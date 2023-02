Qui consacre le plus de temps aux jeux vidéo ?

Le monde des jeux vidéo a bien évolué depuis Pac-Man, Space Invaders et Super Mario Bros. Aujourd’hui, grâce aux graphismes haute définition et aux services multijoueur en ligne, les jeux sont devenus plus immersifs et plus attrayants que jamais.

Cependant, cela entraîne souvent une addiction. Les enfants et les adolescents ne sont pas les seuls à courir ce risque.

Alors, quel est l’âge moyen des gamers ? Une nouvelle enquête menée par ExpressVPN nous révèle que les gamers milléniaux (personnes ayant actuellement entre la fin de la vingtaine et le début de la quarantaine) consacrent davantage de temps aux jeux vidéo que leurs homologues de la génération Z (adolescents jusqu’au début de la vingtaine).

Cela peut paraître surprenant, car les jeunes semblent jouer aux jeux vidéo régulièrement.

L’étude, qui regroupe les réponses de 1000 gamers aux États-Unis et de 1000 au Royaume-Uni, révèle que les milléniaux sont plus susceptibles de consommer des jeux vidéo régulièrement pendant de longues périodes. Ils ont également tendance à avoir un lien émotionnel plus fort avec ces jeux, beaucoup les citant comme une sorte d’anti-stress ou de loisir favorisant les liens sociaux.

Nous tâcherons d’analyser ces résultats tout au long de cet article et nous nous pencherons sur les différentes pratiques des gamers qui en découlent, tous âges confondus.

Les jeunes adultes et les adolescents jouent moins aux jeux vidéo que les gamers plus âgés

Comment imaginez-vous un gamer ordinaire ? Si l’image d’un adolescent qui joue aux jeux vidéo toute la journée et toute la nuit tout en disant du mal des autres gamers vous vient à l’esprit, la réalité est tout autre.

Notre étude démontre que les gamers âgés de 30 à 40 ans sont plus susceptibles de jouer quotidiennement à des jeux vidéo, 68 % d’entre eux reconnaissant le faire régulièrement. En revanche, 58 % des gamers âgés de 20 ans jouent à des jeux vidéo tous les jours.

Les milléniaux sont plus nombreux que les membres de la génération Z à admettre consacrer une journée entière au gaming toutes les semaines. Étonnamment, même si les gamers de la tranche d’âge la plus âgée interrogée (de 46 à 55 ans) sont moins susceptibles de jouer quotidiennement que les milléniaux, ils sont plus nombreux à admettre le fait de consacrer plus de 24 heures pour une seule séance de jeu.

Les jeunes de la génération Z déclarent être moins tentés de jouer le soir, contrairement aux gamers plus âgés. Bien que cela soit probablement dû au fait que les obligations professionnelles des milléniaux pendant la journée repoussent leurs loisirs à plus tard, il est tout de même surprenant que 59 % disent continuer de jouer même s’ils savent que cela peut perturber leur sommeil ou interférer avec leurs autres responsabilités.

Pourquoi les milléniaux deviennent-ils de grands gamers ? On peut supposer qu’ils ont grandi avec l’industrie des jeux vidéo, qu’ils ont vécu l’évolution d’un environnement pixelisé en 8 bits vers un univers luxuriant et réaliste. Pour de nombreux enfants des années 80 et du début des années 90, les jeux vidéo sont un moyen de se détendre, de se rapprocher de leurs amis, voire même d’en faire de nouveaux. En revanche, la génération Z a grandi avec des appareils mobiles dans la poche et n’a jamais connu un monde sans accès internet. Pour eux, les jeux vidéo pourraient n’être qu’un moyen de passer du temps et d’échapper à la réalité pendant un moment.

Les milléniaux auraient également plus de revenus à dépenser pour leur divertissement favori que leurs homologues plus jeunes qui sont probablement encore étudiants ou se lancent à peine dans la vie active. En fait, un tiers des milléniaux que nous avons interrogés se disent prêts à dépenser entre 50 $ et 100 $ pour un jeu solo et près d’un cinquième des personnes interrogées ne voient pas d’inconvénient à débourser plus de 100 $.

Certains gamers reconnaissent leur addiction aux jeux vidéo

La plupart des jeux vidéo définissent des objectifs bien précis que les gamers doivent atteindre pour progresser dans leurs missions. Ce sentiment d’accomplissement entraîne la sécrétion soudaine de la dopamine, un neurotransmetteur responsable de la fameuse hormone dite du bonheur et de la satisfaction. Cette libération de la dopamine incite les gamers à poursuivre leurs efforts pour relever de nouveaux défis. Par conséquent, ils commencent à consacrer davantage de temps aux jeux vidéo et perdent souvent le contrôle de leurs habitudes de gaming.

À cette question, plus d’une personne interrogée sur cinq a déclaré qu’elle aimerait consacrer moins de temps aux jeux vidéo, tandis que 5 % des milléniaux ont déclaré se sentir dépendants aux jeux vidéo, contre 3 % de la génération Z.

L’un des signes les plus courants de l’addiction aux jeux vidéo est la perte de concentration lors de la pratique d’autres activités et le fait de penser aux jeux vidéo même lorsque l’on n’y joue pas. Étonnamment, près de 30 % des gamers ont admis qu’ils pensaient tout le temps aux jeux vidéo, et près de la moitié d’entre eux trouvent tout le reste ennuyeux par rapport au gaming.

Être incapable de trouver du plaisir en dehors de l’univers du gaming peut conduire à une obsession pour les jeux vidéo et à négliger des activités quotidiennes essentielles comme manger, avoir des interactions sociales, dormir et travailler. Plus inquiétant encore, plus de la moitié des personnes interrogées avouent souvent continuer à jouer, tout en sachant que cela pourrait avoir un impact négatif sur leur vie quotidienne.

Les hommes sont plus investis émotionnellement dans les jeux vidéo que les femmes

La société a transcendé l’idée stéréotypée selon laquelle les gamers seraient exclusivement des hommes, les développeurs de jeux s’adressant à un public plus diversifié que jamais. Cependant, il existe encore une différence notable dans la façon dont les femmes et les hommes perçoivent les jeux vidéo et la place qu’ils occupent dans leur vie.

Même si elles jouent déjà moins que les hommes, la majorité des femmes interrogées admettent qu’elles aimeraient réduire davantage le temps qu’elles consacrent aux jeux vidéo. Elles disent également se sentir plus coupables de passer leur temps libre au gaming.

À l’inverse, notre étude montre que les hommes jouent souvent aux jeux vidéo pour se rapprocher de leurs amis et rencontrer de nouvelles personnes. Les hommes sont également plus susceptibles de faire carrière dans l’industrie des jeux vidéo que les femmes, qui ont déclaré qu’elles jouaient aux jeux vidéo principalement pour se détendre et se divertir.

Le lien affectif avec les personnages fictifs ne date pas d’hier. Mais avec les jeux vidéo, le gamer incarne le personnage dont il contrôle les actions. Les scénarios de jeu sont aussi souvent écrits avec une grande intensité émotionnelle caractérisant des personnages complexes.

Il existe toutefois un clivage évident entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le temps et l’investissement émotionnel dans les jeux vidéo. Parmi les hommes interrogés, 72 % déclarent avoir perdu tout intérêt pour les loisirs qu’ils appréciaient à cause des jeux vidéo, contre 49 % parmi les femmes. De même, les hommes sont plus nombreux à exprimer des sentiments de tristesse, d’ennui et d’anxiété lorsqu’ils ne peuvent pas jouer à leurs jeux préférés.

La prédominance des jeux de tir

Alors que plus de la moitié des personnes interrogées déclarent aimer les jeux solo et multijoueur, 40 % des femmes ont affirmé qu’elles avaient une préférence pour les jeux solo. Cela rejoint la conclusion selon laquelle les hommes sont plus portés vers les jeux pour passer du temps avec leurs amis, contrairement aux femmes.

Notre étude nous révèle également que les hommes apprécient davantage les jeux d’action, leurs deux jeux préférés étant Call of Duty (jeu de tir à la première personne) et FIFA (jeu de football). Il est intéressant de noter que Call of Duty est également le choix de jeu le plus populaire chez les femmes. Il est suivi par Les Sims, un jeu de simulation sociale qui permet aux gamers de contrôler les interactions de leurs personnages, de gérer leur carrière et leurs relations, ainsi que d’autres aspects de leur vie.

Les jeux les plus populaires chez les hommes :

1. Call of Duty – 71 %

2. FIFA – 56 %

3. God of War – 48 %

Les jeux les plus populaires chez les femmes :

1. Call of Duty – 46 %

2. Les Sims – 39 %

3. Minecraft – 33 %

Le rétrogaming : le vieux jeu est à la mode

Même si les développeurs de jeux investissent beaucoup de temps et d’efforts pour améliorer l’expérience de gaming et créer des graphismes qui ont l’air presque réels, il arrive aux gamers de ne rien vouloir d’autre, si ce n’est de revivre et de retrouver la simplicité des premiers jeux auxquels ils ont joué.

Les jeux vidéo rétro (rétrogaming), qui consistent à jouer et à collectionner d’anciens jeux vidéo, est une véritable tendance à la mode, incitant les sociétés de jeux vidéo à redonner vie aux jeux d’antan, voire même à commercialiser de vieux appareils et consoles.

Selon notre étude, 79 % des personnes interrogées jouent à des jeux rétro. Si cela n’est pas surprenant pour les gamers plus âgés qui ont grandi en jouant à ce type de jeux, il est intéressant de voir que les jeunes de la génération Z apprécient également les jeux des années 80 et 90.

Certaines raisons pour lesquelles les gens privilégient les jeux rétro aux jeux modernes résident dans la volonté de retrouver des scénarios plus simples. Les jeux rétro sont également considérés comme plus originaux et plus inventifs. Cependant, 38 % des personnes interrogées indiquent que la nostalgie était leur principale raison de se tourner vers le rétrogaming. Cela explique pourquoi les générations plus âgées ont tendance à être plus avides de jeux que leurs homologues plus jeunes.

Si Super Mario Bros. est le jeu rétro le plus populaire parmi les personnes interrogées, d’autres classiques comme Pac-Man, Tetris et Mario Kart arrivent juste derrière.

Les téléphones sont les appareils les plus utilisés pour le gaming

Les smartphones sont suffisamment puissants pour nous permettre de jouer à des jeux vidéo. De fait, 70 % des personnes interrogées déclarent que leurs appareils de jeu préférés sont les téléphones portables. Cependant, cela ne veut pas dire que les PC et les consoles sont devenus obsolètes pour le gaming.

Les résultats de l'enquête ont mis en lumière l'évolution constante des nouvelles technologies. Nous ne sommes ainsi jamais à court de solutions pour retrouver d'anciens jeux ou entretenir notre appétence pour les jeux modernes.