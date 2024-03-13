Ваша особиста бульбашка захисту

VPN-захист не повинен бути складним. З запущеним Aircove, ваша вся мережа Wi-Fi захищена - і друзі та родина можуть користуватися вашим VPN! Це тому, що Aircove є одним з восьми пристроїв, які можна одночасно під'єднати до ExpressVPN в рамках однієї підписки.

У вас є повний контроль над тим, які пристрої підключаються до якої локації сервера VPN, або чи вони взагалі підключаються до VPN чи Інтернету. І з розширеними функціями захисту, ви можете також встановити батьківський контроль та захистити свою родину від шкідливого та непристойного вмісту.