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راوتر Aircove Go
جهاز Aircove
Aircove
Air
Cove

حماية كل شيء في كل مكان وفي آن واحد

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نبذة عن Aircove

صمّم Aircove من قبل خبراء مختصين في الأمان الرقمي، وهو عبارة عن مجموعة أجهزة متكونة من راوترات 6 Wi-Fi مدعمة بشبكة خاصة افتراضية (VPN) مدمجة.* في حين يمكن لأي جهاز راوتر الاتصال بالإنترنت، فإن مجموعة Aircove المستحدثة من قبل ExpressVPN ترتقي إلى مستويات أفضل، فهي مبرمجة لتوفير ميزات الخصوصية والأمان المتاحة في برنامج ExpressVPN لحماية شبكتك، حتى عند استخدام الأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة البث. إذا كانت متصلة بالخدمة، فإنها محمية.

*يشترط اشتراك ساري الصلاحية في ExpressVPN للحصول على ميزات VPN. ويستفيد المستخدمون الجدد من تجربة مجانية مدتها 30 يوما.

جديد

Aircove Go

للمساحات الصغيرة والسفر

سواء كنت في فندق أو في مقصورة العطلات أو في شقة صغيرة أو غيرها من الأماكن، فإن راوتر Aircove المحمول هو أسهل حل لحماية جميع أجهزتك.

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متوفر أيضًا في متجرنا

Aircove

للمنازل والمكاتب متوسطة الحجم

استمتع براحة البال في أكثر الأماكن التي تحتاج فيها إلى الأمان، أي منزلك. Aircove هو أفضل راوتر لحماية جميع أجهزة عائلتك، حتى كاميرات مراقبة حيواناتك الأليفة وأجراس الأبواب الذكية.

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متوفر أيضًا في متجرنا

اكتشف مميزات Aircove

مجموعات الأجهزة

فرز أجهزتك إلى مجموعات، لكل منها موقعها الخاص وإعداداتها المنفصلة.

حماية متطورة

حظر التتبع والمواقع الخبيثة والإعلانات المزعجة.

الضوابط الأبوية

تحديد أوقات للوصول إلى الإنترنت وحجب محتوى الكبار.

VPN على كل الأجهزة

حماية كل الأجهزة--حتى الأجهزة التي لا تقوم بتشغيل VPN عادة.

الإعداد السريع

اتصل في خمس دقائق. أسهل إعدادات لجهاز الراوتر!

ميزات المحترفين

أمان Wi-Fi WPA3، DNS الديناميكي، إعادة توجيه المنافذ، ومرور Lightway.

… والمزيد. اطلع على كيفية تشغيل Aircove.

احصل على Aircove في Amazon

اكتشف مجموعة منتجات Aircove

عائلة محمية داخل فقاعة أمان

فقاعة الحماية الشخصية

أمان VPN ليس بالضرورة أن يكون معقدا. مع تشغيل Aircove، يتم حماية شبكة الواي فاي الخاصة بك بالكامل - ويمكن للأصدقاء والعائلة مشاركة VPN الخاص بك! وذلك لأن Aircove يعتبر واحدا من الأجهزة الثمانية التي يمكنك توصيلها في آن واحد ببرنامج ExpressVPN ضمن اشتراك واحد.

لديك تحكم كامل على أي الأجهزة تتصل بأي موقع لخادم VPN، أو ما إذا كانت تتصل بـ VPN أو الإنترنت على الإطلاق. ومع ميزات الحماية المتقدمة، يمكنك حتى ضبط إعدادات الرقابة الأبوية وحماية عائلتك من المحتوى الضار والصريح.

راوتر VPN الذي يغطي جميع الأجهزة.

مرونة الاستخدام لكل الأسر

إنشاء ما يصل إلى خمس مجموعات لجميع أجهزتك. مجموعة واحدة للعائلة أو الأصدقاء، ومجموعة أخرى لجميع أجهزة البث، أو مجموعة واحدة خاصة بك. يمكنك الاتصال بما يصل إلى خمسة مواقع VPN مختلفة في آن واحد، وتغيير موقع إحدى المجموعات لا يعطل اتصالاتك الأخرى.

يمكنك تعيين موقع خادم VPN أو اختيار ما يلي لكل مجموعة:

  • ميزة الموقع التلقائي الذي يحدد أفضل موقع لك استنادا إلى ظروف الشبكة

  • بدون اتصال VPN، وذلك عندما تريد الاتصال بالإنترنت دون استخدام خدمة VPN

  • بدون اتصال إنترنت، وذلك عندما تريد منع جهاز معين من الاتصال بالإنترنت

  • ميزات الحماية المتقدمة التي يمكن تفعيلها، إن وجدت

جهاز توجيه Aircove Go على طاولة

الاتصال بكل سهولة

يمكنك الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi أخرى عبر ميزة رابط Wi-Fi التي توفره Aircove Go. لذا يمكنك الاتصال بسهولة بدون كابل إيثرنيت في كل غرفة فندقية وبيت عطلات ومساحات العمل المشترك. ولأن Aircove Go مدعوم من قبل USB-C، لن تحتاج إلى كابلات إضافية.

شراء على Amazon

متوفر أيضًا في متجرنا

أي من أجهزة Aircove ينبغي شراؤها؟

لمحة عامة عن Aircove Go مقابل Aircove لمساعدتك على الاختيار. اطلع على المواصفات الكاملة.

جديد
Aircove Go

الأماكن المناسبة

بيوت صغيرة وفنادق وبيوت العطلات والمركبات الترفيهية ومساحات العمل المشتركة

معيار WI-FI

Wi-Fi 6 مزدوج النطاق

تغطية

حوالي 70 متر مربع ~750 قدم مربع

اتصال إيثرنت

3 منافذ جيغابيت

Wi-Fi Link

علامة الصح

سرعة VPN القصوى

180 ميغابايت

الوزن

250 غرام

شراء على Amazon

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Aircove
ExpressVPN Aircove

الأماكن المناسبة

البيوت والشقق والمكاتب المتوسطة الحجم

معيار WI-FI

Wi-Fi 6 مزدوج النطاق

تغطية

حوالي 150 متر مربع حوالي 1600 قدم مربع

اتصال إيثرنت

5 منافذ جيغابيت

Wi-Fi Link

إغلق

سرعة VPN القصوى

180 ميغابايت

الوزن

450 غرام

شراء على Amazon

اشترِ من متجرنا

جديد
Aircove Go
Aircove
الأفضل لـ

بيوت صغيرة وفنادق وبيوت العطلات والمركبات الترفيهية ومساحات العمل المشتركة

البيوت والشقق والمكاتب المتوسطة الحجم

معيار Wi-Fi

Wi-Fi 6 مزدوج النطاق

Wi-Fi 6 مزدوج النطاق

تغطية Wi-Fi^

حوالي 70 متر مربع حوالي 750 قدم مربع

حوالي 150 متر مربع حوالي 1600 قدم مربع

اتصال إيثرنت

3 منافذ جيغابيت

5 منافذ جيغابيت

رابط Wi-fi*

نعم

لا

سرعة VPN القصوى

180 ميغابايت

180 ميغابايت

الوزن

250 غرام

450 غرام

شراء على Amazon
شراء على Amazon

اشترِ من متجرنا

اشترِ من متجرنا

^ يعتمد النطاق والأداء أيضا على مزود خدمة الإنترنت، واستخدام الجهاز، وتخطيط المنزل، ومواد البناء، والحواجز، والعوامل الأخرى.

*ميزة حصرية لخدمة Aircove Go التي تتيح لك الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi أخرى بدلا من استخدام كابل Ethernet.

لماذا Aircove هو الأفضل

شعار Gizmodo Col Carousel 3

"Aircove هو أسهل طريقة لإضافة خدمة VPN إلى شبكة Wi-Fi دون شك."

- Gizmodo

شعار CNET Col Carousel 3

"…خيار ممتاز إذا كان لديك الكثير من الأجهزة لأنه يمكنك توصيل عدد غير محدود من الأجهزة بالشبكة الخاصة الافتراضية في آن واحد."

- CNET

شعار 9to5mac Col Carousel 3

"إذا كنت مهتما بخصوصية أجهزتك المنزلية، فلابد من شراء هذا الجهاز."

- 9to5Mac

شعار TechRadar مع 4 نجوم تقييمات Aircove

"الإعداد سهل للغاية، وستكون جاهزا للبدء في بضع دقائق. إنها خدمة ذات قيمة جيدة أيضا."

- TechRadar

الصورة الرمزية لتقييم المستخدم أخضر

"الآن لا داعي للقلق بشأن تضحية أمني الشخصي من أجل أمان عائلتي."

- ستيفان، مستخدم Aircove

شعار ZDNET تقييمات Aircove

"يعد ExpressVPN Aircove أفضل اختيار لدينا بناء على سرعة جهاز التوجيه وسهولة الإعداد والأمان."

- ZDNET

شعار Popular Mechanics تقييمات Aircove

"يتصف بالأداء المستقر وسهولة استخدام عكس جميع الأجهزة الأخرى."

- Popular Mechanics

الصورة الرمزية لتقييم المستخدم أزرق

"التوصيل والتشغيل: أبسط طريقة لوصف الخدمة."

- ديفون، مستخدم Aircove

شعار Android Central مع 4 نجوم تقييمات Aircove

"سهولة استخدام لا مثيل لها مقارنة بأجهزة التوجيه الأخرى التي تدعم VPN."

- Android Central

شارة اختيار محرري How-to Geek تقييمات Aircove

"جيل جديد من أجهزة الراوتر التي تدعم VPN. ... أرى أنه قد يصبح الجهاز المفضل لدى الجميع."

- How-to Geek

شعار Forbes تقييمات Aircove

"ExpressVPN Aircove هو حل سهل ويؤدي العمل المطلوب جيدا."

- Forbes

شعار Gearadical تقييمات Aircove

"إذا كنت تبحث عن جهاز توجيه رائع يحمي كل أجهزتك، فإن Aircove يعد خيارا سهل الاستخدام للغاية."

- Gearadical

قد نستعين في بعض الأحيان بمواقع متخصصة من أجل إحالة العملاء إلينا مقابل رسوم مالية ونختار عينات من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدمتنا.

الأسئلة الشائعة