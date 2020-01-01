Используйте uTorrent с VPN для безопасной и быстрой загрузки

Что лучше для использования uTorrent: VPN или прокси

Прокси-сервер — это любой посредник между вашим компьютером и Интернетом. Когда трафик маршрутизируется через прокси-сервер, другие компьютеры видят IP-адрес этого сервера, а не ваш.

Так как VPN-сеть скрывает ваш IP-адрес, она также действует как прокси-сервер для uTorrent. Но ExpressVPN предлагает множество других преимуществ, которых нет у «бесплатного» прокси-сервиса:

ExpressVPN предлагает:

Скрытие IP-адреса

Надежное шифрование

Network Lock (экстренное отключение от Интернета)

160 локаций серверов

Отсутствие регистрации онлайн-активности и подключений

Техподдержку в реальном времени

Полную конфиденциальность

Прокси-сервисы могут предложить только:

Скрытие IP-адреса

Хотя использование бесплатного прокси-сервиса для uTorrent может показаться удобным решением, но ваша конфиденциальность может оказаться под угрозой. Не получая прямого дохода от пользователей, бесплатные прокси-сервисы должны прибегать к другим способам зарабатывания денег на вашем трафике. В числе таких способов продажа ваших данных рекламодателям или вставка объявлений в ваш веб-браузер.

Подробнее об опасностях бесплатных прокси-сервисов.

Поэтому будьте осторожны, когда видите сайты, рекламирующие «бесплатные» прокси-серверы для торрентов или разблокировки. Использование VPN — гораздо более безопасная альтернатива для загрузки и раздачи файлов с помощью uTorrent.