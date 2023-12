Encryptie: betekenis, geschiedenis en toekomst in beeld

Van het oude Sparta tot het tijdperk van kwantumcomputers heeft de kunst van encryptie een complexe draad door de geschiedenis geweven en heeft ze de manier gevormd waarop we onze persoonlijke gegevens en communicatie beveiligen.

In de tijd van speren en schilden maakten Spartaanse krijgers gebruik van een eenvoudige maar slimme methode – de zeis – om hun boodschappen te coderen. Nu bevinden we ons in een digitaal verbonden wereld, beschermd door moderne digitale schildwachten genaamd VPN’s. Wanneer je een VPN downloadt, kun je gegevens versleutelen die van en naar je apparaat worden verzonden. Hierdoor worden ze gecodeerd op een manier die alleen door de bedoelde ontvanger kan worden ontcijferd.

Maar er doemt een nieuwe uitdaging op aan de horizon: kwantumcomputing. Met ongekende rekenkracht dreigen kwantumcomputers onze huidige encryptiemethoden te verzwakken en kwetsbaar te maken. De race is begonnen om kwantumcryptografie te ontwikkelen, wat een cruciale verdediging is tegen deze opkomende dreiging.

Reis met ons mee door de tijd terwijl we de geschiedenis van encryptie ontrafelen en vooruitkijken naar beveiliging die bestand is tegen kwantumcomputers, en die de manier waarop we onze gegevens beschermen opnieuw zal vormgeven.

Wat is encryptie en waarom hebben we het nodig?

Encryptie is een belangrijk hulpmiddel in onze digitale wereld om gegevens te beveiligen. Het houdt in dat informatie wordt omgezet in code, zodat onbevoegde personen er geen toegang toe hebben. Ooit was encryptie vooral in handen van het leger en de overheid, maar nu is het uitgegroeid tot een algemeen middel voor online beveiliging, waarmee persoonlijke informatie beschermd en privacyrechten gehandhaafd worden.

Encryptie vormt het fundament van cybersecurity. Het verandert gegevens in een onleesbaar formaat, waardoor cybercriminelen worden tegengehouden bij hun pogingen om gevoelige informatie te onderscheppen.

Encryptie waarborgt eveneens de vertrouwelijkheid van gegevens, zoals medische dossiers in de gezondheidszorg, financiële transacties in e-commerce en online bankgegevens. Naast het beschermen van individuen is encryptie essentieel voor het beveiligen van nationale belangen. Het beschermt geheime informatie en beveiligt cruciale communicatie, en heeft door de jaren heen altijd een centrale rol gespeeld in veiligheidsmaatregelen.

Maar hoe veilig is encryptie eigenlijk? ExpressVPN maakt bijvoorbeeld gebruik van AES-256, dezelfde encryptiestandaard die door de Amerikaanse overheid is aangenomen en wereldwijd wordt vertrouwd door beveiligingsexperts om geheime informatie te beschermen. Het maakt gebruik van 256-bits cryptografie om je platte tekst of gegevens te versleutelen. Het kraken van een 256-bits sleutel met een brute-force-aanval is gewoonweg onmogelijk, zelfs als ’s werelds krachtigste supercomputers continu zouden draaien zolang het universum bestaat, miljarden en miljarden keren.

Maar dat is moderne, digitale cryptografie. We gaan nu terug in de tijd, vanaf de vroege toepassingen in Sparta en het oude Rome tot de cruciale rol die cryptografie heeft gespeeld in beide wereldoorlogen:

De 5 grootste bedreigingen voor encryptie

Hoewel encryptie al lange tijd een effectieve verdediging is tegen inbreuken, onderschepping van communicatie en compromittering van gegevens, heeft de technologische vooruitgang nieuwe uitdagingen met zich meegebracht:

1. Kwantumcomputing

De opkomst van kwantumcomputing is een tweesnijdend zwaard voor encryptie. Aan de ene kant biedt het de mogelijkheid voor robuustere encryptiesleutels die zelfs bestand zijn tegen de krachtigste supercomputers. Aan de andere kant vormt het ook een bedreiging voor de integriteit van veelgebruikte encryptiemethoden zoals RSA, die in de nabije toekomst door kwantumcomputers gebroken zouden kunnen worden.

2. Sleutelbeveiliging

Encryptiesleutels vormen de basis van moderne encryptie. Als een aanvaller de encryptiecode kan bemachtigen, kan hij de gegevens ontsleutelen. Daarom is het essentieel om encryptiecodes veilig te bewaren. Er zijn echter een aantal manieren waarop encryptiecodes gecompromitteerd kunnen worden, onder andere door social engineering-aanvallen, gegevenslekken en malware-infecties.

3. Blockchain en monetaire veiligheid

Blockchaintechnologie wordt steeds vaker gebruikt om gegevens en transacties te beschermen. Blockchain is echter niet zonder kwetsbaarheden. Als een aanvaller bijvoorbeeld een meerderheid van de knooppunten op een blockchainnetwerk kan controleren, kan hij mogelijk een “51%-aanval” uitvoeren en transacties terugdraaien of wijzigen. Portemonnees van blockchain zijn ook vaak het doelwit van hackers, omdat ze grote hoeveelheden cryptovaluta kunnen bevatten.

4. Terugslag van wetshandhaving

Encryptie maakt het moeilijker voor wetshandhavers om misdaden te onderzoeken. Criminelen gebruiken end-to-end versleutelde chatapps, net als wij allemaal, en het is begrijpelijk dat hun communicatie een schat aan bewijsmateriaal en aanknopingspunten is voor het oplossen van misdaden. Dit heeft geleid tot oproepen voor achterdeurtjes in encryptie, waardoor wetshandhavers toegang zouden kunnen krijgen tot versleutelde gegevens zonder medeweten of toestemming van de verdachte. Velen zullen echter beweren dat technologie die gebruikmaakt van achterdeurtjes per definitie niet langer end-to-end versleuteld is en een groot verlies zou betekenen voor de privacybescherming.

5. De menselijke factor

Menselijke fouten vormen een van de grootste bedreigingen voor encryptie. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld per ongeluk encryptiesleutels blootgeven, of ze kunnen worden misleid door op kwaadaardige koppelingen te klikken die malware installeren waarmee encryptiesleutels kunnen worden gestolen.

De toekomst van encryptie: onze gegevens beveiligen in het kwantumtijdperk

De evolutie van encryptie is een bewijs van onze toewijding aan het beveiligen van digitale gegevens. Maar in een wereld die steeds afhankelijker wordt van technologie, is het beschermen van onze gevoelige informatie nog nooit zo belangrijk geweest.

Met de opkomst van geavanceerde bedreigingen en andere uitdagende problemen is een nieuw tijdperk van digitale beveiliging aangebroken. Experts pakken deze uitdagingen aan door onze digitale veiligheid te versterken met innovatieve oplossingen, waaronder:

Postkwantumcryptografie

Kwantumcomputing is klaar om een revolutie teweeg te brengen in encryptie. In tegenstelling tot traditionele methoden, die afhankelijk zijn van complexe wiskundige problemen, biedt kwantumcomputing geheel nieuwe uitdagingen. De immense verwerkingskracht dreigt snel wiskundige puzzels op te lossen die voorheen onoplosbaar waren voor klassieke computers.

Kwantumcryptografie, een baanbrekende aanpak, gebruikt de unieke eigenschappen van kwantumdeeltjes voor veilige communicatie. Deze paradigmaverschuiving maakt komaf met klassieke wiskundige algoritmen en biedt een onbreekbare basis voor het coderen en decoderen van informatie. Zowel bedrijven als overheden investeren zwaar in onderzoek en ontwikkeling om het volledige potentieel van kwantum- en postkwantumcryptografie te ontsluiten.

Een van de koplopers op dit gebied is ExpressVPN. ExpressVPN heeft onlangs postkwantumbescherming geïmplementeerd voor onze gebruikers, beschikbaar in de nieuwste versie van onze apps.

Blockchain

De blockchain, ooit synoniem met cryptovaluta, is uitgegroeid tot een krachtig platform met veelzijdige toepassingen, waaronder encryptie. De gedecentraliseerde aard en het gebruik van cryptografische functies maken het een sterke verdediging tegen manipulatie en onbevoegde toegang.

Slimme contracten, een belangrijke innovatie binnen het blockchain-ecosysteem, bieden een geautomatiseerde beveiligingslaag. Deze zelfuitvoerende contracten dwingen direct de voorwaarden van een overeenkomst af, zonder tussenpersonen. Naarmate de blockchaintechnologie zich verder ontwikkelt, zal deze nog crucialer worden voor het beveiligen van gevoelige transacties en gegevens, om zaken als “51%-aanvallen” te voorkomen.

Homomorfe encryptie

Homomorfe encryptie is een spelbreker in gegevensbeveiliging. In tegenstelling tot typische encryptie, waarbij ontsleuteling nodig is voor berekeningen, kun je nu direct bewerkingen uitvoeren op versleutelde gegevens. Deze doorbraak maakt veilige berekeningen mogelijk terwijl de onderliggende informatie privé blijft.

Nu industrieën worstelen met de groeiende vraag naar veilige cloud-gebaseerde diensten en gegevensanalyse, wordt homomorfe encryptie steeds belangrijker. Door berekeningen op versleutelde gegevens toe te staan, wordt een balans gevonden tussen gegevensprivacy en bruikbaarheid. Het heeft het potentieel om velden van gezondheidszorg tot financiën te transformeren.