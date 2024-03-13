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Роутер Aircove Go
Роутер Aircove
Aircove
Air
Cove

Защитите всё, везде и сразу

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Представляем вам Aircove

Разработанный экспертами в сфере киберзащиты, Aircove — это беспроводной роутер от ExpressVPN с поддержкой Wi-Fi 6 и встроенным VPN-функционалом.* Любой роутер может предоставить доступ в Интернет, но Aircove готов предложить вам кое-что получше: мгновенный доступ ко всем возможностям ExpressVPN на любых устройствах вашей локальной сети, в том числе телеприставках и бытовой технике. Если это устройство подключено, оно защищено.

*Для доступа к VPN-функционалу требуется действующая подписка на ExpressVPN, новым пользователям предоставляется 30-дневный бесплатный пробный период.

Новинка

Aircove Go

Для небольших помещений и путешествий

Отель, дача или небольшая квартира — где бы вы ни были, вы сможете защитить все свои устройства максимально простым образом с помощью нашего карманного VPN-роутера.

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Aircove

Для средних домов и офисов

Наслаждайтесь полным спокойствием там, где это важнее всего — дома. Aircove является лучшим способом защитить все устройства вашей семьи, включая также камеру на ошейнике питомца или умный дверной звонок.

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Познакомьтесь с преимуществами Aircove

Группы устройств

Разделите ваши устройства на группы с отдельными настройками и локациями для подключения.

Расширенная защита

Заблокируйте трекеры, вредоносные сайты, а также навязчивую рекламу.

Родительский контроль

Выберите время для работы в Интернете и заблокируйте доступ к неподобающему контенту.

VPN для всего

Защитите все устройства, даже те, которые не поддерживают VPN-приложения.

Быстрая установка

Подключитесь уже через 5 минут. Это самая простая настройка роутера!

Продвинутые функции

Протокол WPA3 Wi-Fi, динамические DNS, перенаправление портов и Lightway Passthrough.

… и не только. Прочитайте о том, как работает Aircove.

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Представляем роутеры Aircove

Защищенная семья в пузыре

Ваши личные цифровые доспехи

VPN-защита — это не обязательно что-то сложное. С работающим Aircove, ваша вся сеть Wi-Fi защищена, и друзья и семья могут использовать ваш VPN! И это всё потому, что Aircove считается одним из восьми устройств, которые вы можете одновременно подключить к ExpressVPN в рамках одной подписки.

У вас полный контроль над тем, какие устройства подключаются к какой локации VPN-серверов, или подключаются ли они вообще к VPN или Интернету. С помощью функций продвинутой защиты, вы сможете использовать систему родительского контроля и защитить всю свою семью от вредоносного и неуместного контента.

VPN-роутер, который охватывает все устройства.

Запас гибкости на все случаи

Создайте до пяти групп для всех ваших устройств. Например, одну группу для семьи или друзей, другую для всех ваших потоковых устройств или только для вас. Вы сможете одновременно подключаться к пяти разным локациям VPN-серверов, причем изменение локации одной группы не приведет к обрыву подключений других групп.

Для каждой группы устройств доступен выбор локации VPN-сервера и следующие настройки:

  • автоподключение к лучшей локации для пользователей из вашего региона;

  • подключение без VPN для устройств, которым достаточно ресурсов интернет-провайдера;

  • блокировку интернет-подключения для отдельных устройств, если вы решите ограничить им такую возможность;

  • выбор необходимых функций продвинутой защиты.

Роутер Aircove Go на столе

Никаких проблем с подключениями

Эксклюзивная функция Wi-Fi Link, доступная пользователям Aircove Go, позволяет подключаться к Интернету через другую сеть Wi-Fi. Таким образом, вы сможете с легкостью выйти в Сеть, даже если в вашем номере гостиницы или коворкинге нет доступа к Ethernet-кабелю. Для работы Aircove Go достаточно USB-C, так что вы можете брать с собой на одну зарядку меньше.

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Также доступно в нашем магазине

Какой роутер Aircove вам нужен?

Обзор Aircove Go и Aircove для помощи с выбором. См. все характеристики

Новинка
Aircove Go

Лучший для

Небольших домов, отелей, апартаментов, автодомов и коворкингов

Стандарт Wi-Fi

Двухполосное подключение Wi-Fi 6

Покрытие

~70 кв. м

Ethernet-подключение

Порт с пропускной способностью 3 Гбит/с

Wi-Fi Link

проверить

Максимальная скорость VPN

180 Мбит/с

Вес

250 граммов

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Aircove
ExpressVPN Aircove

Лучший для

Средних домов, квартир и офисов

Стандарт Wi-Fi

Двухполосное подключение Wi-Fi 6

Покрытие

~150 кв. м

Ethernet-подключение

Порт с пропускной способностью 5 Гбит/с

Wi-Fi Link

закрыть

Максимальная скорость VPN

180 Мбит/с

Вес

450 граммов

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Купите в нашем магазине

Новинка
Aircove Go
Aircove
ЛУЧШИЙ ДЛЯ

Небольших домов, отелей, апартаментов, автодомов и коворкингов

Средних домов, квартир и офисов

Стандарт Wi-Fi

Двухполосное подключение Wi-Fi 6

Двухполосное подключение Wi-Fi 6

ПОКРЫТИЕ WI-FI^

~70 кв. м

~150 кв. м

ETHERNET-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Порт с пропускной способностью 3 Гбит/с

Порт с пропускной способностью 5 Гбит/с

WI-FI LINK*

Да

Нет

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ VPN

180 Мбит/с

180 Мбит/с

вес

250 граммов

450 граммов

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Купите в нашем магазине

^Диапазон и качество работы также зависят от интернет-провайдера, использования устройств, планировки зданий, имеющихся препятствий и других факторов.

*Эксклюзивная функция Aircove Go, позволяющая подключаться к Интернету через другую сеть Wi-Fi вместо использования кабеля Ethernet.

Пользователям нравится Aircove

Логотип Gizmodo

«Aircove — самый простой способ защитить свою Wi-Fi-сеть с помощью VPN, и точка».

- Gizmodo

Логотип CNET

«...Отличный вариант, если у вас много устройств, поскольку вы можете подключить к VPN любое количество устройств одновременно».

- CNET

Логотип 9to5mac

«Если вы заботитесь о приватности своих домашних устройств, эта покупка даже не обсуждается».

- 9to5Mac

Логотип TechRadar с 4 звездочками

«Исключительно простая настройка — все будет готово за несколько минут, очень полезное решение».

- TechRadar

Аватар зеленого цвета для отзывов пользователей

«Теперь мои личные данные защищены так же хорошо, как и данные моей семьи».

- Стефан, пользователь Aircove

Логотип ZDNET

«Aircove от ExpressVPN стал нашим фаворитом благодаря скорости работы этого роутера, простой настройке и надежной защите».

- ZDNET

Логотип Popular Mechanics

«Непревзойденная производительность и удобство использования».

- Popular Mechanics

Аватар синего цвета для отзывов пользователей

«Можно описать фразой «включил и забыл».

- Девон, пользователь Aircove

Логотип Android Central с 4 звездочками

«Так удобно пользоваться, что и не сравнить с другими VPN-роутерами».

- Android Central

Значок «Выбор редакции» от How-to Geek для карусели отзывов Aircove

«Новый вид VPN-роутеров. ... Действительно может стать любимцем публики».

- How-to Geek

Логотип Forbes для карусели отзывов Aircove

«ExpressVPN Aircove — простое решение, отличный результат».

- Forbes

Логотип Gearadical для карусели отзывов Aircove

«Если вам нужен отличный роутер, который защитит каждое подключенное к нему устройство, то Aircove станет до смешного простым решением».

- Gearadical

Иногда мы платим экспертным сайтам за привлечение клиентов, а в качестве примеров мы приводим отзывы наших самых довольных пользователей.

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