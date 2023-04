ATTENTION : Cet article comprend des spoilers de la saison de succession 4 (jusqu’à l’épisode 3).

La quatrième saison de Succession, la série à succès de HBO, est bien lancée. Lorsque le créateur Jesse Armstrong a déclaré que ce serait le dernier, il est devenu très probable que nous allions enfin voir une véritable succession sur Succession. Après le désormais tristement célèbre épisode 3, « Le mariage de Connor », nous pouvons certainement dire que quelqu’un devra intervenir et reprendre le rôle de PDG de Waystar Royco.

Dès le premier épisode de Succession, la mort du magnat des médias, Logan Roy (Brian Cox), semblait inévitable. Cependant, peu à petit, nous avons apprécié l’intimidateur des affaires de Logan à travers leurs différents problèmes de santé, qui semblaient toujours récupérer. Jusqu’à ce que le PDG de Waystar Royco soit finalement décédé dans son jet privé – qu’il n’a pas abordé son fils aîné, mais pour conclure un autre accord. Sa mort à l’extérieur de l’écran a été racontée dans une heure de maîtrise de la télévision intense et incroyable – sans préparation, sans voir la chute indestructible de Logan Roy, comme dans la vraie vie: la mort est un appel téléphonique soudain. Par conséquent, « Connor’s Wedding » est actuellement dans les principales positions du classement IMDB des meilleurs épisodes de l’histoire, avec un score parfait, des séries au-dessus de Thrones et Breaking Bad Game.

C’est peut-être un peu bientôt, mais le spectacle doit continuer. Cela nous amène à la question du milliard de dollars: qu’est-ce qui va arriver à Waystar Royco ? Après tous les accords de reproduction et les tromperies, les scandales et les combats, laquelle des enfants de Logan Roy, (ex) -Amantes, employés et contacts de travail, s’avérera-t-il à elle pour obtenir votre message? Nous avons évalué les principaux rivaux en fonction de leurs personnalités, de leurs compétences en leadership et de leur héritage. Le gagnant prend-il tout, ou sommes-nous directement à l’automne ?

Vous voulez voir comment chaque personnage se rapporte à Logan Roy ? Avant de commenter le classement de qui a les meilleures chances de gagner Waystar Royco, passons en revue toutes les personnes impliquées dans ce combat épique. Ici vous pouvez voir un diagramme avec les membres de la famille et les contacts d’affaires qui sont apparus dans Succession.

Connor Roy

Personnalité : Connor Roy (Alan Ruck) est le fils aîné de Logan et le demi-frère de Kendall, Roman et Shiv. Il n’est pas impliqué dans l’entreprise, bien qu’il ait parfois affirmé qu’il devrait l’être. Connor vit dans un ranch hors de la frénésie de Manhattan et, en raison du manque de reconnaissance de sa famille, a canalisé ses ambitions dans le but de devenir le nouveau président des États-Unis.

Ce qu’il a en sa faveur : il est probablement le moins toxique et a la relation la plus honnête de la série. Avec la mort de son père, il pourrait avoir des votes pour pitié, ce qui l’encouragerait à suivre sa candidature à la présidence. Maintenant que l’homme qui «ne voulait jamais» n’est plus, il sera-t-il autorisé à réclamer son site à la table ?

Pourquoi ne sera pas lui : Pourquoi ne sera pas lui: non, non. Il a une personnalité trop périphérique (ses frères ont pris 15 minutes pour se rendre compte qu’ils devraient l’informer de la mort de son père), le demi-frère continuera probablement à la marge, espérant obtenir de l’argent pour sa campagne et son amant (plus ou moins ) épouse, Willa.

Stewy Hosseini

Personnalité : Stewie Hosseini (Arian Moayed) es el amigo carismático e inteligente de Kendall que maneja las altas finanzas y siempre piensa primero en sí mismo (basta acordarse de cuando engañó a Kendall para que le diera un puesto en el comité). Tampoco le tiembla la mano si debe dar alguna puñalada por la espalda de cuando en cuando para conseguir lo que quiere.

Pourquoi cela atteindra-t-il le sommet : Stewie et son père et sa fille par équipe formés par Sandy (Larry Pine) et Sandi Furness (Hope Davis) ont trois postes au sein du comité, ce qui peut les aider à changer le vote pour le prochain PDG, ou tout autre Décision commerciale. Sandy veut détruire l’héritage de Logan, donc Sandy serait une alternative bien meilleure que les frères Roy.

Pourquoi va-t-il tomber : ses efforts conjoints pour obtenir plus d’argent du propriétaire de Gojo, Lukas Matsson (Aleksander Skarsgård) pourrait également faire sauter complètement l’accord dans les airs.

Kendall Roy

Personnalité : Bien qu’il ne réalise certainement pas, Kendall Roy (Jeremy Strong) est arrogant et égoïste, avec une légère touche d’humanité. Il fait face à ses dépendances, a un complexe d’infériorité et a combattu pour la position du PDG même s’ils ont toujours senti que ce n’était pas assez bon pour jouer le rôle de son père.

Ses avantages : il a un instinct meurtrier et a été sur le point d’obtenir le poste, surmontant la stratégie de son père à plusieurs reprises. Même le jour de sa mort, il a le duel avec une mentalité commerciale.

Son talon d’Achille : Eh bien, il a tué un gars.

Shiv Roy

Personnalité : Siobhan Roy (Sarah Snoak) est un leader naturel, mais a plus d’expérience en politique. Comme elle est la seule fille, elle n’en ressent pas dans tout ce qui concerne l’entreprise. À la recherche de la reconnaissance de son père, il a quitté sa carrière politique et montre des attitudes toxiques et de manipulation dans sa tentative d’atteindre le sommet.

Ce qu’il a à réussir : son expérience en tant que porte-parole est utile dans la conférence de presse après la mort de Logan et lit la déclaration de la famille. Ce geste a immédiatement fait le visage public de Waystar Ryco.

Ce qui manque : toucher. Ce défaut a amené Logan à le reléguer à plusieurs reprises dans le contexte dans le passé. Récemment, il semblait faire tomber ses frères, prendre des décisions impulsives et précipitées concernant les accords avec Pierce et Gojo. D’un autre côté, elle est son mari éloigné, Tom Wambbsgans (Matthew MacFayden): il pourrait être une épaule pour pleurer et un tremplin, mais elle pourrait également finir par la traîner vers le bas (avec lui, selon les squelettes dans le placard).

Marcia Roy

Personnalité : Marcia Roy (Himam Abbass) est un personnage secondaire, avec l’énergie d’un rôle principal. Il s’est marié, avait sa place dans la famille et est (ou était toujours) avec Logan Roy, quelque chose qui ne s’assurait pas toujours avec ses enfants. Elle gère les situations dans les coulisses et a tendance à tout garder, mais elle le fait avec une position stratégique et impitoyable qui ne devrait pas être sous-estimée.

Comment pouvez-vous revenir : Marcia doit revenir d’Europe et réclamer son grand héritage – après tout, il n’a jamais signé les rôles de divorce. Son fils Amir dirige une division européenne Waystar, mais les informations incriminantes qui ont toutes deux sur Kendall (rappelez-vous qu’ils sont l’un des rares à connaître le meurtre du serveur), peut aider la mère et le fils à faire un pas dans cette entreprise familier.

Ou disparaître : Mark ne veut que son argent et retourner en Italie. Quoi qu’il en soit, les enfants ne l’aimaient jamais.

Tom Wambsgans

Personnalité : Bien qu’il intimide Logan Roy, Tom a réussi à transformer son humiliation constante en un lieu dans le cercle intime du magnat (Tom était dans l’avion où Logan est décédé). Dans leur mariage avec Shiv, une dynamique de pouvoir similaire a lieu, où il fait l’impossible pour que la relation avance. Avec les personnes qu’il considère comme un statut inférieur à la sienne, Tom est aussi violent que le Roy avec lui. C’est un homme calculant avec de nombreux visages.

Ce qui peut être utilisé : Tom a atteint les principales positions de Waystar Royco, devenant la main droite de Logan, alors qu’il a trahi les frères et a sacrifié son mariage avec la fille de Logan, Shiv, dans le processus. Il a ses yeux dans la position du PDG depuis le début et rien ne semble se mettre sur son chemin – en dehors de ce qu’il a fait de Greg dans le dossier « logistique ».

Ce qui se terminera avec lui : pleurer, il se rend compte qu’il vient de perdre son protecteur. Il a toujours travaillé dur pour rester près de lui, même avant que Logan ne lui donne vraiment une promotion. Son pouvoir n’a jamais été trouvé et manque de charisme et de soutien pour atteindre le rôle de leader.

Gerri Kellman

Personnalité : Gerri Kellman (J. Smith-Cameron) est l’un des employés les plus importants de Waystar Royco. Il est très intelligent, a une odeur pour les affaires, est froid comme la glace et sait tomber dans une lutte de pouvoir.

Ce qui fait d’elle une gagnante : officiellement, elle est toujours la conseillère générale de Waystar Royco et a conduit l’entreprise au succès, même dans les situations les plus sombres. De plus, vous pouvez profiter des photos inappropriées que Roman lui a envoyées, le dénonçant pour assurer sa position.



Qu’est-ce qui fait un perdant : est-il considéré comme une menace, un traître ou un comportement sexuel inapproprié de Roman a été un coup dur pour sa réputation d’Impoluta? Quelle que soit la raison, Logan Roy voulait que Kellman soit sorti. Cependant, seule une poignée de gens savent qu’il voulait dire au revoir, alors peut-être qu’il a eu de la chance.

Cousin Greg

Personnalité : Gregory Hirsch (Nicholas Braun) est le petit-fils et petit-fils nerveux du frère de Logan, Ewan Roy. À première vue, cela ressemble à un désastre et à un gars rare, qui ne se défend jamais lorsque sa propre famille l’humilie. Mais cette vision peut ignorer sa capacité à la ruse et à la tromperie.

Ce qui peut en bénéficier : En tant qu’assistant Tom et protégé, Greg a obtenu une certaine influence sur l’entreprise, par contact. Il a déjà fait des copies de documents avec des informations sur les scandales auparavant, et peut faire de même et se couvrir le dos maintenant que Tom l’a renvoyé pour couvrir ses empreintes. Vous pouvez profiter du pouvoir qui vous donne des informations sur de nombreuses personnes de l’entreprise, et enfin Greg atteint le rêve d’être PDG.

Pourquoi il ne l’obtiendra pas : son destin est lié à Tom, et sans Logan, il n’est pas clair dans quelle situation est son mentor. Cependant, après un flottement (sans s’engager) entre l’équipe de Tom et l’équipe de Kendall – a trahi ce dernier – il ne semble pas que les frères l’accueillent. D’un autre côté, vous n’aurez peut-être pas besoin de prendre parti pour atteindre son objectif.

Roman Roy

Personnalité : Roman « Romulus » Roy (Kieran Culkin) est le plus jeune fils de Logan. Il est profondément peu sûr, ce qui se traduit par un comportement grossier et abusif, ainsi qu’un étrange passe-temps pour l’humiliation – vers lui-même et les autres. Il a un grand instinct commercial et un sentiment d’humour tordu, mais son immaturité et son anxiété sont un ballast.

Pourquoi atteindra-t-il le sommet : vous avez appris à mettre votre arrogance de côté et à utiliser sa ruse tactique pour conclure des accords pour l’entreprise. Il a un bon œil pour les affaires et a déjà mis en garde contre le prix élevé de Pierce et sur le risque de l’accord de Gojo – qu’il a aidé à organiser. Cela semblait plus proche de Logan et Matsson a une appréciation. Par conséquent, que l’entreprise soit toujours dans la famille ou qu’elle se rend à Gojo, Roman est le premier de la course.

Pourquoi pas : il se demande toujours à quel point la relation avec son père était authentique, et il se sent toujours coupable de la dernière voix qui l’a envoyé. Roman peut être trop peu sûr pour réclamer la couronne. De plus, étant le messager qui a licencié Gerri, a définitivement rompu sa relation déjà endommagée. Peut-être être perdu dans son point de soutien – qu’il pourrait le signaler avec précision, car Roman lui a envoyé des photos avec du contenu explicite.

Lukas Matsson

Personnalité : Un billonario de la technologie mondiale, suédois, franco, imprévisible et avec la personnalité d’un trol numérique. Lukas Matsson est le propriétaire de Gojo, un service de streaming de mode, qui allait acheter Waystar Royco. Matsson joue avec ses propres règles, qui peuvent être imprudentes et impulsives. Il s’ennuie facilement et a prétendu être plus intéressé par l’échec que par le succès.

Pourquoi alto arrivera-t-il : l’accord avec Gojo est toujours prévu, et Matsson est le favori clair pour diriger la société qui acquérira. Avec les actions de Waystar Royco, tombant dans un coup de plus et après avoir payé un prix excessif pour Pierce, les trois frères devraient oublier leurs plans pour faire pression sur Matsson pour une meilleure offre.

Pourquoi va-t-il prendre sa retraite : il a déjà averti que si quelqu’un a des problèmes avec l’accord, il partira. Mais il est également possible que les Roy Brothers essaient de quitter l’accord, restant avec Waystar Royco au lieu de prendre l’argent pour construire leur empire médiatique.

La chute de Waystar Royco

S’il n’y a pas de Waystar Royco, il n’y a pas de succession. Et cela pourrait être le résultat le plus possible de la série. L’entreprise familiale était déjà en difficulté, conduisant même Logan à une tentative désespérée de s’excuser auprès de ses fils, juste pour obtenir leur soutien dans la conclusion de l’accord GoJo. Si l’achat échoue, l’entreprise échouera également. Et c’est là que se dirigent les stratégies des fils Roy : soit éloigner Matsson pour plus d’argent, soit le rapprocher pour garder l’entreprise dans la famille – même si cela signifie se retrouver sans accord avec Pierce, avec des cours boursiers en baisse et aucun 1. diriger le navire qui coule vers le succès.

Il ne reste que six épisodes de la dernière saison de Succession – qui obtenez-vous?