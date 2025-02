In onze testen maakte Aircove/Aircove Go’s hoogwaardige quad-core CPU downloadsnelheden mogelijk van maximaal 910 Mbps over Ethernet en 615 Mbps over wifi als de VPN niet verbonden was.

Wanneer de VPN in gebruik is, biedt Aircove/Aircove Go snelheden van maximaal 330 Mbps voor meerdere apparaten tegelijk. (Als referentie: voor 4K streaming zijn meestal downloadsnelheden van 25 Mbps nodig, voor HD zelfs 5 Mbps)

Als de Wifi-Link in gebruik is, biedt Aircove Go snelheden tot 250 Mbps. Het gebruik van Wifi-Link kan je snelheden beperken, omdat het pad van de wifi-transmissie tussen jouw apparaat en het internet wordt verdubbeld.

De maxima zijn gebaseerd op ideale gebruiksomstandigheden. Het werkelijke bereik en de prestaties zijn afhankelijk van je internetprovider, grootte en lay-out van je huis, apparaatgebruik, bouwmaterialen en belemmeringen.

