ExpressVPN Aircove: технические характеристики
Доступно для покупки в США.
Технические характеристики
Стандарт Wi-Fi
Двухдиапазонный (2,4 ГГц/5 ГГц) Wi-Fi, AX1800 MU-MIMO,
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax)
Скорость и зона действия сети Wi-Fi*
• Позволяет достичь скорости до 600 Мб/с (2,4 ГГц), и до 1200 Мб/с (5 ГГц)
• Площадь действия сети до 488 кв.м.
Процессор, память, хранилище
1,2 ГГц 64-бит Quad-Core CPU, оперативная память 512 МБ, 128 МБ флеш-память
Функции безопасности
• Встроенная защита ExpressVPN**
• WPA2/3 Wi-Fi-защита
• Автоматическое обновление
Поддерживаемые VPN-протоколы
• Lightway
• OpenVPN
• IKEv2
Размер, вес устройства
210 мм x 120 мм x 36,8 мм, 445 г
Интерфейс
1 порт WAN Ethernet
4 порта LAN Ethernet
1 светодиод
1 кнопка перезагрузки
1 разъем для питания постоянного тока 12В/1,5А
4 внешних антенны
Комплектация
1 роутер ExpressVPN Aircove
1 адаптер питания из двух частей
1 кабель Ethernet
Требования эксплуатации
Рабочая температура воздуха: 0-40°C
Потребляемая мощность: разъем для питания постоянного тока 12В/1,5А
* Оценка производилась в стандартных условиях использования. Действительные площадь покрытия и производительность могут зависеть от вашего интернет-провайдера, размера помещения, планировки, условий использования устройства, материалов, использованных при строительстве помещения, и наличия препятствий.
** Для работы VPN необходима активная подписка ExpressVPN, которая покупается отдельно. Без соответствующей подписки роутер Aircove будет выполнять стандартные функции Wi-Fi-роутера.
Новое слово в защите домашних устройств
Ваш дом — ваша крепость. Теперь и в виртуальном мире с Aircove.
Доступно к покупке в США