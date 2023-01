Da quando i videogiochi sono entrati nelle case di tutto il mondo, abbiamo potuto vagare nello spazio, catturare mostri, esplorare mondi, combattere zombie e naturalmente praticare sport, anche se virtualmente. E tra i videogiochi di sport, c’è sicuramente uno che è diventato il più conosciuto e famoso al mondo: FIFA.

Lanciato da Electronic Arts nel 1993 per PC e per le console disponibili all’epoca (compresa la più classica delle console portatili, il Game Boy), aveva dalla sua una visuale isometrica e la licenza della FIFA stessa, ed era certamente una novità nel panorama videoludico dei primi ‘90. La vera svolta arrivò con la Playstation e con l’edizione del 1998, che prevedeva una doppia uscita, standard e in versione mondiali! Naturalmente i competitors non tardarono a farsi avanti, uno si tutti Pro Evolution Soccer della Konami, sicuramente il più conosciuto e che ha dato filo da torcere alla casa madre di FIFA.

Tra alti e bassi comunque, EA è riuscita a pubblicare un’edizione del gioco ogni anno – più vari spin off – includendo novità ed evoluzioni del gioco ad ogni uscita: visuale a 360° gradi, possibilità di gioco online, creazione della squadra e personalizzazione, inserimento delle nazionali femminili, indoor e street modes, The Journey e VOLTA (due modalità di gioco extra, per seguire la carriera del proprio personaggio e per giocare in campetti di quartiere) e molto altro ancora. Vediamo insieme alcune delle edizioni più famose e degne di nota:

FIFA 94, l’originale

Come accennato in precedenza, la prima versione del gioco uscì nel 1993 con il nome EA International Soccer, poi conosciuto con FIFA 94, proprio per celebrare la Coppa del Mondo. 76 nazioni in 16-bit: un vero capolavoro!

FIFA 96, la prima licenza

FIFA 96 viene ricordato per essere la prima versione del gioco ad utilizzare i nomi reali dei giocatori (dopo aver ottenuto la licenza della FIFA) e vede anche l’utilizzo di una grafica 3D in tempo reale con Virtual Stadium. Inoltre, vengono anche aggiunte classifiche, trasferimenti e uno strumento di personalizzazione della squadra.

FIFA 2001, modalità online attiva!

FIFA 2001 fu una rivoluzione, in quanto introdusse per la prima volta la possibilità di giocare online, oltre ad utilizzare un motore grafico molto più accurato.

FIFA 06, gioco di squadra

Il vero cambiamento di FIFA 06, oltre alle migliorie apportate alla grafica e al gameplay, è stata l’introduzione della “chimica di squadra” che determina quanto bene i membri della squadra giocassero insieme.

FIFA 11, Be a Pro

In FIFA 11 si può giocare per la prima volta nel ruolo del portiere, ma soprattutto le modalità Manager e Be a Pro vengono unite per creare la modalità Carriera, in cui si segue l’evoluzione del proprio personaggio (giocatore o manager) per 15 stagioni.

FIFA 16, Spazio alle donne

La serie di giochi FIFA fa un passo avanti verso una migliore inclusività in quanto ha introdotto per la prima volta in FIFA 16 le squadre nazionali femminili. Le calciatrici sono anche presenti sulla copertina di FIFA per Australia, Stati Uniti e Canada.

FIFA 20, VOLTA

Il più grande cambiamento in FIFA 20 è il ritorno del calcio in stile street con VOLTA, il quale consente ai giocatori di giocare con più modalità street-style come 3 vs 3, 4 vs 4 e 5 vs 5 con regole più da calcetto che da campionato. I giocatori possono giocare a VOLTA in una modalità trama, simile a “The Journey”, ma usando i propri personaggi personalizzati.

Inoltre, il fatto che FIFA possieda le licenza per usare i nomi dei giocatori e che abbia stretto un accordo anche con la UEFA, con in esclusiva le competizioni come la Champions League, e che abbia avuto sempre testimonial eccezionali, dal nostro Totti nei primi 2000 al neo campione del mondo Leo Messi, fino a Ronaldo e Mbappé, l’ha reso il gioco di calcio più famoso al mondo, sbaragliando anche la concorrenza di PES e raggiungendo le 325 milioni di copie vendute (FIFA 18 è l’edizione che da sola ha venduto di più con 24 milioni di copie).

L’ultima edizione, FIFA 23, ha raggiunto livelli di grafica e gameplay eccezionali, grazie anche al motore di gioco e all’IA sempre più sviluppati (con i movimenti dei giocatori realizzati grazie a HyperMotion 2).