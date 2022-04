Um roteador com VPN permite proteger todos os dispositivos com conexões ilimitadas para a ExpressVPN. Agora, com o recurso Grupos de Dispositivos do aplicativo, você pode se conectar a mais de uma localização VPN.

Conecte seus dispositivos exatamente como você deseja — até cinco Grupos de Dispositivos separados de uma vez. Mude facilmente as localizações VPN de seus dispositivos sempre que quiser, para o que você precisar — um grupo para família ou amigos, outro grupo conectado à uma localização permanente ou até mesmo um grupo a ser excluído da rede VPN. Experimente Grupos de Dispositivos hoje!

Saiba mais sobre Grupos de Dispositivos

Crie um grupo agora