Разблокируйте доступ к Omegle с помощью VPN
Доступ к Omegle заблокирован во многих странах, а также локальных сетях образовательных учреждений и публичных сетях Wi-Fi (в частности, для экономии трафика). ExpressVPN вернет вам доступ к Omegle и защитит ваше подключение в любой точке мира.
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Что такое Omegle?
Omegle — это бесплатный онлайн-чат, запущенный в 2009 году. Он подключает пользователей друг к другу случайным и анонимным образом.
Изначально Omegle создавался как сервис обмена текстовыми сообщениями, однако вскоре там появились видео-режим и “шпионский режим”, позволяющий задать вопрос двум незнакомцам и “следить” за их диалогом. Omegle также представил “чат для студентов колледжей”: если у вас есть электронный адрес на домене .edu, вы сможете общаться со своими одноклассниками и коллегами на этом сайте.
Почему доступ к Omegle заблокирован?
Есть несколько причин, приводящих к блокировке доступа к Omegle. Например, вы можете жить в стране, где доступ к этому сайту заблокирован в принципе. Возможно, в настройках локальной сети вашей школы этот адрес добавлен в черный список. Может быть, кто-то, использующий тот же IP-адрес, что и вы (например, сосед в общежитии, приехавший погостить родственник или другой посетитель кафе) нарушил правила Omegle и был заблокирован платформой. Дело в том, что Omegle не требует от пользователей регистрироваться, а потому идентифицирует и отслеживает их по IP-адресам. Иными словами, платформа блокирует именно IP-адреса.
Как VPN откроет доступ к Omegle?
ExpressVPN — это виртуальная частная сеть (VPN), которая перенаправляет ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель к удаленному и защищенному VPN-серверу, выступая тем самым в качестве посредника, скрывающего местоположение вашего устройства.
Подключившись к VPN-серверу, вы получите новый IP-адрес. Если ваш исходный IP-адрес попал в черный список Omegle, то VPN позволит вам продолжить работу с платформой как обычно. Если доступ к Omegle заблокирован в вашей стране или локальной сети, то просто подключитесь к серверу, расположенному в стране, где доступ к Omegle не ограничен. Вы можете безопасно работать с ExpressVPN 30 дней, чтобы в полной мере убедиться, подходит ли вам этот сервис.
ЧаВо: доступ к Omegle через VPN
Является ли легальным использование VPN?
Да. VPN совершенно легальны,и миллионы людей из самых разных стран мира ежедневно пользуются ими для работы онлайн без ограничений. VPN-сети также используются компаниями для защиты конфиденциальных деловых данных. Также люди используют VPN для доступа к сервисам вроде Omegle.
Сколько длятся блокировки доступа к Omegle?
В 2021 году Omegle может заблокировать ваш IP-адрес на срок до 120 дней. Подключение к серверу ExpressVPN скроет ваш реальный IP-адрес, подменив его адресом сервера, что позволит вам вернуться на Omegle.
Можно ли разблокировать доступ к Omegle в школе?
Да. Хотите ли вы воспользоваться чатом сервиса для студентов колледжей или просто поболтать с незнакомцами, вы сможете зайти на Omegle, даже если этот сайт добавлен в черные списки вашей школьной локальной сети. Просто подключитесь к безопасному серверу ExpressVPN, находящемуся в стране, где доступ к Omegle не ограничен, и вы сможете тут же начать чат.
Как разблокировать доступ к Omegle с VPN?
Получить доступ к Omegle с помощью VPN очень просто:
Загрузите приложение ExpressVPN для вашего устройства
Откройте ExpressVPN, подключитесь к любой из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах мира и начинайте общаться
Что еще может VPN-сервис?
С помощью VPN вы сможете получить доступ не только к Omegle.
Где бы вы ни были, подключение к VPN обеспечиват вам свободный доступ к любимым сайтам и сервисам — например, к Netflix, YouTube, Facebook и Twitter.
Подробнее о сайтах и сервисах, доступ к которым можно получить с помощью ExpressVPN.
Доступ к Omegle на любых устройствах
У Omegle нет собственного приложения для мобильных устройств, однако сайт сервиса адаптирован для просмотра в браузерах смартфонов. ExpressVPN работает со всеми платформами: iOS, Android, Mac, Windows и не только. Запустив приложение ExpressVPN в фоновом режиме, вы сможете получить доступ к Omegle на любом устройстве.
Зачем использовать ExpressVPN?
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Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.
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Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.
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С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.
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