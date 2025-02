Aircove é nossa linha de roteadores VPN pioneiros, completos com proteção VPN integrada. Nós lançamos o Aircove no final de 2022, como o primeiro e único roteador de Internet sem fio projetado para se conectar à ExpressVPN diretamente da caixa. Em 2024, introduzimos o Aircove Go, um roteador Wi-Fi para viagem com a mesma integração VPN do Aircove, mas agora com maior portabilidade e novos recursos exclusivos.

Além do suporte VPN, a linha Aircove também vem com recursos de proteção avançada integrados:Threat Manager, um bloqueador de anúncios e controles parentais. Estes são projetados para funcionar perfeitamente com a VPN, fornecendo proteção fácil e constante com um único roteador fácil de usar — onde quer que você esteja.