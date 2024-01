Le deep web est la partie de l’internet qui n’est pas indexée par les moteurs de recherche. Une partie du deep web est le dark web, qui existe à l’intérieur de réseaux proxy superposés, connus sous le nom de darknets. Parmi ces darknets, Tor (abréviation de « The Onion Router ») est de loin le plus grand.

Dans cet article, découvrez-en plus sur les liens du dark web (également appelés liens Tor ou sites onion), puis consultez certains des meilleurs sites Tor.

Quels sont les sites onion ?

Les sites onion (également appelés sites Tor) sont des sites web accessibles uniquement sur le dark web ; vous ne pouvez pas les consulter avec un navigateur ordinaire. Leurs URL ont .onion comme domaine, au lieu des domaines web de surface communs comme .com ou .net. Les sites onion sont considérés comme cachés dans le deep web, et ils utilisent Tor pour chiffrer les connexions vers eux, gardant ainsi les visiteurs et les créateurs de sites anonymes.

Comment fonctionnent les sites onion ?

Lorsque vous essayez de vous connecter à un site web .onion, votre trafic est routé autour de l’internet, rebondissant trois fois vers des serveurs aléatoires avant d’atteindre votre site de destination. Chaque serveur ajoute une couche de chiffrement, et ces couches donnent naissance au nom The Onion Router. C’est aussi pourquoi les sites sur le dark web sont appelés liens Tor.

Il y a au moins trois sauts que vos données traversent.

Le nœud d’entrée, qui connaît inévitablement votre adresse IP

Le nœud intermédiaire (ou relais), qui empêche le nœud de sortie de savoir quel nœud d’entrée vous avez utilisé et rend très difficile la corrélation de ces informations

Le nœud de sortie, qui sait à quel site vous vous connectez, mais ne sait pas qui vous êtes

Les trois nœuds séparent votre adresse IP de votre destination et permettent à deux individus de communiquer sans que l’une ou l’autre des parties, ou tout intermédiaire, sache qui est l’autre.

Tor et le navigateur Onion

À l’intérieur du réseau Tor, les sites ne peuvent pas utiliser de noms de domaine ordinaires. À la place, ils utilisent des pseudo-noms de domaine se terminant par .onion. Ces noms de domaine ne sont pas enregistrés auprès d’une autorité centrale mais sont plutôt dérivés de clés cryptographiques.

Vous ne pouvez pas accéder à ces sites .onion depuis votre navigateur web normal—celui que vous utilisez probablement pour consulter cette page. Avant de cliquer sur l’un des liens du dark web ci-dessous, vous devrez obtenir le navigateur Tor (également appelé navigateur Onion) ou un autre service qui offre un accès au dark web, comme le navigateur Brave.

Notez que les connexions à l’intérieur du réseau Tor sont chiffrées de bout en bout par défaut, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une couche de chiffrement séparée comme pour les sites web ordinaires. C’est pourquoi la plupart des sites onion n’ont pas le S dans HTTPS. Ne vous inquiétez pas ; le navigateur Tor affichera un oignon au lieu de l’icône de verrouillage familière lorsque votre connexion est sécurisée.

Comment accéder aux sites onion

Sur votre ordinateur

Téléchargez le navigateur Tor depuis ici Installez le navigateur Tor sur votre ordinateur en ouvrant le fichier téléchargé et en suivant les invites Ouvrez le navigateur Tor Cliquez sur « Connecter » sur la page de démarrage de Tor Attendez qu’une connexion soit établie Naviguez sur le dark web !

Vous pouvez également utiliser Brave pour accéder au dark web sur votre ordinateur. Trouvez les instructions ici.

Sur Android

Téléchargez l’application navigateur Tor depuis ici Ouvrez le navigateur Tor Cliquez sur « Connecter » Une fois la connexion établie, vous devriez voir une icône d’oignon dans votre barre d’état Commencez à explorer !

Sur iOS

Téléchargez Onion Browser depuis l’App Store Ouvrez Onion Browser Cliquez sur « Connecter à Tor » Une fois connecté, cliquez sur « Suivant » pour configurer votre niveau de sécurité : Non sécurisé

Moderé

Sécurisé Cliquez sur « Commencer à naviguer » Vous y êtes !

Meilleurs sites onion par catégorie

Bien que le dark web soit tristement célèbre pour héberger toutes sortes de contenus illicites—marchés du dark web pour l’achat d’informations personnelles, drogues illégales, sites de gore, et pire encore—il existe de nombreux sites et services légitimes si vous savez où chercher.



Voici certains des meilleurs sites .onion sur le dark web, regroupés par catégorie :

Moteurs de recherche du dark web

Ahmia

http://juhanurmihxlp77nkq76byazcldy2hlmovfu2epvl5ankdibsot4csyd.onion/

Les moteurs de recherche sur le dark web sont un peu contradictoires car par définition, les sites du dark web ne sont pas indexés par les moteurs de recherche traditionnels.

Ahmia, cependant, n’est pas un moteur de recherche traditionnel. Fondé par le chercheur en sécurité Juha Nurmi, Ahmia est essentiellement une liste de sites « cachés » qui veulent être trouvés. Les sites onion sont « crawlés » et ajoutés à la liste si leur fichier « robots.txt » le permet, et s’ils ne figurent pas sur leur liste noire de sites contenant du matériel abusif. Les opérateurs de sites peuvent également soumettre leurs propres sites .onion pour l’indexation.

Haystak

http://haystak5njsmn2hqkewecpaxetahtwhsbsa64jom2k22z5afxhnpxfid.onion/

Semblable à Ahmia, Haystak est également un moteur de recherche onion qui utilise un crawler dark web personnalisé et filtre le contenu dangereux.

Haystak propose également une version premium qui permet une recherche avancée, l’accès à du contenu historique et des alertes par e-mail.

Torch

http://xmh57jrknzkhv6y3ls3ubitzfqnkrwxhopf5aygthi7d6rplyvk3noyd.onion/

Torch est l’un des moteurs de recherche onion les plus anciens et les plus populaires sur le dark web, traitant plus de 80 000 requêtes par jour. Torch est principalement financé par la publicité—achetée en BTC, bien sûr—ce qui explique pourquoi la page d’accueil est couverte de publicités bannières à l’ancienne d’origines douteuses.

DuckDuckGo

https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/

L’alternative préférée à Google sur Internet s’est fait un nom en ne consignant pas votre activité de recherche tout en fournissant des résultats décent. Cet accent sur la confidentialité en fait le moteur de recherche par défaut du navigateur Tor et l’un des meilleurs moteurs de recherche onion.

Contrairement à Ahmia et Haystak, cependant, DuckDuckGo ne recherche pas les sites .onion. Utilisez-le pour rechercher l’internet normal depuis la confidentialité de votre navigateur Tor.

The Hidden Wiki

http://zqktlwiuavvvqqt4ybvgvi7tyo4hjl5xgfuvpdf6otjiycgwqbym2qad.onion/wiki/

L’une des manières les plus populaires de se déplacer sur le dark web n’est pas d’utiliser un moteur de recherche du tout. Tout comme aux premiers jours d’Internet, le dark web maintient de nombreux index de sites, comme The Hidden Wiki.

Ce Wikipedia .onion édité par la communauté contient une multitude de liens Tor vers une grande variété de services et de sources fonctionnant sur le dark web. Beaucoup de ces liens du web dark web sont obsolètes, et encore plus d’entre eux renvoient à des escroqueries ou à des activités potentiellement illégales. Cliquez à vos propres risques !

Tor Links

http://torlinksge6enmcyyuxjpjkoouw4oorgdgeo7ftnq3zodj7g2zxi3kyd.onion/

TorLinks sert de site d’annuaire secondaire ou de sauvegarde au populaire Hidden Wiki. Il est divisé en liens commerciaux (des services crypto aux sites de jeux) et en liens non commerciaux (comme les médias sociaux). Mais il n’est pas aussi détaillé que The Hidden Wiki. Comme toujours, utilisez Tor Links avec prudence, car il inclut des liens onion vers des activités douteuses ou illégales.

Actualités, médias et autres organisations d’information

ProPublica

http://p53lf57qovyuvwsc6xnrppyply3vtqm7l6pcobkmyqsiofyeznfu5uqd.onion/

La première publication en ligne à avoir remporté un Pulitzer est devenue la première grande publication avec une adresse .onion.

ProPublica fait beaucoup de choses différemment. Sa source de financement provient du portefeuille profond de la Fondation Sandler et de diverses autres organisations similaires.

Naviguer dans le travail de ProPublica via son site .onion fonctionne bien, et l’existence même du site est une grande victoire pour la confidentialité et la liberté d’expression.

Archive Today

http://archiveiya74codqgiix​o33q62qlrqtkgmcitqx5​u2oeqnmn5bpcbiyd.onion/

Archive.today (anciennement connu sous le nom d’Archive.is) est une plateforme qui vise à préserver l’héritage culturel et scientifique du web.

Fondé en 2012, il stocke des instantanés de sites web, permettant de « remonter dans le temps » pour voir à quoi ressemblaient les sites web et quelles informations ils contenaient.

Archive.today est considéré comme un outil important pour suivre les changements sur les sites web gouvernementaux et d’entreprises, préserver le patrimoine culturel et conserver les connaissances hors de portée des autocrates. Vous pouvez archiver n’importe quel site que vous souhaitez ou récupérer des enregistrements historiques disponibles.

The New York Times

https://www.nytimes3xbfgragh.onion/

Pour rendre son journalisme plus accessible aux lecteurs du monde entier, le New York Times a lancé son service onion en 2017. Vous n’y trouverez pas d’histoires « cachées » — c’est le même contenu que l’édition web normale — mais les utilisateurs dans les pays avec de la censure gouvernementale apprécieront d’avoir un moyen sécurisé d’y accéder.

BBC

https://www.bbcnewsd73hkzno2ini43t4gblxvycyac5aw4gnv7t2rccijh7745uqd.onion/

Suivant l’exemple du NYT, la BBC a lancé un « miroir » sur le dark web de son édition internationale en 2019. Notez que certaines fonctionnalités du site web normal ne sont pas disponibles sur la version .onion, y compris BBC iPlayer.

Facebook

https://www.facebookwkhpilnemxj7asaniu7vnjjbiltxjqhye3mhbshg7kx5tfyd.onion/

Pourquoi l’une des plus grandes organisations, connue pour son caractère intrusif et sa politique controversée de vrais noms, aurait-elle une adresse .onion ?

Facebook est conscient des tentatives de nombreux gouvernements de restreindre l’accès à un outil qui permet à des inconnus sur le web de parler et de collaborer librement. Bien que son adresse .onion ne facilite pas beaucoup le maintien d’un compte anonyme, elle rend Facebook plus accessible dans les endroits où il est censuré.

CIA

http://ciadotgov4sjwlzihbbgxnqg3xiyrg7so2r2o3lt5wz5ypk4sxyjstad.onion

La CIA peut sembler un ajout étrange dans une liste pour les passionnés de confidentialité, mais Tor a en fait une histoire improbable avec le gouvernement américain : il a été développé à l’origine par la Marine américaine pour aider les informateurs postés dans des pays étrangers à transmettre des informations en toute sécurité. Dans cet esprit, la CIA a lancé un site onion pour aider les gens du monde entier à accéder en toute sécurité à ses ressources.

Portefeuilles Bitcoin

Wasabi Wallet

http://wasabiukrxmkdgve5kynjztuovbg43uxcbcxn6y2okcrsg7gb6jdmbad.onion

Wasabi Wallet est un portefeuille Bitcoin qui non seulement cache toutes vos données dans le réseau Tor, mais vous permet également de « joindre » vos transactions à celles d’autres pour augmenter votre anonymat. Cela rend incroyablement difficile de savoir à qui vous payez.

Le processus coûte des frais, mais contrairement à d’autres services de « tumbler » ou de « mixage », il n’y a aucun risque que Wasabi ou l’un de ses utilisateurs puisse vous escroquer vos pièces.

Services de messagerie

ProtonMail

https://protonmailrmez3lotccipshtkleegetolb73fuirgj7r4o4vfu7ozyd.onion/

Basé en Suisse, ProtonMail est un service de messagerie cryptée très populaire auprès des passionnés de cryptomonnaie. Il n’est pas gratuit, mais il est extrêmement sécurisé.



Riseup

http://vww6ybal4bd7szmgncyruucpgfkqahzddi37ktceo3ah7ngmcopnpyyd.onion

Riseup est un fournisseur de messagerie géré par des bénévoles pour les activistes du monde entier.

Fondé vers 1999 par des militants à Seattle, il compte désormais plus de six millions d’utilisateurs dans le monde entier. Il publie une newsletter en plusieurs langues et gère non seulement des services onion pour son site web, mais aussi tous ses services de messagerie et de chat.

Keybase

http://keybase5wmilwokqirssclfnsqrjdsi7jdir5wy7y7iu3tanwmtp6oid.onion/

Keybase est un service d’identité passionnant qui vise à faciliter la liaison cryptographique de vos identités en ligne. Vous pouvez uploader votre clé PGP ou laisser le site en créer une pour vous, et l’utiliser pour lier de manière cryptographique votre profil Twitter, votre compte Github ou votre adresse Bitcoin.

Keybase propose également des services de chat sécurisé et de partage de fichiers extrêmement conviviaux via son application.

ZeroBin

http://zerobinftagjpeeebbvyzjcqyjpmjvynj5qlexwyxe7l3vqejxnqv5qd.onion/

ZeroBin est un service de partage de texte sécurisé, utile pour envoyer et partager de grands extraits de code ou de texte. ZeroBin propose une version encore plus sécurisée de ce service en chiffrant et déchiffrant le texte uniquement dans le navigateur, ce qui signifie que leurs serveurs n’ont aucune connaissance de ce qui transite par eux.

SecureDrop

http://sdolvtfhatvsysc6l34d65ymdwxcujausv7k5jk4cy5ttzhjoi6fzvyd.onion/

Favori des journalistes et de leurs sources anonymes, SecureDrop facilite le partage d’informations confidentielles sans révéler votre identité. De nombreuses publications d’actualités, comme celles mentionnées ci-dessus, ont un SecureDrop sur leurs sites .onion.

MEGATor

http://crqkllx7afomrokwx6f2sjcnl2do2i3i77hjjb4eqetlgq3cths3o6ad.onion/

MegaTor est un service de partage de fichiers anonyme super-simple qui n’est pas disponible sur l’internet normal. Et le meilleur, c’est qu’il est gratuit et assez rapide.

PrivacyTools

http://privacy2zbidut4m4jyj3ksdqidzkw3uoip2vhvhbvwxbqux5xy5obyd.onion/

Les outils que nous avons listés ci-dessus ne sont que la pointe de l’iceberg. Si vous êtes intéressé par la confidentialité et le dark web, plongez profondément dans PrivacyTools, un répertoire étendu d’outils anti-surveillance, de services et de matériaux éducatifs.

Impreza Hosting

https://imprezareshna326gqgmbdzwmnad2wnjmeowh45bs2buxarh5qummjad.onion/

Impreza Hosting est un service qui vous aide à héberger un site sur le réseau Tor. Il fournit une URL .onion et une interface pour gérer facilement votre site Tor. Il se vante également de ne pas nécessiter d’informations personnelles pour utiliser le service, et les paiements peuvent être effectués avec des cryptomonnaies.

Bonus : Sci-Hub

Bien que techniquement ce ne soit pas un site onion, nous incluons Sci-Hub comme un exemple intéressant de site accessible via Tor. Sci-Hub donne accès à des millions d’articles scientifiques, principalement ceux situés derrière des paywalls. Cependant, en raison de la violation du droit d’auteur, Sci-Hub est considéré comme illégal et interdit dans de nombreux pays. Comme pour tout autre site, visitez-le à vos propres risques.

Qu’est-ce que le dark web ?

Le dark web contient du contenu uniquement accessible via des réseaux comme Tor. Les sites du dark web ont .onion comme domaine dans leurs URL. Les navigateurs Tor créent des points d’entrée et des chemins cryptés pour l’utilisateur, de sorte que l’activité sur le dark web reste anonyme. La technologie de cryptage achemine les données des utilisateurs à travers un grand nombre de serveurs intermédiaires, ce qui protège l’identité des utilisateurs et garantit l’anonymat.

En raison de son anonymat, le dark web est rempli de services illégaux et est utilisé par de nombreux groupes criminels, y compris les gangs de ransomware. Il est également utilisé par des lanceurs d’alerte, des journalistes et d’autres individus qui ne sont pas impliqués dans des activités illégales mais qui ont besoin de protéger leurs communications et leurs identités. Grâce au dark web, les utilisateurs dans des lieux de censure élevée peuvent également accéder à des informations et des actualités.

Différence entre le dark web et le deep web

Le dark web et le deep web sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ce sont deux concepts distincts. En bref, la principale différence entre eux est que le deep web contient du contenu internet que vous ne pouvez pas trouver via des moteurs de recherche, tandis que le dark web est un réseau caché qui nécessite un navigateur spécial pour y accéder.

Le deep web est la partie de l’internet à laquelle vous ne pouvez pas accéder via des moteurs de recherche comme Google et Bing. Également appelé contenu « non indexé », il s’agit de tout contenu caché derrière un certain type de contrôle d’accès tel qu’une connexion ou un mot de passe. Vous vous demandez quelle est la taille du deep web ? Il contient 7 500 téraoctets d’informations, comparé à seulement 19 téraoctets d’informations dans le « web de surface ». Pour le voir sous un autre angle, il représente entre 90 % et 95 % de l’internet.

Le dark web, ou le darknet, est une petite sous-partie du deep web. C’est un ensemble caché de sites auxquels on ne peut accéder que via un navigateur spécial. Puisque toute activité sur le dark web est anonyme par défaut, c’est là que se déroulent les transactions les plus obscures sur internet. Une étude de chercheurs du King’s College de Londres qui a examiné le contenu de plus de 2 700 sites du darknet a révélé qu’environ 60 % d’entre eux hébergeaient du contenu illicite. Cela dit, des sites légitimes existent également sur le dark web.