ChatGPT, il chatbot di OpenAI, è sulla bocca di tutti: per la sua capacità di rispondere alle domande in modo piuttosto accurato e quasi umano oltre che scrivere codice informatico e persino musica; ovviamente, in molti hanno provato a usarlo per verificare di persona le sue capacità.

Uno dei problemi riscontrati fin da subito è che ChatGPT non è accessibile in tutti i Paesi. Per le persone che si trovano in un paese in cui l’applicazione è bloccata, una VPN è la soluzione più immediata, in quanto è in grado di aiutarle ad accedere a ChatGPT facendo apparire l’utente in una località diversa (però, per registrarsi serve un numero di telefono del paese da cui ci si connette).

Ma una volta che il servizio è decollato, gli utenti hanno iniziato a riscontrare anche un altro errore: “ChatGPT è al momento al massimo della capacità”. In questo articolo discutiamo di cosa sia questo errore e di come una VPN possa aiutare a bypassarlo.

Perché ChatGPT è al massimo della capacità?

L’errore “ChatGPT è al massimo della capacità” appare quando ci sono più persone che cercano di utilizzare ChatGPT di quante ne possano gestire i server del servizio. Il fatto che questo errore sia comune indica quanto sia popolare il chatbot. È più probabile che questo errore si verifichi durante l’orario di lavoro negli Stati Uniti.

Come risolvere l’errore “ChatGPT è al massimo della capacità” con una VPN?

Esistono diversi metodi per cercare di evitare l’errore, ma una VPN è una delle soluzioni più immediate. Siamo stati in grado di utilizzare costantemente questo metodo per aggirare l’errore. Anche se non è chiaro perché una VPN funzioni, è probabile che l’attivazione della VPN (o il cambio di posizione della VPN) aiuti ad avviare una nuova sessione. È anche possibile che l’errore sia legato alla posizione e che connettendo il dispositivo da un luogo diverso sia possibile accedere agli slot aperti.

Per provare a bypassare l’errore “di capacità” in ChatGPT, scaricate un’app VPN come ExpressVPN e selezionate un server VPN in un paese in cui ChatGPT funziona. A questo punto utilizzerete un nuovo indirizzo IP. Provate ad accedere nuovamente a ChatGPT (potrebbe essere una buona idea utilizzare una nuova scheda in incognito) e verificate che l’errore sia scomparso.

Qual è la migliore VPN per ChatGPT?

ExpressVPN è uno dei tanti servizi che possono cambiare il tuo indirizzo IP e permetterti di utilizzare ChatGPT. ExpressVPN è un servizio premium che ti offre un’esperienza migliore fornendo:

Velocità che vengono spesso testate per essere le più veloci

Crittografia avanzata per mantenere privata la tua attività online

Un sistema server innovativo che garantisce la sicurezza

Server in 94 paesi

Assistenza clienti 24 ore su 24

Altri modi per risolvere l’errore “ChatGPT è al massimo della capacità”

Sebbene il metodo VPN sia uno dei modi più veloci per cercare di accedere a ChatGPT quando è a piena capacità, ci sono anche altre tecniche da tentare.

Riprovare più tardi, soprattutto nelle ore non di punta.

Se la fila alla cassa del supermercato è molto lunga, potreste fare un altro giro nella corsia dei prodotti e tornare dopo cinque minuti. Allo stesso modo, a volte basta un po’ di tempo e di pazienza per ottenere l’accesso al chatbot più famoso del mondo. Meglio ancora se tornate in un momento in cui è probabile che la domanda sia diminuita, il che di solito significa ore notturne negli Stati Uniti e fine settimana.

Aggiornare la pagina

Se all’inizio non ci riuscite… provate, provate, e riprovate ad aggiornare di nuovo la pagina. Quando si aggiorna una pagina, si chiede al browser di mostrare la versione più recente della pagina. Se ChatGPT si rende disponibile per un momento, sarete in grado di usarlo.

Cancellate la cache e i cookie del browser

Questa è una raccomandazione di una sessione di chat con ChatGPT stesso (non è chiaro se questo lo renda più affidabile o meno). Se il tentativo di accedere a ChatGPT non funziona dopo un po’ di tempo, potrebbe essere un problema del vostro browser. Cancellate la cache e i cookie, che potrebbero ostacolare i vostri sforzi per aggiornare correttamente la pagina.

Utilizzare la modalità Incognito

Invece di cancellare la cache e i cookie del browser, si può utilizzare una nuova finestra in modalità Incognito in Chrome o l’equivalente finestra privata in altri browser. Con le finestre private, si inizia da capo, senza cache e cookie.

Provare con un altro browser o dispositivo

Anche questo metodo è consigliato da ChatGPT. Utilizzando un browser o un dispositivo diverso si attiva una nuova sessione senza problemi di cache o cookie e forse ChatGPT vi farà finalmente entrare nella schermata iniziale.

Chiedete di essere avvisati

Non volete aspettare? ChatGPT offre un pulsante per chiedere di essere avvisati quando il servizio si libera, in modo da non dover continuare a provare finché non è di nuovo disponibile.

Abbonati a ChatGPT Plus

ChatGPT ha un livello a pagamento, per ora disponibile negli Stati Uniti tramite una lista d’attesa. Chi ottiene il piano di abbonamento ha la priorità rispetto agli utenti che accedono alla versione gratuita. Inoltre, ottengono tempi di risposta più rapidi dal chatbot e l’accesso anticipato alle nuove funzionalità.

Controllare lo stato del server di ChatGPT

È possibile che ChatGPT sia semplicemente inattivo piuttosto che troppo occupato. Controllate se ci sono manutenzioni programmate o tempi di inattività direttamente sul sito web di OpenAI. Se i server sono inattivi, saprete di dover riprovare più tardi.

Come controllare lo stato dei server di ChatGPT

Come ogni sito, ChatGPT subisce occasionalmente dei downtime o delle interruzioni. La pagina sullo stato dei server di OpenAI offre uno sguardo dettagliato alle interruzioni o ai problemi di prestazioni che interessano ChatGPT.

Quali sono le alternative a ChatGPT?

OpenAI non è stata l’unica azienda a sviluppare un chatbot AI avanzato. Da quando ChatGPT ha fatto la sua comparsa sulla scena, i giganti della tecnologia hanno spinto per dare priorità ai loro prodotti chatbot e per immetterli sul mercato. Per il momento ChatGPT non deve affrontare una concorrenza significativa, ma con queste alternative le cose cambieranno molto presto.

Bard di Google

Stato: versione interna disponibile per i dipendenti; possibile lancio pubblico nel marzo 2023

Google sta incoraggiando tutti i dipendenti dell’azienda a testare il suo chatbot, alimentato dalla tanto chiacchierata tecnologia LaMDA, per competere con ChatGPT. Google ha affermato che sta ancora lavorando per garantire che le risposte di Bard soddisfino “un livello elevato di qualità, sicurezza e fondatezza nelle informazioni del mondo reale”.

Ernie di Baidu

Stato: Lancio previsto dopo marzo 2023

Quasi contemporaneamente all’annuncio di Google, anche Baidu ha dichiarato che il suo chatbot AI sarà lanciato nel giro di pochi mesi.

Galactica di Meta

Stato: Test pubblici sospesi dopo il lancio nel novembre 2022

Il chatbot di Meta è stato rilasciato circa due settimane prima di ChatGPT, ma con una risposta molto diversa. È stato rapidamente criticato per le sue imprecisioni. Gli esperti ritengono che le critiche siano dovute alla reputazione di Facebook – le persone sono pronte a denunciarlo per la diffusione di informazioni false o offensive – piuttosto che a un effettivo problema di qualità del chatbot. In mezzo alla sensibilità che circonda la sua immagine pubblica, Meta è ostacolata dal fatto che probabilmente produrrà solo tecnologie eccessivamente cauti e quindi non all’altezza dei competitor.

Claude di Anthropic

Stato: In closed beta come integrazione di Slack

Fondata da ex ricercatori OpenAI, Anthropic ha lanciato un chatbot in closed beta (disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti) sul servizio di work-chat Slack.

Sparrow di DeepMind

Stato: Lancio previsto in beta privata nel 2023

DeepMind (una società controllata da Google) ha dichiarato che il suo chatbot potrebbe essere rilasciato in versione beta privata (disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti) nel corso di quest’anno. Un aspetto che lo distingue è l’apprendimento basato su input provenienti da partecipanti a una ricerca con persone reali.

Character

Stato: Ancora in fase di sviluppo

Due ex ricercatori di Google hanno fondato Character per creare un chatbot che consente di fingere di chattare con chiunque, vivo o morto, anche fittizio. La startup sta raccogliendo fondi e il suo futuro al momento è molto incerto.

Bing ChatGPT

Stato: disponibile come versione di anteprima da febbraio 2023

Microsoft ha lanciato una versione di Bing che utilizza ChatGPT. È ancora in anteprima e il numero di query che può gestire è limitato per ora, inoltre ha sollevato alcuni dubbi sulla sua capacità di fornire risposte corrette.