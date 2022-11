Wat is je technologische leeftijd?

Je leeftijd is maar een getal. Hoe je social media en het internet gebruikt zegt meer over je.

Onze quiz is met name voor de lol, maar is wel gebaseerd op statistieken over het gebruik van internet onder verschillende leeftijdsgroepen. Jonge mensen gebruiken internet meer dan ouderen, waarbij ze meer tijd spenderen aan TikTok en Instagram dan aan Facebook en Twitter. Sommige onderzoeken laten zien dat ouderen vaker een tablet of e-reader hebben dan een smartphone, terwijl dit bij jongeren vaak andersom is.

In de enquête van ExpressVPN uit 2021 gaven 2 van de 5 respondenten in de leeftijdscategorie 16 tot 24 aan dat ze een nep-Instagram account hadden. 14% van de respondenten gaf aan dat ze meer dan 5 uur per dag op YouTube zaten en 11% meer dan 5 uur op TikTok. De enquête gaf ook aan dat Gen Z veel tijd online doorbrengt, maar ook goed op de hoogte is van online veiligheidsissues en dat ze voorzorgsmaatregelen hebben genomen.

Één van de makkelijkste voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen, is het gebruik van een VPN (al zeggen we het zelf). Download een VPN en zorg dat je veiliger online van het internet gebruik kunt maken, ongeacht je technologische leeftijd!