Разблокируйте доступ к Omegle с помощью VPN

Что такое Omegle?

Omegle — это бесплатный онлайн-чат, запущенный в 2009 году. Он подключает пользователей друг к другу случайным и анонимным образом.

Изначально Omegle создавался как сервис обмена текстовыми сообщениями, однако вскоре там появились видео-режим и “шпионский режим”, позволяющий задать вопрос двум незнакомцам и “следить” за их диалогом. Omegle также представил “чат для студентов колледжей”: если у вас есть электронный адрес на домене .edu, вы сможете общаться со своими одноклассниками и коллегами на этом сайте.