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ExpressVPN Aircove: технические характеристики

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Доступно для покупки в США.

Основные характеристики

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

Пропускная способность для десятков устройств. Вы сможете не только подключить, но и защитить каждое из них.

WPA3-шифрование

Поддерживаемые устройства защищены при помощи WPA3-шифрования, самого надежного из стандартов Wi-Fi-защиты, доступных на сегодняшний день.

Улучшенная пропускная способность

OFDMA, технология, используемая в сетях Wi-Fi 6, эффективно управляет каналами сети и одновременно подключает к ней множество устройств.

Gigabit Ethernet

Подключайте к своей сети компьютеры, игровые приставки, стриминговые устройства и многое другое благодаря технологии Gigabit Ethernet, обеспечивающей подключение через пять высокоскоростных портов.

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Схема роутера Aircove: вид спереди, сзади и сверху.

Технические характеристики


Стандарт Wi-Fi

Двухдиапазонный (2,4 ГГц/5 ГГц) Wi-Fi, ​​AX1800 MU-MIMO,
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax)

Скорость и зона действия сети Wi-Fi*

• Позволяет достичь скорости до 600 Мб/с (2,4 ГГц), и до 1200 Мб/с (5 ГГц)
• Площадь действия сети до 488 кв.м.

Процессор, память, хранилище

1,2 ГГц 64-бит Quad-Core CPU, оперативная память 512 МБ, 128 МБ флеш-память

Функции безопасности

• Встроенная защита ExpressVPN**
• WPA2/3 Wi-Fi-защита
• Автоматическое обновление

Поддерживаемые VPN-протоколы

• Lightway
• OpenVPN
• IKEv2

Размер, вес устройства

210 мм x 120 мм x 36,8 мм, 445 г

Интерфейс

1 порт WAN Ethernet
4 порта LAN Ethernet
1 светодиод
1 кнопка перезагрузки
1 разъем для питания постоянного тока 12В/1,5А
4 внешних антенны

Комплектация

1 роутер ExpressVPN Aircove
1 адаптер питания из двух частей
1 кабель Ethernet

Требования эксплуатации

Рабочая температура воздуха: 0-40°C
Потребляемая мощность: разъем для питания постоянного тока 12В/1,5А

* Оценка производилась в стандартных условиях использования. Действительные площадь покрытия и производительность могут зависеть от вашего интернет-провайдера, размера помещения, планировки, условий использования устройства, материалов, использованных при строительстве помещения, и наличия препятствий.

** Для работы VPN необходима активная подписка ExpressVPN, которая покупается отдельно. Без соответствующей подписки роутер Aircove будет выполнять стандартные функции Wi-Fi-роутера.

Новое слово в защите домашних устройств

Ваш дом — ваша крепость. Теперь и в виртуальном мире с Aircove.

Купить Aircove сейчас
Купить Aircove

Доступно к покупке в США