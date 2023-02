Come diminuire il lag su Fortnite

Per prima cosa, che cos’è Fortnite? Per chi ancora non lo sapesse, Fortnite è uno dei battle royale più famosi di tutti i tempi. Basato su missioni e una mappa open world, in continua espansione ed evoluzione, Fortnite può essere considerato anche una prima versione del metaverso, in quanto, oltre a giocare ed esplorare mondi, nell’universo Fortnite sono stati ospitati anche concerti ed altri eventi a livello globale. Sono inoltre sempre di più i brand o i personaggi famosi che decidono di partecipare a Fortnite con prodotti virtuali.

Naturalmente i milioni di utenti di Fortnite che sono iscritti al gioco (gratuito) ci giocano soprattutto per completare le varie missioni, divise in capitoli, e rimane in vita il più a lungo possibile. Dunque è fondamentale che le condizioni di gioco siano sempre ottimali!

Dove è disponibile Fortnite?

Desktop e laptop

Fortnite è disponibile su Windows tramite Epic Games Launcher. Purtroppo, al momento non è possibile giocare a Fortnite su macOS.

Console

Per PlayStation 4, 4 Pro e 5, Fortnite è disponibile digitalmente nel PlayStation Store e fisicamente su disco.

Per Xbox One, One X, One S, Series X, Series S, Fortnite è disponibile digitalmente su Microsoft Store, tramite il cloud su Xbox Cloud Gaming e fisicamente su disco.

Per Nintendo Switch, Fortnite è disponibile digitalmente sul Nintendo Store e fisicamente su disco.

Smartphone

Per i dispositivi Android, il gioco non è più disponibile su Google Play Store ed è ora disponibile solo direttamente tramite Epic Games o sul Samsung Galaxy Store. Fortnite è disponibile anche per giocare su Android tramite le piattaforme di cloud gaming Xbox Cloud Gaming e GeForce Now.

Per i dispositivi iOS e iPadOS, Fortnite può essere giocato solo tramite le suddette piattaforme di cloud gaming.

Problemi di lag? Scopri perché

Limitazione dell’ISP

La limitazione si verifica quando un provider di servizi Internet (ISP) rallenta intenzionalmente la tua connessione internet in base a ciò che stai cercando di fare. Gli ISP in genere lo fanno per mantenere le quote di dati stabili durante i periodi di punta.

Software obsoleto

È sempre importante mantenere aggiornato il software in quanto ciò ti manterrà protetto dalle minacce alla sicurezza emergenti. Non ignorare gli avvisi di aggiornamento. Date le dimensioni di Fortnite e il numero di giocatori attivi quotidianamente, non sorprende che siano necessari aggiornamenti costanti al gioco – e naturalmente al software!

Server sovraccarichi

Con milioni di giocatori giornalieri che si sfidano simultaneamente, è del tutto possibile che i server sovraccarichi possano essere responsabili del lag. In altre parole, ci sono troppi giocatori da gestire per un server solo!

Scarsa connessione internet

Dal posizionamento del router alla qualità del cavo, la tua connessione internet domestica può influire sulla tua esperienza di gioco su Fortnite. Altri possibili fattori includono: malware, app a uso intensivo di larghezza di banda e limite di dati superato.

Come diminuire il lag su Fortnite

Aggiorna il software

Come accennato in precedenza, è sempre importante mantenere aggiornato il software per garantire la protezione da problemi come malware, bug del software ed exploit. Ciò include anche l’aggiornamento del sistema operativo del dispositivo.

Aggiorna i tuoi driver

Mantenere aggiornati i driver grafici e di rete del tuo desktop o laptop può aiutarti a evitare qualsiasi incompatibilità che potrebbe portare a problemi di lag o caduta di FPS. Assicurati di controllare il sito web del produttore della tua scheda grafica per gli aggiornamenti dei driver.

Passa a una connessione Ethernet

Per i dispositivi che lo supportano, vale a dire Windows, PlayStation e Xbox, il passaggio da una connessione Wi-Fi a un cavo Ethernet può fornire un’opzione più stabile per potenziare la tua connessione Internet.

Regola le tue impostazioni grafiche

La regolazione delle impostazioni grafiche può aiutare ad alleviare i possibili sovraccarichi sulla potenza di elaborazione. Se il tuo sistema soddisfa i requisiti minimi elencati per Fortnite, ciò non dovrebbe essere la causa di alcun ritardo che riscontri.

Cambia piattaforma

Poiché Fortnite è un gioco multipiattaforma, i giocatori possono giocare su diversi dispositivi. Hai un problema con il tuo laptop? Passa al tuo smartphone. Il tuo smartphone ti dà problemi? Passa a una console. A differenza di computer e smartphone, le console dovrebbero già essere ottimizzate per offrire le migliori prestazioni di gioco, soprattutto se il software è aggiornato.

Usa una VPN

L’utilizzo di una VPN mentre giochi a Fortnite può aiutarti a evitare ritardi causati dalla limitazione dell’ISP o da server affollati. In effetti, le VPN offrono tutta una serie di vantaggi per i giochi online, tra cui: