности, которые можно было бы использовать для вашей идентификации. Кроме того, наша компания была признана Comparitech лучшим VPN-сервисом для использования торрентов. Скрытие IP-адреса с помощью надежного VPN-сервиса позволяет использовать uTorrent безопасно и анонимно.

Узнайте, как работает сеть VPN

Привязка IP-адреса для uTorrent: используйте лучше Network Lock

Многие пользователи uTorrent делают привязку IP-адреса, чтобы загрузка шла только на один IP-адрес, например, на адрес защищенного VPN-сервера. Если VPN-соединение внезапно прервется, загрузка остановится, и ваши данные останутся конфиденциальными. Но в приложениях ExpressVPN есть функция Network Lock, которая заменяет привязку IP-адреса.

Включите функцию Network Lock, чтобы предотвратить утечку данных при использовании uTorrent.

Network Lock — это функция экстренного отключения, которая автоматически отключает ваше интернет-соединение. Если по какой-либо причине соединение с защищенным VPN-сервером неожиданно прерывается, ExpressVPN автоматически останавливает любой исходящий трафик, предотвращая тем самым утечку данных, которая может угрожать вашей конфиденциальности.

Проверьте свой IP-адрес, прежде чем использовать uTorrent

Чтобы узнать, защищена ли ваша конфиденциальность, до начала загрузки с помощью uTorrent перейдите на страницу теста ExpressVPN на проверку конфиденциальности и безопасности в Интернете. Вот такую информацию могут получить другие пользователи по вашему IP-адресу, если вы будете использовать uTorrent без VPN:

Без VPN информация о вашем IP-адресе доступна другим пользователям uTorrent.

А вот так выглядит ваш IP-адрес для других, если вы защищены VPN:

При использовании ExpressVPN ваш настоящий IP-адрес скрыт от других пользователей uTorrent.
Проверьте свой IP-адрес прямо сейчас

Что лучше для использования uTorrent: VPN или прокси

Прокси-сервер — это любой посредник между вашим компьютером и Интернетом. Когда трафик маршрутизируется через прокси-сервер, другие компьютеры видят IP-адрес этого сервера, а не ваш.

Так как VPN-сеть скрывает ваш IP-адрес, она также действует как прокси-сервер для uTorrent. Но ExpressVPN предлагает множество других преимуществ, которых нет у «бесплатного» прокси-сервиса:

ExpressVPN предлагает:

  • Скрытие IP-адреса

  • Надежное шифрование

  • Network Lock (экстренное отключение от Интернета)

  • 160 локаций серверов

  • Отсутствие регистрации онлайн-активности и подключений

  • Техподдержку в реальном времени

  • Полную конфиденциальность

Прокси-сервисы могут предложить только:

  • Скрытие IP-адреса

Хотя использование бесплатного прокси-сервиса для uTorrent может показаться удобным решением, но ваша конфиденциальность может оказаться под угрозой. Не получая прямого дохода от пользователей, бесплатные прокси-сервисы должны прибегать к другим способам зарабатывания денег на вашем трафике. В числе таких способов продажа ваших данных рекламодателям или вставка объявлений в ваш веб-браузер.

Подробнее об опасностях бесплатных прокси-сервисов.

Поэтому будьте осторожны, когда видите сайты, рекламирующие «бесплатные» прокси-серверы для торрентов или разблокировки. Использование VPN — гораздо более безопасная альтернатива для загрузки и раздачи файлов с помощью uTorrent.

Используйте uTorrent с VPN на любом устройстве

Вам не нужно менять настройки uTorrent для работы с VPN. Просто откройте приложение ExpressVPN, подключитесь к VPN и затем откройте uTorrent.

Логотип ExpressVPN в виде щита на множестве устройств.

Если вы используете uTorrent на Windows, Mac, Linux или Android, то у ExpressVPN есть собственные приложения для этих платформ, которые помогут вам загружать файлы конфиденциально и безопасно:

Вы также можете установить приложение VPN на свой беспроводной роутер, чтобы пользоваться всеми преимуществами VPN на любом устройстве, подключенном к домашней сети.

ЧаВо: как использовать uTorrent с VPN

Что такое uTorrent?

В чем разница между uTorrent и BitTorrent?

Безопасно ли использовать приложения ExpressVPN с торрент-клиентами?

Поддерживает ли ExpressVPN использование торрентов/P2P?

Как можно легально использовать uTorrent?

* Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования uTorrent.

Почему именно ExpressVPN?

Неограниченная пропускная способность

Загружайте столько, сколько хотите. Нет ограничений пропускной способности или ограничений на объем загрузки.

Надежная служба поддержки

Служба поддержки ExpressVPN доступна круглосуточно в онлайн-чате и по электронной почте.

Невероятная скорость

Потрясающая скорость с минимальной задержкой. Запустите тест скорости VPN и убедитесь сами.

Гарантия возврата денег 30 дней

Если вам не понравится использовать uTorrent с ExpressVPN, мы вернем все ваши деньги в течение 30 дней.

Защищенное Wi-Fi-соединение

Вы можете спокойно подключаться к публичным сетям Wi-Fi, не опасаясь слежки и регистрации данных.

Работает на всех устройствах

С VPN-приложениями для всех ваших устройств вы можете пользоваться Интернетом прямо за столом, на диване или в дороге.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте использовать uTorrent с VPN

Хотите скачивать торрент-файлы в полной конфиденциальности и безопасности? Тогда приобретайте подписку на ExpressVPN.

Если вас не устроит качество сервиса, вы получите все свои деньги обратно в течение 30 дней.

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