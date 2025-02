Le dark web, perçu comme un espace mystérieux et secret d’Internet, abrite des ressources variées, légales comme illégales. The Hidden Wiki, accessible via Tor, en est l’un des répertoires les plus connus pour faciliter l’exploration du dark web. Ce site centralise une multitude de liens menant à des services, forums et informations hébergés sur ce réseau, difficiles à trouver sur le web classique.

Malgré ses avantages, The Hidden Wiki présente également des risques importants, tant sur le plan de la sécurité que de la légalité. Dans cet article, nous expliquons ce qu’est The Hidden Wiki, ses fonctionnalités, ainsi que les précautions à prendre avant de s’aventurer sur ce territoire numérique controversé.

The Hidden Wiki n’est ni intrinsèquement bon ou mauvais. C’est un répertoire neutre, mais les liens qui y sont inscrits peuvent vous conduire vers des sites malveillants ou illégaux. Naviguez avec prudence et protégez vos données et votre confidentialité avec un VPN.

Qu’est-ce que The Hidden Wiki ?

Depuis son lancement en 2007, The Hidden Wiki est devenu un répertoire incontournable pour ceux qui explorent le dark web via le réseau Tor. Ce site du dark web centralise des liens vers des forums anonymes, des marchés noirs et des services de messagerie sécurisée. Il est devenu un outil précieux pour les activistes, les journalistes et les chercheurs en quête d’anonymat et de sécurité dans leurs communications.

Mais l’essor du dark web a propulsé The Hidden Wiki en tête des ressources utilisées, attirant aussi bien des utilisateurs légitimes que des acteurs malveillants. Cela a fait de lui une cible pour les autorités. Notamment en 2014, l’opération internationale Onymous, a conduit au démantèlement de plusieurs sites du dark web, y compris de versions de The Hidden Wiki.

Au fil des années, The Hidden Wiki a subi plusieurs attaques, de fermetures et de démantèlements. Pour pallier la disparition de l’original, les utilisateurs ont créé de nombreux miroirs. Plusieurs versions apparaissent, certaines sont considérées comme fiables, tandis que d’autres sont suspectes.

Bien que certains des liens inclus dans The Hidden Wiki puissent mener à des contenus controversés ou illégaux, ce site reste un point de départ intéressant pour ceux qui souhaitent explorer le dark web.

Comment fonctionne The Hidden Wiki ?

Le fonctionnement de The Hidden Wiki repose sur un modèle collaboratif similaire à celui des autres sites wiki. Les utilisateurs peuvent ajouter des pages, éditer le contenu et partager des informations. L’accès au site est libre, mais l’inscription est requise si vous voulez ajouter ou modifier du contenu. Les administrateurs modèrent activement le site pour garantir que toute modification suspecte soit rapidement corrigée.

The Hidden Wiki ne sert pas à réaliser des transactions ni à faciliter des communications directes entre utilisateurs. Il ne permet pas, en soi, d’engager des activités criminelles ou de mener des discussions privées. C’est avant tout un répertoire de liens pointant vers des sites offrant des services ou informations légaux ou non.

Comment accéder au Hidden Wiki ?

The Hidden Wiki, étant un site du dark web, pour y accéder en toute sécurité, il est nécessaire de prendre des précautions. Utiliser un VPN vous permet de masquer votre adresse IP pour garantir un anonymat supplémentaire. Le chiffrement VPN réduit le risque de traçabilité de vos activités en ligne par les autorités ou des acteurs malveillants. Il protège également vos données personnelles contre les cyberattaques et les intrusions potentielles sur le réseau Tor.

Voici les meilleures pratiques pour vous protéger sur le dark web :

Téléchargez ExpressVPN . Connectez-vous à un serveur sécurisé. Téléchargez le navigateur Tor sur le site officiel du projet pour éviter les versions malveillantes Choisissez votre niveau de sécurité en cliquant sur le bouclier près de la barre de navigation.

Connectez-vous au réseau Tor. Tapez l’URL de The Hidden Wiki. Le lien officiel pour 2025 est : http://zqktlwiuavvvqqt4ybvgvi7tyo4hjl5xgfuvpdf6otjiycgwqbym2qad.onion/wiki/Main_Page

Quels sont les sites du Hidden Wiki ?

Les liens onion répertoriés sont organisés en différentes catégories. Certains sites du Hidden Wiki sont sécurisés, d’autres sont plus controversés.

Voici un aperçu des types de sites répertoriés dans The Hidden Wiki :

Services financiers

Cette rubrique liste les sites onion pour les échanges anonymes de cryptomonnaie comme Hidden Wallet ou OnionWallet. Vous y trouverez également des sites spécialisés dans la vente de cartes de crédit ou encore l’échange de comptes PayPal (la plupart frauduleux).

Services commerciaux

Cette catégorie regroupe principalement les sites du marché noir : vente d’armes, faux passeports et cartes d’identité, faux permis de conduire.

Outils de confidentialité et de sécurité

Vous y trouverez des outils de navigation, de recherche et de traduction qui préservent vos données personnelles ainsi que des générateurs de mots de passe. Par exemple, MetaGer est un moteur de recherche respectueux de la vie privée. Tandis que PrivacyTools offre des interfaces alternatives pour des services populaires tout en préservant votre confidentialité.

Version dark web des sites populaires Ces versions vous permettent à des services et informations tout en préservant votre anonymat. Voici quelques exemples : Tor Project – Site officiel du projet Tor. The New York Times Secure Drop – Version sécurisée du New York Times pour les lanceurs d’alerte. Deutsche Welle – Version du site d’information Deutsche Welle. BBC News – Version du site d’information BBC. ProtonMail – Version Tor de ProtonMail pour une messagerie sécurisée.

Blogs, essais et nouveaux sites

Vous y trouverez des informations sur des événements récents, des analyses critiques, ainsi que des articles abordant des thèmes de sécurité en ligne, de cryptomonnaies et de confidentialité. Certains blogs se concentrent sur des sujets très spécifiques comme JamieWeb, qui propose des tutoriels sur la sécurité informatique, ou Coarse Enigma, qui aborde la confidentialité et la cybersécurité. D’autres offrent des perspectives plus personnelles ou réflexives, comme Go Beyond, qui traite de la politique, de la technologie et de Tor.

E-mails, messageries et réseaux sociaux

Ces catégories regroupent les services e-mails anonymes comme Mail2Tor ou TorBox, mais aussi des services avec des serveurs OnionMail comme SecretMail, Bentham ou encore Adunanza. Vous y trouverez également les services proposant des adresses e-mails jetables comme TempMail. Côté réseaux sociaux, vous pouvez trouver les liens de Nitter, une alternative à Twitter. Facebook et Mastodon ont également leur équivalent sur le dark web.

Forums

Si vous cherchez à partager vos idées librement, vous pouvez aller sur les forums listés dans The Hidden Wiki. Raddle est le plus populaire, considéré comme l’équivalent de Reddit. Vous trouverez aussi plusieurs forums sur le marché boursier dans cette catégorie.

Lanceurs d’alertes

La catégorie Lanceurs d’alerte dans The Hidden Wiki regroupe des ressources et des plateformes dédiées à la protection et au soutien des personnes qui choisissent de dénoncer des injustices ou des pratiques illégales au sein de diverses institutions. Ces sites permettent aux lanceurs d’alerte de partager des informations sensibles de manière anonyme, tout en minimisant les risques de représailles. Voici quelques exemples :

SecureDrop permet de soumettre des documents et des informations confidentielles aux journalistes de manière sécurisée.

AfriLeaks est une plateforme anonyme pour dénoncer des abus en Afrique.

The Guardian propose une section pour soumettre anonymement des informations sensibles au journal.

ProPublica permet aux lanceurs d’alerte de partager des informations de manière sécurisée.

Bibliothèque

Pour les chercheurs et les étudiants, The Hidden Wiki propose des liens vers des bibliothèques numériques et des ressources éducatives. Ces ressources couvrent un large éventail de sujets, allant de la politique et de l’histoire à la science et la technologie. Certains de ces sites offrent des livres, des articles, des recherches ou des documents rares, difficiles à trouver sur le web classique. Vous avez par exemple le site Bibliothèque qui propose des ressources en français.

Quels sont les risques liés à The Hidden Wiki ?

The Hidden Wiki offre un accès à des ressources précieuses sur le dark web, mais il comporte également de nombreux risques. En raison de la nature même du dark web, vous vous exposez à plusieurs dangers, tant sur le plan juridique que sécuritaire. Si vous choisissez d’explorer ce site, voici les principaux risques auxquels vous pourriez être confronté.

Risques juridiques

L’un des principaux risques en explorant The Hidden Wiki est l’exposition à des contenus illégaux. Le site répertorie des liens qui mènent à des marchés noirs, à des services de piratage ou à des contenus interdits. En naviguant sur ces sites, vous pourriez être impliqué, même indirectement, dans des activités illégales. Les autorités surveillent de près le dark web, et toute interaction avec du contenu illicite peut entraîner des poursuites judiciaires.

Risques de sécurité

Comme le dark web est un environnement moins contrôlé, il est infesté de sites malveillants. Certains des liens présents sur The Hidden Wiki peuvent vous diriger vers des pages qui contiennent des logiciels malveillants, des virus ou des tentatives de phishing. Ces programmes peuvent compromettre la sécurité de vos appareils, voler des informations personnelles ou nuire à votre système.

Risques de fraude et d’escroqueries

Les escroqueries sont fréquentes sur le dark web, et The Hidden Wiki ne fait pas exception. Certains des liens répertoriés peuvent mener à des arnaques déguisées, où vous pouvez être amené à fournir vos coordonnées bancaires, sans jamais recevoir ce qui était promis. Restez extrêmement prudent lorsque vous interagissez avec des sites inconnus ou des personnes dont l’identité est difficile à vérifier.

Explorez The Hidden Wiki en toute sécurité

Si vous décidez d’explorer The Hidden Wiki ou d’autres sites du dark web, il est essentiel de prendre des précautions pour garantir votre sécurité et votre confidentialité. Sachez que tous les liens sur ce site ne sont pas sûrs ou légaux.

Pour éviter les risques, concentrez-vous sur les catégories qui traitent des outils de confidentialité, de l’activisme ou du journalisme. Voici quelques bonnes pratiques pour naviguer en toute sécurité :

Commencez par utiliser un VPN pour masquer votre adresse IP avant même de vous connecter à Tor. Ne partagez jamais vos informations personnelles, même sur des sites qui semblent légitimes. Soyez particulièrement vigilant avec les téléchargements, certains fichiers peuvent être infectés par des malwares. Évitez toute interaction avec des sites potentiellement illégaux (marchés noirs, forums de hackers, pornographie …). N’oubliez pas de mettre à jour vos logiciels de sécurité et votre navigateur pour bénéficier des dernières protections.

Accédez au dark web en toute sécurité avec ExpressVPN. Certains VPN gratuits peuvent compromettre votre sécurité en vendant vos données ou en offrant un niveau de chiffrement faible. Optez pour un service premium pour protéger vos données et renforcer votre confidentialité. Vous pouvez tester ExpressVPN avec la garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

