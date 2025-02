Dans nos tests, le CPU quad-core de haute performance d'Aircove/Aircove Go permet des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 910 Mbps via Ethernet et 615 Mbps via Wi-Fi avec le VPN déconnecté.

Lorsque le VPN est utilisé, Aircove/Aircove Go offre des vitesses allant jusqu'à 330 Mbps pour plusieurs appareils simultanément. (Pour référence, le streaming 4K nécessite généralement des vitesses de téléchargement de 25 Mbps, tandis que la HD nécessite 5 Mbps.)

Lorsque Wi-Fi Link est utilisée, Aircove Go offre des vitesses allant jusqu'à 250 Mbps. L'utilisation de Wi-Fi Link peut limiter vos vitesses car il double le chemin de transmission Wi-Fi entre votre appareil et internet.

Valeurs maximales basées sur des conditions d'utilisation idéales. La portée réelle et la performance dépendent de votre fournisseur d'accès internet, de la taille et la disposition de votre maison, de l'utilisation de votre appareil, des matériaux de construction et des obstacles.

Lisez les spécifications complètes.