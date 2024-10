Nej, Aircove/Aircove Go är en enskild router där all trådlös trafik och förfrågningar passerar genom en åtkomstpunkt. Om du har ett befintligt nätsystem kan Aircove/Aircove Go anslutas till en av noderna med den högsta koncentrationen av enheter som du vill skydda med VPN.

Installationsanvisningarna varierar beroende på vilken router och VPN-tjänst du använder, men i allmänhet behöver du en reserouter som stöder VPN-anslutningar, såsom Aircove Go, samt ett abonnemang hos en VPN-tjänst som stöder routeranslutningar. Kolla in vår installationsguide för Aircove Go

På Amazon.com och i ExpressVPN:s butik kan du hitta flera produktlistningar för Aircove and Aircove Go. På grund av regionspecifika regler är listningarna olika för kunder i respektive utanför Nordamerika, men de fungerar likadant.

Du kan köpa Aircove och Aircove Go via ExpressVPN eller från Amazon.com i länderna som listas nedan.

Aircove Go:s exklusiva Wi-Fi Link-funktion låter dig ansluta till internet via ett annat wifi-nätverk. Så i varje nytt hotellrum, semesterboende, eller co-working-utrymme kan du enkelt ansluta utan din Ethernet-kabel. Och eftersom Aircove Go drivs av USB-C slipper du packa en extra kabel.

