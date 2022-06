Hva er et VPN?

Et VPN, eller virtuelt privat nettverk, skaper en sikker tunnel internettrafikken din kan reise gjennom. Å koble til en VPN-server endrer IP-adressen din, et unikt tall som identifiserer enheten din når du er på nett. En IP-adresse gir ikke din nøyaktige plassering, men den gir informasjon om byen og landet du er i, i tillegg til hvilken internettleverandør du bruker.

Med en annen IP-adresse, kan du surfe på internett som om du var et annet sted, som i USA. Mange nettsteder og -tjenester bruker geoblokkering for å begrense innholdet sitt til bestemte regioner. Hvis VPN-et ditt ikke har servere i USA, eller ikke er optimalisert for maksimal kompatibilitet, kan du miste tilgang til disse tjenestene når du kobler til. Men et premium VPN som ExpressVPN, er utformet til å beskytte personvernet og sikkerheten din uansett hva du gjør på nett, enten du besøker nettaviser, ser på direktesendt sport på ESPN eller strømmer i HD fra plattformer som Netflix, Hulu eller HBO.

Du kan bruke et VPN på alle enhetene dine. Hverdagslige ting som å logge inn i nettbanken eller på kontoene dine på sosiale medier, kan gjøre den personlige informasjonen din sårbar. Bruk av et VPN sørger for at ingen tredjeparter kan avlese informasjonen din mens den blir overført. Et VPN er spesielt nyttig når du bruker et offentlig Wi-Fi-nettverk som på hoteller og flyplasser når du reiser, eller på kafeer eller delte arbeidsområder når du jobber eksternt.