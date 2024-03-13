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Роутер Aircove Go
Роутер Aircove
Aircove
Air
Cove

Захистіть всі свої пристрої — всюди і одночасно

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Представляємо Aircove

Розроблений експертами з безпеки, Aircove є лінійкою Wi-Fi 6-роутерів ExpressVPN з вбудованою функцією VPN.* Хоча будь-який роутер забезпечує доступ до Інтернету, наша лінійка Aircove пропонує щось більше: миттєвий доступ до всіх можливостей ExpressVPN для всіх пристроїв у вашій мережі — навіть для розумних домашніх пристроїв і ТВ-приставок. Якщо пристрій підключений, він захищений.

*Для доступу до функцій VPN потрібна активна підписка на ExpressVPN, а для нових користувачів надається 30-денна безплатна пробна версія.

Новий

Aircove Go

Для невеликих приміщень і подорожей

Готель, будиночок на дачі або невелика квартира — де б ви не були, ви легко захистите всі свої пристрої за допомогою нашого кишенькового VPN-роутера.

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Aircove

Для будинків і офісів середнього розміру

Насолоджуйтеся спокоєм там, де він найбільше важливий — у вашому домі. Aircove - це найкращий спосіб захистити всі пристрої вашої родини, навіть камеру для домашніх тварин і розумний дверний дзвінок.

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Також доступно в нашому магазині

Відкрийте для себе переваги Aircove

Групи пристроїв

Сортуйте пристрої за групами, кожна зі своєю локацією та налаштуваннями.

Розширений захист

Блокуйте трекери, шкідливі сайти та настирливу медійну рекламу.

Батьківський контроль

Налаштуйте час доступу до інтернету та блокуйте вміст для дорослих.

VPN для будь-чого

Захистіть кожен пристрій, навіть якщо на ньому зазвичай неможливо запустити VPN.

Швидке налаштування

Під'єднайтеся за п'ять хвилин. Це найпростіше налаштування роутера!

Професійні функції

Захист Wi-Fi WPA3, динамічний DNS, переадресація портів і Lightway Passthrough.

… та багато іншого. Дізнайтеся, як працює Aircove

Купити Aircove на Amazon

Зустрічайте родину Aircove

Сім'я захищена в бульбашці

Ваша особиста бульбашка захисту

VPN-захист не повинен бути складним. З запущеним Aircove, ваша вся мережа Wi-Fi захищена - і друзі та родина можуть користуватися вашим VPN! Це тому, що Aircove є одним з восьми пристроїв, які можна одночасно під'єднати до ExpressVPN в рамках однієї підписки.

У вас є повний контроль над тим, які пристрої підключаються до якої локації сервера VPN, або чи вони взагалі підключаються до VPN чи Інтернету. І з розширеними функціями захисту, ви можете також встановити батьківський контроль та захистити свою родину від шкідливого та непристойного вмісту.

VPN-роутер, що охоплює всі пристрої.

Гнучкість для кожної родини

Створіть до 5 груп для всіх своїх пристроїв. Одна група для сім'ї або друзів, а інша — для всіх ваших медіаплеєрів або тільки для вас. Ви можете підключитися до 5 різних VPN-локацій відразу, при цьому зміна локації для однієї групи ніяк не вплине на інші ваші з'єднання.

Для кожної групи встановіть VPN-локацію або виберіть:

  • Функція інтелектуального підбору локації, яка обирає найкращу локацію залежно від умов мережі

  • Без VPN, якщо ви хочете підключити пристрій до Інтернету, але не використовувати VPN

  • Без Інтернету, коли ви хочете заблокувати окремим пристроям доступ до Інтернету

  • Які передові засоби захисту застосовувати, якщо такі є

Роутер Aircove Go на столі

Безпроблемне підключення

Ексклюзивна функція підключення до Wi-Fi Aircove Go дозволяє підключатися до Інтернету через іншу мережу Wi-Fi. Тож у кожному новому готельному номері, будиночку для відпочинку чи коворкінгу ви легко зможете під'єднатися до Інтернету без кабелю Ethernet. А оскільки Aircove Go живиться за допомогою USB-C, то має на один роз'єм менше.

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Також доступно в нашому магазині

Яку модель Aircove краще придбати?

Огляд Aircove Go в порівнянні з Aircove допоможе зробити вибір. Дивіться повні характеристики.

Новий
Aircove Go

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ

Невеликі будинки, готелі, будинки для відпочинку, автофургони та коворкінги

WI-FI СТАНДАРТ

Дводіапазонний Wi-Fi 6

ПОКРИТТЯ

~70 кв. м

ПІДКЛЮЧЕННЯ ETHERNET

3 гігабітні порти

Wi-Fi Link

перевірити

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ VPN

180 Мбіт/с

ВАГА

250 грамів

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Aircove
ExpressVPN Aircove

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ

Будинки, квартири та офіси середнього розміру

WI-FI СТАНДАРТ

Дводіапазонний Wi-Fi 6

ПОКРИТТЯ

~150 кв. м

ПІДКЛЮЧЕННЯ ETHERNET

5 гігабітних портів

Wi-Fi Link

закрити

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ VPN

180 Мбіт/с

ВАГА

450 грамів

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Новий
Aircove Go
Aircove
Найкраще ДЛЯ

Невеликі будинки, готелі, будинки для відпочинку, автофургони та коворкінги

Будинки, квартири та офіси середнього розміру

стандарт Wi-Fi

Дводіапазонний Wi-Fi 6

Дводіапазонний Wi-Fi 6

покриття Wi-Fi

~70 кв. м

~150 кв. м

З’єднання Ethernet

3 гігабітні порти

5 гігабітних портів

Wi-Fi Link*

Так

Ні

Максимальна швидкість VPN

180 Мбіт/с

180 Мбіт/с

вАГА

250 грамів

450 грамів

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^Радіус дії та продуктивність також залежать від вашого інтернет-провайдера, кількості підключених пристроїв, інтер'єру будинку, будівельних матеріалів, перешкод та інших факторів.

*Ексклюзивна функція Aircove Go, яка дозволяє підключатися до Інтернету через іншу мережу Wi-Fi замість використання кабелю Ethernet.

Люди люблять Aircove

Логотип Gizmodo для блоку карусель, 3 колонка

«Aircove — це найпростіший спосіб забезпечити VPN-захист всій вашій мережі, і крапка».

- Gizmodo

Логотип CNET для блоку карусель, 3 колонка

«...Чудовий варіант, коли у вас багато пристроїв, адже можна під'єднати до VPN будь-яку кількість пристроїв одночасно.»

- CNET

Логотип 9to5mac для блоку карусель, 3 колонка

«Якщо ви турбуєтеся про конфіденційність ваших домашніх пристроїв, купуйте цей роутер, навіть не думаючи».

- 9to5Mac

Логотип TechRadar з 4 зірками для каруселі відгуків про Aircove

«Надзвичайно простий процес налаштування — за кілька хвилин ви вже зможете почати ним користуватися. Крім того, хороше співвідношення ціни та якості».

- TechRadar

Зелений аватар користувача для відгуку

«Тепер мені не потрібно турбуватися через необхідність жертвувати власною безпекою заради безпеки моєї сім'ї.»

- Стефан, користувач Aircove

Логотип ZDNET для каруселі відгуків про Aircove

«ExpressVPN Aircove — наш фаворит, враховуючи швидкість цього роутера, простоту налаштування та рівень безпеки.»

- ZDNET

Логотип Popular Mechanics для каруселі відгуків про Aircove

«Його стабільна робота і простота використання не мають собі рівних.»

- Popular Mechanics

Синій аватар користувача для відгуку

«Включив і працюєш — це буде найточніша характеристика».

- Девон, користувач Aircove

Логотип Android Central з 4 зірками для каруселі відгуків про Aircove

«Неперевершена простота використання порівняно з іншими роутерами з вбудованими VPN.»

- Android Central

Значок

«Нове покоління VPN-роутерів. ... Думаю, він стане фаворитом користувачів.»

- How-to Geek

Логотип Forbes для каруселі відгуків про Aircove

«Aircove від ExpressVPN — це просте рішення, яке забезпечує чудовий результат».

- Forbes

Логотип Gearadical для блоку відгуків про Aircove

«Якщо ви шукаєте чудовий роутер, який захистить всі підключені пристрої, Aircove — до смішного простий варіант».

- Gearadical

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