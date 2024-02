Hoe weet je of je camera gehackt is? Beveilig je webcam

Als Mark Zuckerberg, de CEO van een van de grootste techbedrijven ter wereld, denkt dat zijn camera gehackt kan worden, is er geen reden voor jou om geen voorzorgsmaatregelen te nemen om jouw webcam te beveiligen.

Eén op de twee Amerikanen weet niet dat zijn webcam gehackt kan worden, maar het is makkelijker dan je denkt. Met malware voor controle op afstand kunnen kwaadwillende partijen de controle over je webcam en andere persoonlijke gegevens overnemen; een scenario dat je koste wat het kost wilt vermijden.

In dit artikel bekijken we hoe je weet of de camera van je pc of laptop gehackt is.

Waarschuwingssignalen dat je camera gehackt is

Als je een of een combinatie van deze tekenen opmerkt, is het mogelijk dat je laptopcamera op afstand wordt bestuurd en gemonitord.

1. Het controlelampje gaat aan zonder waarschuwing

De meeste webcams hebben een indicatielampje ernaast dat aangaat wanneer de camera in gebruik is. MacBooks geven bijvoorbeeld een groen lampje naast de lens weer als de camera is ingeschakeld, bijvoorbeeld voor een videogesprek.

Als je echter ziet dat het lampje willekeurig aangaat, is dat verontrustend. Met willekeurig bedoelen we wanneer de camera niet in gebruik zou moeten zijn, zoals wanneer je aan een presentatie werkt of op het web surft.

Maar geen paniek. Controleer eerst je actieve programma’s door Taakbeheer uit te voeren. MacBook-gebruikers kunnen ook deze handleiding gebruiken om te bepalen of een programma toegang heeft tot de webcam. Als er geen programma’s gebruik mogen maken van je webcam, start je computer dan opnieuw op.

Als het indicatielampje van de webcam weer gaat branden zodra je computer opnieuw opstart, is dat een mogelijk probleem. Later in dit artikel bespreken we manieren om deze bedreiging te beperken.

2. Het indicatielampje brandt zodra je een webbrowser opent

Browserextensies kunnen een bron zijn van malware-infectie en het is cruciaal om te controleren of zij de schuldige app zijn. Als je merkt dat je webcam wordt ingeschakeld telkens als je je browser opent (zoals Chrome, Firefox of Edge), is de waarschijnlijke boosdoener een extensie die je hebt geïnstalleerd.

Om te controleren welke het probleem veroorzaakt, moet je eerst al je browserextensies uitschakelen. Schakel ze vervolgens één voor één weer in, zodat je kunt vaststellen welke de oorzaak is van het inschakelen van de camera. Als de extensie verdacht lijkt, raden we je aan deze helemaal te verwijderen, of op zijn minst de camera-rechten te verwijderen.

3. Je komt onverwachte webcambestanden tegen

Als iemand erin geslaagd is om op afstand de controle over je webcam over te nemen, is het mogelijk dat ze foto’s maken of video’s opnemen. In sommige gevallen kunnen deze lokaal op je harde schijf worden opgeslagen voordat ze naar een server worden geüpload. De meeste besturingssystemen hebben een speciale map waar webcamfoto’s en -video’s worden opgeslagen; als je foto’s vindt die je niet hebt gemaakt, kan dat een waarschuwing zijn voor kwaadaardige software.

4. Je krijgt grote hoeveelheden netwerkverkeer

Als een hacker je bespioneert via je webcam, moeten ze de gestolen gegevens uploaden naar een server die ze controleren. En dat betekent dat die gegevens via je thuisrouter gaan. Als je vermoedt dat er iets mis is, log dan in op je router-app en sluit alle browsers en apps die mogelijk gegevens verbruiken.

Als je router-app nog steeds een grote hoeveelheid gegevensoverdracht weergeeft, is het mogelijk dat je gehackt bent.

Het gebruik van een VPN-router kan je helpen beschermen tegen hackers door al het internetverkeer dat er doorheen gaat te versleutelen. Dit maakt het veel moeilijker voor hackers om je gegevens te onderscheppen of te stelen. Daarnaast kan een VPN-router ook zorgen voor een veilige en privé verbinding met het internet door je IP-adres en locatie te verbergen, waardoor het voor hackers moeilijker wordt om specifiek jouw netwerk aan te vallen.

5. De beveiligingsinstellingen van je webcam zijn gewijzigd

Een duidelijk teken van de aanwezigheid van malware is het knoeien met fabrieksinstellingen om het makkelijker te maken om hardware te kapen en informatie door te geven aan de kwaadwillende partij.

Ga eerst naar de beveiligingsinstellingen van je webcam en controleer of alles normaal is. Zoek online naar de instellingen voor jouw specifieke apparaat en vergelijk ze met je huidige instellingen. Als je merkt dat je ze niet kunt wijzigen of als er iets mis lijkt te zijn, is er misschien een probleem.

6. Je weet het gewoon

Geavanceerde spyware kan zichzelf heel goed verbergen en geen aanwijzingen geven dat het er is. Je kunt gewoon sterk het gevoel hebben dat je in de gaten wordt gehouden. Zet voor je gemoedsrust je computer terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Hoe voorkom je dat de camera van je laptop wordt gehackt

Niemand vindt het leuk om te maken te krijgen met de nasleep van een mogelijk beveiligingsincident, dus het is belangrijk om een stap voor te blijven. Voorkomen is, zoals ze zeggen, beter dan genezen. Hier zijn een paar dingen die je kunt doen om te zorgen voor een goede beveiliging.

Houd je apparaten bijgewerkt

Het bijwerken van je apparaten kan het verschil betekenen tussen een succesvolle en een mislukte poging tot inbraak. Updates zijn er niet alleen voor de esthetiek en de gebruikerservaring; ze bevatten vaak ook bescherming tegen ‘zero-day’-kwetsbaarheden en andere opkomende bedreigingen.

Gebruik een betrouwbare antivirus en activeer je firewall

Hoewel we antivirussoftware niet noodzakelijk vinden, voegt het wel wat bescherming toe.

Firewalls zijn de interne virusdetectie- en bewakingssoftware van een computer, dus je zou nalatig zijn als je ze uit zou zetten. Ze vormen meestal de eerste verdedigingslinie, dus zorg dat ze geactiveerd blijven.

Gebruik een VPN op openbare wifi

Als je vaak gebruik maakt van openbare wifi-netwerken, zoals die in winkelcentra, coffeeshops en restaurants, loop je het risico op man-in-the-middle-aanvallen. Met een VPN kun je beschermd blijven tegen bedreigingen op het netwerk.

Bedek je webcam

Voormalig FBI-directeur James Comey zou tape over de webcam van zijn laptop plakken en zeggen dat het vergelijkbaar is met het ’s nachts op slot doen van je deuren. De logica hierachter is dat als een hacker toegang zou krijgen tot je apparaat, de tape theoretisch zou voorkomen dat ze je omgeving zien. Er zijn allerlei producten die dit doel dienen.

Bekijk je machtigingen

Apps vragen toestemmingen om normaal te kunnen functioneren. Een app voor cameralenzen zal bijvoorbeeld toestemming vragen om je camera te gebruiken. Een app voor het maken van notities echter waarschijnlijk niet. Het is een goede beveiligingshygiëne om de toestemmingen van apps te controleren en degene waarvan je denkt dat ze niet nodig zijn uit te schakelen. Zo voorkom je dat je camera wordt gebruikt als dat niet nodig is.

Herken phishing-zwendel

Phishing-aanvallen, ook bekend als social-engineering-oplichterij, zijn een van de meest voorkomende methoden voor kwaadwillenden om toegang te krijgen tot je apparaat. Zorg ervoor dat je ze herkent en klik niet op e-mails die er verdacht uitzien.

Is de camera van je laptop ooit gehackt? Wat heb je gedaan om weer toegang te krijgen? Laat het ons weten in de reacties!