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Разблокируйте доступ к Omegle с помощью VPN

Доступ к Omegle заблокирован во многих странах, а также локальных сетях образовательных учреждений и публичных сетях Wi-Fi (в частности, для экономии трафика). ExpressVPN вернет вам доступ к Omegle и защитит ваше подключение в любой точке мира.

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Разблокируйте Omegle в 3 простых действия

Шаг 1

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Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

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Лэптоп, планшет и смартфон с логотипом Omegle.

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Интерфейс Omegle.

Что такое Omegle?

Omegle — это бесплатный онлайн-чат, запущенный в 2009 году. Он подключает пользователей друг к другу случайным и анонимным образом.

Изначально Omegle создавался как сервис обмена текстовыми сообщениями, однако вскоре там появились видео-режим и “шпионский режим”, позволяющий задать вопрос двум незнакомцам и “следить” за их диалогом. Omegle также представил “чат для студентов колледжей”: если у вас есть электронный адрес на домене .edu, вы сможете общаться со своими одноклассниками и коллегами на этом сайте.

Файрвол, разделяющий устройства на фоне земного шара.

Почему доступ к Omegle заблокирован?

Есть несколько причин, приводящих к блокировке доступа к Omegle. Например, вы можете жить в стране, где доступ к этому сайту заблокирован в принципе. Возможно, в настройках локальной сети вашей школы этот адрес добавлен в черный список. Может быть, кто-то, использующий тот же IP-адрес, что и вы (например, сосед в общежитии, приехавший погостить родственник или другой посетитель кафе) нарушил правила Omegle и был заблокирован платформой. Дело в том, что Omegle не требует от пользователей регистрироваться, а потому идентифицирует и отслеживает их по IP-адресам. Иными словами, платформа блокирует именно IP-адреса.

Улыбающиеся устройства, подключенные к земному шару через дыру в файрволе.

Как VPN откроет доступ к Omegle?

ExpressVPN — это виртуальная частная сеть (VPN), которая перенаправляет ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель к удаленному и защищенному VPN-серверу, выступая тем самым в качестве посредника, скрывающего местоположение вашего устройства.

Подключившись к VPN-серверу, вы получите новый IP-адрес. Если ваш исходный IP-адрес попал в черный список Omegle, то VPN позволит вам продолжить работу с платформой как обычно. Если доступ к Omegle заблокирован в вашей стране или локальной сети, то просто подключитесь к серверу, расположенному в стране, где доступ к Omegle не ограничен. Вы можете безопасно работать с ExpressVPN 30 дней, чтобы в полной мере убедиться, подходит ли вам этот сервис.

ЧаВо: доступ к Omegle через VPN

Является ли легальным использование VPN?
Сколько длятся блокировки доступа к Omegle?
Можно ли разблокировать доступ к Omegle в школе?
Как разблокировать доступ к Omegle с VPN?
Что еще может VPN-сервис?

Доступ к Omegle на любых устройствах

Загрузите приложения ExpressVPN.

У Omegle нет собственного приложения для мобильных устройств, однако сайт сервиса адаптирован для просмотра в браузерах смартфонов. ExpressVPN работает со всеми платформами: iOS, Android, Mac, Windows и не только. Запустив приложение ExpressVPN в фоновом режиме, вы сможете получить доступ к Omegle на любом устройстве.

Зачем использовать ExpressVPN?

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Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.

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Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.

Никаких ограничений провайдеров

С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.

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Доступ к онлайн-ресурсам отовсюду

Доступ ко всем приложениям и сервисам для работы, отдыха и не только.

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Специалисты службы поддержки ExpressVPN доступны 24/7, чтобы помочь вам с установкой и устранением неполадок.

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От свободного доступа к Omegle вас отделяет всего пара кликов. Воспользуйтесь ExpressVPN, ничем не рискуя. Если вам что-нибудь не понравится, мы вернем ваши деньги в течение 30 дней.

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