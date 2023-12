GTA VI: Tutto ciò che sappiamo

È stata annunciata la tanto attesa data di uscita di Grand Theft Auto VI. GTA VI uscirà nel 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Purtroppo non ci sono ancora notizie su un’eventuale uscita del gioco per PC.

GTA VI torna a Vice City, una città fittizia basata su Miami. Mentre il gioco originale era ambientato nel 1986, la versione del 2025 si svolgerà nello stato di Leonida, che ci porta ben oltre le strade illuminate al neon di Vice City. Il trailer offre un primo assaggio del gioco, che sarà caratterizzato da un mondo aperto più grande e dettagliato che mai.

I protagonisti di GTA VI

Il trailer ufficiale ci offre anche un primo sguardo ai protagonisti di GTA VI. L’attenzione si concentra sulla prima protagonista femminile: Lucia. Indossa abiti da carcerata e viene mostrata insieme a un personaggio maschile senza nome che sembra avere un ruolo di primo piano.

Nuovi elementi di gioco in GTA VI

Le immagini trapelate di GTA VI mostrano personaggi che strisciano a terra, suggerendo che Rockstar introdurrà nuove meccaniche stealth. Sembra anche che siano stati aggiunti nuovi oggetti per la salute, come gli antidolorifici. Inoltre, torneranno in parte elementi già noti, come la ruota delle armi (rinnovata per GTA V) e il sistema dei “ricercati” a cinque stelle. Infine, il VCPD sembra aver migliorato i processi dell’IA per rintracciare i protagonisti dopo che sono stati avvistati sul loro radar.

Mappa di GTA VI

La mappa ufficiale di GTA VI non è ancora nota, ma i fan stanno cercando di tracciare loro stessi il nuovo mondo nel subreddit di GTA VI, basandosi su immagini e coordinate trapelate. Si ipotizza che l’area di gioco si estenderà alle paludi delle Everglades e alle isole tropicali delle Florida Keys.

Uscita di GTA VI

L’uscita di GTA VI di Rockstar Games è considerata un evento importante per l’industria dei videogiochi. Si tratta del primo grande gioco ad essere rilasciato per la prossima generazione di console. Le aspettative per GTA VI sono alte. Il gioco è il seguito di GTA V, uscito nel 2013 e tuttora uno dei giochi più venduti di tutti i tempi.

Sono stati dieci anni di attesa per avere notizie sul sequel del successo di GTA V, ma ci vorrà ancora un po’ prima dell’uscita effettiva, probabilmente non prima della seconda metà del 2025.

Come giocare a GTA VI su PC Windows

Per il momento, Rockstar Games non ha ancora annunciato una versione per PC di GTA VI. Fortunatamente, esistono alcuni modi per giocare ai giochi per PS5 e Xbox su PC o Mac Windows.

Come giocare ai giochi PS5 o PS4 su PC o Mac

Per utilizzare PS Remote Play su PC o Mac, procedere come segue:

Avviate l’applicazione PS Remote Play sul vostro PC o Mac. Selezionate “Accedi a PSN”. Accedere con lo stesso account utilizzato per la PlayStation. Andate su “Impostazioni” per regolare la qualità video di Remote Play, come la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi. Scegliere “PS5” o “PS4”.

Come giocare ai giochi Xbox senza una Xbox

Esistono due modi per giocare ai giochi Xbox direttamente sul PC Windows, sullo smartphone o su un altro dispositivo:

Il cloud gaming consente di giocare ai giochi Xbox dal cloud utilizzando l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Ciò significa che non è necessaria una Xbox per giocare. È possibile giocare su qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet e che supporti l’app Xbox Game Pass.

Xbox Play Anywhere è un programma che consente di acquistare e giocare ai giochi Xbox digitali sia su Xbox che su PC Windows (10/11). Ciò significa che è sufficiente acquistare il gioco una sola volta per poterlo utilizzare su entrambi i dispositivi.

Se possedete una Xbox Series S, potete anche giocare ai vostri giochi sul PC utilizzando un cavo HDMI. Per farlo, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Assicurarsi che il PC o il monitor disponga di un ingresso HDMI.

Collegare il cavo HDMI all’uscita HDMI di Xbox Series S e all’ingresso HDMI del PC.

Accendere la Xbox Series S e il PC.

Il PC dovrebbe visualizzare l’immagine della Xbox Series S.

Uscite di giochi per il 2024 da non perdere

GTA VI è ancora lontano, ma ci sono molti giochi che ci intratterranno fino al 2025. L’anno scorso abbiamo già assistito a una serie di uscite eccellenti, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Diablo IV, Super Mario Bros. Wonder e Alan Wake 2.

Anche il 2024 si apre con una serie di potenziali successi. Da Tekken 8 a Final Fantasy VII Rebirth, ecco alcune uscite da non perdere nei prossimi mesi: