Как можно использовать VPN? Хочу знать

5 способов использовать VPN Посмотреть сейчас

Из этого руководства вы узнаете, как приобрести дополнительные учетные записи и подписки ExpressVPN. Если вам нужно приобрести сразу несколько подписок ExpressVPN, откройте нашу страницу о корпоративных лицензиях ExpressVPN.

Каждая учетная запись ExpressVPN дает доступ к одной подписке. Каждая подписка позволяет подключить к сети ExpressVPN до пяти устройств одновременно, независимо от платформы.

В своей учетной записи вы можете приобрести дополнительные подписки (кроме случаев, когда учетная запись была оплачена через приложение для устройств Apple). Дополнительные подписки позволят вам подключить к сети ExpressVPN больше устройств одновременно.

Также вы можете купить дополнительную учетную запись. Для этого вам понадобится другой адрес электронной почты, для которого вы получите новые учетные данные.

Покупка дополнительной подписки ExpressVPN

Оплата подписки при помощи банковской карты, учетной записи Paypal или Paymentwall

Для покупки дополнительной подписки (при помощи любого способа оплаты, кроме биткойнов):

Войдите в свою существующую учетную запись ExpressVPN. При необходимости введите код подтверждения, который будет отправлен на вашу электронную почту. Прокрутите экран вниз, нажмите Купить дополнительную подписку. Выберите тарифный план и предпочтительный способ оплаты. Нажмите Оплатить сейчас.

Оплата подписки через приложение для устройств Apple

Для каждого идентификатора Apple ID можно купить только одну подписку ExpressVPN. Если вы хотите приобрести дополнительные подписки, вам нужно будет сделать это при помощи другого идентификатора Apple ID. В этом случае вы получите новые учетные данные ExpressVPN.

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Покупка дополнительной учетной записи ExpressVPN

Вы также можете приобрести дополнительные учетные записи, используя другие адреса электронной почты (отличные от того, который вы использовали ранее). В этом случае вы получите новые учетные данные ExpressVPN.

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