ExpressVPN Aircove: технические характеристики

* Оценка производилась в стандартных условиях использования. Действительные площадь покрытия и производительность могут зависеть от вашего интернет-провайдера, размера помещения, планировки, условий использования устройства, материалов, использованных при строительстве помещения, и наличия препятствий.

** Для работы VPN необходима активная подписка ExpressVPN, которая покупается отдельно. Без соответствующей подписки роутер Aircove будет выполнять стандартные функции Wi-Fi-роутера.