Usar um navegador de Internet tornou-se uma parte essencial do nosso dia a dia, seja para fazer compras online, assistir a vídeos ou ler este post no blog. Mas quando se trata de escolher um navegador para o seu iPhone ou Mac, a decisão pode ser complicada. Deveria optar pelo Chrome, o navegador mais popular do mundo conhecido por sua versatilidade, ou manter-se com o navegador nativo da Apple, o Safari, para uma experiência Apple mais integrada? Comparamos dois titãs do mundo dos navegadores para que você não precise fazer isso.

Google Chrome vs. Safari: Uma comparação rápida

Desempenho do Google Chrome vs. Safari: Prós e contras

Funcionalidades do Google Chrome vs. Safari: Prós e contras

Privacidade no Google Chrome vs. Safari: Prós e contras

Desempenho do Google Chrome vs. Safari: Qual é melhor?

Bônus! Desempenho de Chrome vs. Safari: 5 Fatos Aleatórios

O Google Chrome foi desenvolvido pela Google e lançado em 2008, tornando-se rapidamente o navegador web mais popular do mundo com uma participação de mercado atual de 65%. O Safari foi desenvolvido pela Apple e lançado pela primeira vez em 2003. A versão mais recente do navegador é exclusiva para dispositivos Apple.

Google Chrome Safari Lançamento 2008 2003 Desenvolvedor Google Apple Motores Blink, WebKit WebKit, Nitro Pesquisa padrão Google Google Licença Proprietária, mas baseada em componentes de código aberto (Chromium) Freeware (pré-instalado em dispositivos Apple); alguns componentes (especialmente o motor) GNU LGPL Plataformas

Windows

,

macOS ,

Linux

,

Android

,

iOS

e Chrome OS macOS, iOS e iPadOS Bloqueador de anúncios Não por padrão Não por padrão Navegação privada Modo Incógnito Navegação Privada Gerenciador de senhas Sim Sim Extensões Sim—mais de 190.000 extensões disponíveis na Chrome Web Store Sim—O Safari permite que os usuários instalem extensões para personalizar o funcionamento do navegador. Elas estão disponíveis em “Extensões do Safari”.

Desempenho Chrome vs. Safari: Prós e contras

O Safari consome menos RAM do que o Chrome

Embora ambos os navegadores ofereçam recursos e funcionalidades similares, uma diferença notável é a quantidade de memória que consomem. Apesar do Chrome trabalhar de forma relativamente rápida, ele enfrenta dificuldades quando os usuários têm muitas abas abertas ou estão executando páginas da web com gráficos intensos, levando à drenagem de RAM e lentidão do sistema.

RAM do Chrome Prós Isolamento de abas: O Chrome utiliza um modelo de isolamento de processos, o que significa que cada aba funciona como um processo separado. Isso pode ajudar a evitar que uma única aba consuma muita memória e cause a falha de todo o navegador. Redução de vazamentos de memória: O uso de um “coletor de lixo” pelo Chrome ajuda a prevenir vazamentos de memória e garante que a memória não utilizada seja liberada de volta para o sistema, melhorando a estabilidade geral e o desempenho do navegador. Recurso de descarte de abas: Este recurso descarta automaticamente abas inativas que não estão sendo usadas, liberando RAM e reduzindo a carga nos recursos do dispositivo. Contras Mais propenso a falhas: Se o Chrome usar muita RAM, pode causar a falha do navegador, o que é extremamente frustrante para os usuários. Desgaste da bateria: Se você estiver usando o Chrome em um MacBook ou iPhone, o maior uso de RAM pode drenar rapidamente a vida útil da bateria. Aplicações podem desacelerar: Se o Chrome estiver usando muita RAM, pode desacelerar outras aplicações abertas, dificultando o trabalho eficiente. Atualizações mais frequentes: O uso relativamente maior de RAM do Chrome significa que ele pode exigir atualizações mais frequentes para corrigir bugs e melhorar o desempenho.

RAM do Safari Prós Desempenho mais rápido: Com mais RAM disponível, o Safari pode armazenar mais dados na memória, tornando mais rápido o acesso e carregamento de sites e aplicações web. Melhor multitarefa: Ao usar menos RAM, o Safari pode gerenciar mais abas e processos ao mesmo tempo sem desacelerar. Estabilidade aprimorada: O Safari tem menos chances de travar ou congelar ao executar aplicações ou sites que consomem muita memória. Experiência de jogo aprimorada: O Safari é mais capaz de suportar jogos de alta resolução e proporcionar uma jogabilidade mais suave. Contras Limitação no suporte a extensões: O Safari limita a quantidade de memória que pode ser usada por extensões do navegador, o que pode fazer com que algumas funcionem mal ou nem funcionem. Personalização limitada: A gestão de RAM do Safari tem opções limitadas para ajustar o uso de memória ou controlar como abas e processos são gerenciados, o que significa que não podem ser realmente adaptadas ao usuário. Menos ferramentas de desenvolvimento: A gestão de RAM do Safari também não oferece tantas ferramentas de desenvolvimento ou plugins como outros navegadores, o que pode torná-lo menos útil para desenvolvedores e designers web.

Veredito: O Safari geralmente requer menos RAM do que o Chrome e é a melhor opção para usuários de Mac que valorizam a vida útil da bateria, pois é projetado para ser eficiente em termos de energia e utiliza aceleração de hardware para minimizar o consumo de energia. No entanto, se você depende muito de extensões que podem consumir rapidamente uma quantidade significativa de RAM, o recurso de descarte de abas do Chrome pode ajudar a melhorar o desempenho geral e a estabilidade de seus dispositivos.

O Chrome é ligeiramente mais rápido que o Safari

Como é desenvolvido pela própria Apple, o Safari é otimizado para funcionar melhor nos sistemas iOS e Mac, alcançando uma integração ideal de hardware e software – é também excelente para economizar a bateria de seus dispositivos. No entanto, em termos de velocidade, como se compara o Chrome?

O Google fez recentemente atualizações no navegador Chrome que melhoraram significativamente seu desempenho nos dispositivos da Apple. E, após realizar vários testes de velocidade no WebSPRT 4, nossos resultados mostram que o Chrome é ligeiramente mais rápido que o Safari, tanto no Mac quanto no iPhone.

Mas isso não quer dizer que o Chrome e o Safari não tenham seus altos e baixos em termos de velocidade.

Velocidade do Chrome Prós É conhecido por ser rápido: O Chrome é reconhecido pelos seus rápidos tempos de carregamento de páginas e desempenho geral ágil. Está atualizado com a tecnologia mais recente: O Chrome é projetado para aproveitar hardware e software modernos, o que permite que ele funcione suavemente em uma ampla gama de dispositivos e sistemas operacionais. Tem pré-renderização: O Chrome possui um recurso chamado “pré-renderização” que permite antecipar o próximo clique do usuário e começar a carregar a página com antecedência, o que pode acelerar significativamente a navegação. Contras Problemas com RAM podem afetar sua velocidade: O Chrome é conhecido por consumir muita memória, o que pode diminuir o desempenho em dispositivos com recursos limitados. Atualizações regulares: As frequentes atualizações do Chrome e novas funcionalidades às vezes podem levar a bugs e outros problemas que impactam o desempenho. Extensões de terceiros: Os recursos de privacidade do Chrome, como bloqueio de anúncios e prevenção de rastreamento, às vezes podem desacelerar os tempos de carregamento de sites, especialmente em sites com muitos anúncios e rastreadores.

Velocidade do Safari Prós Tem boa reputação: O Safari é geralmente considerado um dos navegadores web mais rápidos disponíveis para dispositivos macOS e iOS. É feito para dispositivos Apple: O Safari é otimizado para o hardware e software da Apple, permitindo que ele funcione de maneira eficiente nesses dispositivos. Sua função ITP o torna mais rápido: A função de Prevenção Inteligente de Rastreamento (ITP) do Safari pode acelerar os tempos de carregamento de sites ao bloquear scripts de rastreamento e cookies desnecessários. Contras Não é otimizado para outros dispositivos: O Safari pode não ter o mesmo desempenho em dispositivos e sistemas operacionais que não sejam da Apple, já que só podem usar versões anteriores do navegador que não estão atualizadas. Potenciais problemas de cache: O desempenho do Safari pode ser afetado pela quantidade de cache e dados de navegação armazenados no dispositivo, o que pode desacelerar o navegador ao longo do tempo. Suporte a tecnologias web: O Safari pode não suportar sempre as mais recentes tecnologias web tão rapidamente quanto outros navegadores, o que poderia impactar o desempenho de certos sites e aplicações web.

Veredito: Embora o Safari seja conhecido pelo seu desempenho otimizado em dispositivos Apple, o Chrome é considerado um pouco mais rápido. No entanto, a diferença de velocidade é mínima e pode não ser notável para a maioria dos usuários.

Chrome vs. Safari: Prós e Contras das Funcionalidades

O Chrome possui uma interface limpa, mas a do Safari é mais personalizável

A interface de um navegador pode determinar a qualidade da experiência do usuário. Embora Chrome e Safari compartilhem funções semelhantes, eles apresentam diferenças distintas em seus designs. O Chrome possui um design mais minimalista e moderno, enquanto o do Safari é mais clássico.

Interface do Chrome Aba

Prós: Você pode pesquisar um termo dentro de um site direto da barra de endereços, digitando uma URL, apertando a barra de espaço e inserindo o termo de pesquisa.

O recurso de agrupamento de abas do Chrome permite organizar as abas em grupos, que podem ser coloridos para fácil identificação. x

Contras: O Chrome não oferece pré-visualizações de abas que representem com precisão o conteúdo da página ao passar o mouse sobre elas. Favoritos

Prós: O Chrome permite criar pastas para organizar seus favoritos em categorias, ajudando a mantê-los organizados e fáceis de encontrar.

A pequena estrela na barra de endereços facilita e agiliza adicionar uma página aos favoritos. x

Contras: Acessar o gerenciador de Favoritos não é tão fluido. Além disso, os favoritos são organizados na ordem em que foram adicionados e não alfabeticamente, o que pode dificultar encontrar um específico rapidamente. Barra de endereços

Prós: Conhecida também como omnibox, a barra de endereços do Chrome também funciona como uma barra de pesquisa.

Os usuários podem acessar rapidamente o histórico de navegação e os favoritos digitando “chrome://history” ou “chrome://bookmarks” na omnibox. x

Contras: Embora seja possível desativar permanentemente as previsões da omnibox, elas ainda aparecem com base no seu histórico de navegação, o que diminui a sua privacidade. Personalização

Prós: A página inicial padrão do Chrome exibe a barra de pesquisa do Google e uma coleção de páginas web frequentemente visitadas para acesso rápido e fácil .

Contras: Embora você possa personalizar a aparência do plano de fundo da sua página inicial do Google Chrome adicionando um tema/mudando as cores, existem limites para o quanto você pode personalizar a funcionalidade e o comportamento em comparação com o Safari.

Interface do Safari Abas

Vantagens: No Mac, é possível passar o mouse sobre uma aba para ver sua pré-visualização ao vivo. Você pode clicar com o botão direito em uma aba e selecionar a opção que permite fechar todas as abas à direita, economizando tempo. x

Desvantagens: A gestão de abas no Safari é menos flexível, pois mover abas para uma janela diferente ou abrir uma nova aba a partir da atual não é tão simples. Favoritos

Vantagens: A barra lateral de favoritos do Safari facilita a organização e o acesso a sites frequentemente visitados. x

Desvantagens: O Safari não permite adicionar um favorito arrastando e soltando uma URL na pasta. Em vez disso, os usuários devem clicar no botão Compartilhar e adicioná-lo manualmente. Barra de endereço

Vantagens: Assim como no Chrome, a barra de endereço do Safari também funciona como barra de pesquisa, permitindo aos usuários procurar termos ou frases diretamente da barra, sem necessidade de navegar para um motor de busca separado.

x

Desvantagens: A barra de endereço do Safari tem suporte integrado para recursos de privacidade como a Prevenção Inteligente de Rastreamento (ITP) que impede que rastreadores de terceiros sigam os usuários pela web. Personalização

Vantagens: Os usuários podem personalizar a página inicial. É possível definir uma imagem de fundo e exibir novas seções, como Sugestões da Siri, Relatório de Privacidade e Compartilhado com Você. Suas personalizações também são sincronizadas entre dispositivos. .

Desvantagens: O Safari permite aos usuários personalizar a barra de ferramentas e a página inicial, mas alguns podem achar difícil encontrar ou acessar essas opções, especialmente se não estiverem familiarizados com a interface do Safari.

Veredicto: Embora a interface limpa e minimalista do Chrome seja muito atraente, o Safari oferece recursos personalizáveis e flexíveis no iPhone, iPad e Mac que o colocam à frente do Chrome. As novas funcionalidades de gestão de abas do Safari, como a pré-visualização ao passar o mouse, também são um ponto forte.

O Safari suporta extensões móveis, enquanto o Chrome não

As extensões podem aprimorar significativamente a funcionalidade e as opções de personalização de um navegador. O Chrome possui uma vasta biblioteca de extensões, com novidades adicionadas regularmente. O Safari, por outro lado, tem uma seleção mais curada de extensões, mas geralmente são de alta qualidade e bem mantidas. E, enquanto ambos os navegadores permitem a instalação de extensões em dispositivos de desktop ou laptop, há uma grande diferença entre os dois no que diz respeito a dispositivos móveis.

Extensões do Chrome Vantagens

Grande variedade disponível: O Google Chrome tem uma extensa biblioteca de extensões disponíveis para dispositivos de desktop. Essas extensões podem otimizar sua experiência de navegação, tornando-a mais eficiente e personalizada. Desvantagens

Limitadas ao desktop: A maioria das extensões não está disponível em dispositivos móveis, o que é uma desvantagem significativa para os usuários do Chrome que também navegam na web em seus smartphones ou tablets.

Extensões do Safari Vantagens:

Suporte para extensões web em seus dispositivos móveis: O suporte recente oferecido em dispositivos iOS e posteriores significa que os usuários agora podem personalizar sua experiência de navegação nos iPhones e iPads da mesma forma que em seus Macs. Desvantagens:

Experiência não é muito personalizável: O Safari tem uma biblioteca de extensões limitada comparada ao Chrome.

Veredicto: Tanto o Safari quanto o Chrome suportam extensões em dispositivos Mac. Enquanto o Chrome tem uma gama mais ampla de extensões disponíveis para dispositivos de desktop, o Safari tem uma vantagem clara quando se trata de navegação móvel devido ao suporte recente para extensões web no iOS.



O Chrome oferece mais benefícios de sincronização

Tanto o Safari quanto o Chrome oferecem recursos de sincronização que permitem sincronizar seus favoritos, histórico e senhas, mantendo seus dados e configurações atualizados em vários dispositivos. No entanto, um deles apresenta ligeiras vantagens sobre o outro.

Sincronização no Chrome Prós:

Sincronização rápida: O Chrome tende a sincronizar dados mais rapidamente que o Safari, especialmente grandes quantidades de dados, como favoritos e histórico de navegação.Mais opções: O Chrome oferece mais opções de sincronização, incluindo extensões, abas abertas, histórico, configurações e conteúdo de preenchimento automático. Ele também sincroniza automaticamente com seu perfil Google ao entrar em um novo dispositivo.Sincronização entre dispositivos: O Chrome permite sincronizar abas abertas entre dispositivos, facilitando a continuidade do trabalho em diferentes aparelhos. Contras:

Integração de aplicativos: O Google Chrome não se integra tão estreitamente com outros aplicativos e serviços da Apple, como o iCloud Keychain e o ecossistema Apple.

Sincronização no Safari Prós:

Gestor de senhas: O iCloud Keychain do Safari está mais integrado ao ecossistema Apple, facilitando a sincronização de senhas entre múltiplos dispositivos.Tela inicial personalizável: O Safari sincroniza sua tela inicial personalizável entre dispositivos, assim como senhas, favoritos, histórico e abas. Contras:

O Safari é principalmente limitado ao macOS, iOS e iPadOS, significando que a informação só pode ser sincronizada entre esses dispositivos.

Veredito: O Google Chrome oferece mais flexibilidade na sincronização de informações entre dispositivos.

Privacidade no Chrome vs. Safari: Prós e Contras

O Safari é mais seguro que o Chrome?

De ataques de phishing e malwares a vírus e invasões—o mundo da navegação online está repleto de ameaças. É por isso que é essencial que o navegador que você usa possua medidas de segurança robustas para proteger suas informações sensíveis.

Segurança no Chrome Prós Utiliza a base de dados Google Safe Browsing para proteger contra sites de phishing e malwares.

O Chrome é atualizado frequentemente para tratar vulnerabilidades.

Bloqueia pop-ups por padrão.

Oferece uma gama de extensões de segurança personalizáveis, incluindo bloqueadores de anúncios e monitores antivírus.

Alerta os usuários quando visitam um site HTTP inseguro.

O Chrome usa tecnologia de sandbox para isolar páginas da web e impedir que interajam com outras partes do seu computador. Isso ajuda a prevenir que malwares infectem seu sistema.

O gerenciador de senhas do Chrome e outras configurações de segurança podem ser sincronizadas entre dispositivos, facilitando a manutenção de uma configuração de segurança consistente.

No passado, o Google incentivou hackers a encontrar vulnerabilidades em seu navegador para que a empresa pudesse aprimorar seu produto. Contras O gerenciador de senhas funciona apenas dentro do navegador e não pode ser usado como um gerenciador de senhas de terceiros em dispositivos Apple.

Devido à sua popularidade, o Chrome é frequentemente alvo de hackers e criminosos cibernéticos. Isso significa que pode ser mais vulnerável a violações de segurança.

Segurança do Safari Prós O navegador possui um recurso de Relatório de Privacidade que mostra quais sites estão rastreando você e com que frequência.

Assim como o Chrome, o Safari utiliza o banco de dados do Google Safe Browsing para proteção contra sites de phishing e malware.

Atualiza automaticamente sites HTTP inseguros para HTTPS .

Alerta os usuários ao encontrar sites suspeitos e impede que eles sejam carregados.

Gerenciamento de senhas de primeira linha, com um chaveiro integrado do iCloud e recurso de monitoramento de senhas.

O Safari inclui um recurso de prevenção inteligente de rastreamento que bloqueia cookies e outros dados de sites de serem compartilhados entre domínios.

Possui um recurso anti-impressão digital que ajuda a prevenir que sites o identifiquem com base em suas configurações e preferências do navegador. Contras Não é atualizado com tanta frequência quanto o Chrome, o que pode representar um risco.

Opções limitadas para bloqueadores de anúncios.

Os recursos de segurança do Safari são integrados e não podem ser personalizados na mesma medida que os do Chrome.

Veredito: O Chrome tem uma vantagem em termos de extensões de segurança personalizáveis, enquanto o Safari possui um sistema de gerenciamento de senhas superior. Usuários de dispositivos Apple podem preferir o Safari, no entanto, pela sua integração perfeita com o chaveiro do iCloud, enquanto o Chrome pode ser uma escolha melhor para aqueles que desejam mais controle sobre suas configurações de segurança.

A dependência do Google em anúncios pode comprometer a privacidade do usuário

Quando se trata de manter seus dados pessoais privados, é o Chrome ou o Safari que reina supremo? Embora o Chrome tenha uma leve vantagem na manutenção de ameaças de segurança, o Safari tem um histórico muito melhor de ser mais transparente do que o Google no que diz respeito a uma experiência de navegação privada.

Privacidade no Chrome Prós: O Chrome oferece uma ampla gama de extensões de navegador para aprimorar a privacidade

Parte do código do Chrome é de código aberto, o que permite que os usuários escrutinem o navegador

Parte do código do Chrome é de código aberto, o que permite que os usuários escrutinem o navegador O modo de navegação anônima impede que a atividade apareça no histórico do navegador Contras: A política de privacidade do Chrome é vaga

A fonte de receita do Google depende de publicidade, levando ao potencial uso indevido de dados de navegação

A fonte de receita do Google depende de publicidade, levando ao potencial uso indevido de dados de navegação Vários recursos que comprometem a privacidade são ativados por padrão – como previsões de pesquisa e sugestões de URL que são automaticamente enviadas para os servidores do Google

Privacidade no Safari Prós: Fácil bloqueio de cookies e rastreadores

Safari oferece um relatório de privacidade para monitorar rastreadores e sites que entram em contato

Safari oferece um relatório de privacidade para monitorar rastreadores e sites que entram em contato Usuários podem optar por recursos premium do iCloud+, como Private Relay e Hide My Email

Private Relay criptografa o tráfego e o envia por dois relés separados para garantir anonimato

Hide My Email cria endereços de e-mail únicos para manter seu endereço real privado

ITP impede que rastreadores perfilhem você usando seu endereço IP

Modo de Navegação Privada para evitar que atividades apareçam no histórico do navegador Contras: Safari não é de código aberto, então pessoas de fora não podem analisar nenhum de seu código

Usuários que desejam mais controle sobre sua privacidade podem achar que outros navegadores oferecem mais opções de personalização



Veredito: Quando se trata de privacidade do usuário, o Safari ganha com folga. A Apple é conhecida por priorizar a privacidade do usuário e coletar dados de forma mais ética que outros gigantes da tecnologia.

Chrome vs. Safari: Qual é melhor para iPhone e Mac?

Tanto o Safari quanto o Chrome oferecem recursos excelentes, e ambos vêm com seu próprio conjunto de prós e contras – então, a decisão finalmente depende do que você mais valoriza. Se priorizar velocidade e personalização através de extensões, o Chrome pode ser a escolha certa. Se você se importa mais com estabilidade e privacidade, e usa dispositivos Apple exclusivamente, então o Safari é a melhor opção.

Bônus! Chrome vs. Safari: 5 fatos aleatórios

Google Chrome

O ex-CEO do Google Eric Schmidt foi contra a ideia de desenvolver um navegador independente por muitos anos. Os co-fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page, eventualmente construíram uma versão demonstrativa que fez Schmidt mudar de ideia. O T-rex no Jogo Dinossauro Offline do Chrome se chama Steve. Se você abrir mais de 100 abas no Google Chrome, a contagem de abas no canto superior direito se transforma em um smiley clássico “:)” no iOS e “:D” no Android. “Facebook” é a palavra mais pesquisada no Chrome, seguida por “YouTube”, “Amazon”, “tempo”, e “Walmart”. A pergunta mais frequente dos usuários do Chrome é “ Qual é o meu endereço IP? ”

Safari

Ao escolher um nome para seu navegador, a Apple disse que queria que fosse um verbo. O nome “Safari” foi escolhido porque reflete a jornada do navegador pela Internet. “Safari” é a palavra em suaíli para “viagem”. Em 2022, o Safari tornou-se o segundo navegador no mundo a ter mais de um bilhão de usuários. O Chrome foi o primeiro. Você tem o Safari a agradecer por muitos usos do modo de navegação privada. Três anos antes do Google popularizar seu Modo Incógnito, o Safari já tinha um recurso para a suspensão temporária de cookies e cache. A Apple esconde “easter eggs” em seus ícones o tempo todo. O ícone do Mapas iOS mostra a localização da Apple em Cupertino, Califórnia. O ícone padrão do Calendário é a data em que o aplicativo foi introduzido, e o ícone do relógio iOS mostra aproximadamente a hora em que o iPhone foi anunciado. No entanto, não há simbolismo conhecido para o porquê da bússola do Safari apontar para o Nordeste além de ser esteticamente agradável. A primeira versão do Safari para Windows foi lançada em 2007, mas foi descontinuada em 2012 devido ao baixo uso.

