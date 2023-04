ExpressVPN a scruté différents sites sur le dark web pour trouver le coût moyen des données personnelles populaires en 2023

Les comptes de réseaux sociaux et de streaming piratés font partie des données les moins chères disponibles sur les places de marché du dark web, tandis que les passeports contrefaits font partie des plus chères.

Un expert en cybersécurité d’ExpressVPN démystifie les idées reçues sur le dark web

Notre quiz interactif permet une estimation de votre valeur basée sur le type de données et de services en ligne que vous possédez

Nos données personnelles sont de plus en plus utilisées pour la vérification de notre identité, pour effectuer des transactions en ligne et pour s’enregistrer sur des plateformes de réseaux sociaux. Ces données sont ainsi devenues une commodité qui a de la valeur. Par conséquent, les hackers et d’autres individus malveillants gagnent de l’argent en ligne, sans scrupules, grâce au vol et à la revente de nos données sur le dark web.

Toutefois, les données personnelles de tout un chacun ne se valent pas. Continuez la lecture pour découvrir le coût de vos données sur le darknet et découvrez comment vous préserver contre le vol et la revente de vos informations personnelles.

À noter : L’article suivant a été rédigé uniquement dans un but informatif. Cet article ne tolère pas et n’incite pas à la vente et à l’achat de produits illégaux sur le dark web. La vente de tels produits est illégale et entraîne des conséquences légales sévères. Nous encourageons nos lecteurs à utiliser internet de manière éthique et légale.

Qu’est-ce que le dark web ?

Le dark web fait référence à un réseau caché de sites web non indexés par les moteurs de recherche traditionnels et qui sont inaccessibles au grand public. Du fait que toutes les activités sur le dark web sont anonymes par défaut, elles sont souvent associées à des activités illégales comme la vente de drogue et d’armes. Cependant, des sites web aux activités licites peuvent également se retrouver sur le dark web et peuvent être utilisés pour lancer des alertes, pour permettre d’établir des communications dans des situations oppressantes et pour offrir un accès à des actualités censurées dans certains pays.

L’accès à certains sites sur le dark web nécessite souvent un logiciel spécifique comme le navigateur Tor (“The Onion Router”), et un VPN peut offrir une couche supplémentaire de confidentialité à votre activité.

Les idées reçues sur le dark web

Shawn Tay, expert en cybersécurité et analyste des menaces chez ExpressVPN, explique les idées reçues les plus communes sur le dark web :

Idée reçue 1 : Tous les sites du dark web sont louches

De nombreuses personnes s’attendent à ce que les sites du dark web soient louches, désuets et généralement peu attrayants. Bien que ce soit vrai pour de nombreux sites, beaucoup ressemblent à des sites e-commerce de l’internet classique et sont bien conçus. Par exemple, pour les places de marché sur lesquelles les utilisateurs peuvent acheter presque tout, les sites ont des designs propres et une interface utilisateur claire. Certains incluent des couleurs attrayantes et des images professionnelles des articles mis à la vente. “La plupart sont conçus de cette manière pour créer une interface visuellement attrayante et facile à naviguer pour l’utilisateur, de manière à ce que ce dernier puisse facilement explorer les produits et les services”, selon Tay. “C’est pour s’assurer que les utilisateurs se sentent plus confortables et confiants dans leurs transactions”.

Idée reçue 2 : Le dark web sert uniquement aux activités illégales

Bien entendu, le dark web est connu pour les activités illégales – mais il est également utilisé pour des activités licites. Les journalistes et les informateurs peuvent communiquer en toute sécurité et partager des informations sensibles ou censurées. De nombreux sites web d’actualités et d’informations, incluant WikiLeaks, The New York Times, Associated Press et BBC, possèdent des versions de Tor. Enfin, les sites de réseaux sociaux comme Twitter et Facebook ont aussi lancé des sites en onion sur le dark web. Tay indique : “Le dark web est plutôt sûr si vous n’y révélez pas d’informations sensibles vous concernant ou pouvant lier à vous”.

Idée reçue 3 : Le dark web est difficile d’accès

Le dark web est un lieu où les personnes peuvent s’exprimer en toute liberté et trouver des informations qui ne sont pas disponibles sur l’internet classique – et c’est en fait plus facile d’accès que ne le pensent la plupart des personnes. Tout ce que vous devez faire, c’est télécharger le navigateur Tor ou Brave.

Idée reçue 4 : Le dark web est entièrement anonyme

Bien que le dark web offre de l’anonymat, ce n’est pas une garantie – principalement parce que les personnes y glissent et révèlent leurs identités via d’autres manières. Par exemple, les vendeurs sur les places de marché du dark web proposent souvent leur information Discord et Telegram pour permettre aux acheteurs de communiquer avec eux, ce qui pourrait amener à l’exposition de l’identité de ces acheteurs.

Additionnellement, Tay met en garde du fait que les metadatas et d’autres empreintes numériques laissés derrière lors de l’accès au dark web pourraient aussi être utilisés pour tracer l’activité d’une personne en ligne. “Certains sites du dark web peuvent être compromis ou surveillés par les forces de l’ordre ou d’autres organisations”, indique-t-il. “C’est pourquoi il est important d’effectuer des transactions financières sur le dark web uniquement via un service escrow”. L’escrow sur le dark web fait référence à l’utilisation d’une partie tierce neutre pour faciliter les transactions sécurisées.

Idée reçue 5 : Accéder au dark web est illégal

Accéder au dark web n’est pas illégal, mais la distribution et le téléchargement de pédopornographie, la promotion du terrorisme et l’achat/vente d’articles illicites l’est. Les activités illégales restent illégales, peu importe que vous utilisiez le dark web ou pas pour les faire. De même, les activités légales, comme la recherche d’information, restent légales lorsque vous le faites sur le dark web.

Qu’est-ce qui différencie le dark web du deep web ?

Internet est composé de plusieurs couches. Le deep web est un terme utilisé pour décrire toutes les parties d’internet non indexées par les moteurs de recherche, incluant le dark web. Cependant, le dark web est juste une partie des nombreuses composantes qui constituent le deep web, et tout le contenu du deep web n’est pas illégal ou dangereux.

Lorsqu’il s’agit du dark web, les données personnelles peuvent être achetées et vendues à des prix différents, selon le type et la quantité de données en question. Cela inclut tout, allant de quelques dollars pour un seul identifiant de connexion, à des milliers de dollars pour un profil d’identité complet incluant un passeport scanné ou un document physique contrefait. La croissance des places de marché pour les données personnelles sur le dark web est une raison importante pour laquelle les individus doivent agir pour protéger leurs données.

Index de prix 2023 pour les produits du dark web

Combien valent vos informations sur le dark web ? Les experts en cybersécurité d’ExpressVPN ont scruté de nombreux sites du darknet et se sont référés à l’index de prix des années précédentes (comme le rapport annuel de Privacy Affairs) pour déterminer les produits les plus populaires qui sont en vente sur le dark web – comme les données de carte de crédit, les document contrefaits et les informations piratées.

Bien que les faux permis de conduire, cartes d’identités et passeports peuvent être chers, il n’est pas certain qu’ils fonctionnent aux points de contrôle de l’immigration. Notre recherche a également montré que les documents physiques contrefaits sont plus onéreux que les copies numériques et sont plus difficiles à trouver. Les dossiers et données médicaux sont également difficiles à obtenir et à vérifier. Acheter des articles sur le dark web est risqué en raison du manque de contrôle qualité, les utilisateurs ayant tendance à s’appuyer sur les avis des autres. Les identifiants de compte de streaming et de réseaux sociaux sont disponibles rapidement et sont abordables sur le dark web. Cela s’explique par le fait qu’il existe beaucoup de vendeurs proposant ce type de données.

Au cours de notre recherche, nous avons découvert des maquettes de pages d’arnaques ainsi que des tutoriels de piratage pour des sites financiers sur le dark web, vendus pour environ 35 USD. Les cybercriminels les utilisent habituellement pour créer des faux documents (photo ci-dessus) et des pages d’arnaque qui sont des copies de sites web originaux, comme les plateformes de banque en ligne ou d’e-commerce. Les tutoriels de piratage peuvent également offrir des instructions sur l’exploitation des vulnérabilités dans les systèmes financiers afin de voler des données sensibles ou de l’argent.

Exemples de comptes de banque, de jeux vidéo et de Bitcoin à la vente sur le dark web.

Combien valent vos données sur le dark web ?

Vous souhaitez découvrir la valeur de vos informations sur le dark web ? Passez notre quiz ci-dessous :

Protégez vos informations contre le vol et la vente sur le dark web

Selon Tay, bien qu’il soit difficile d’empêcher un hacker déterminé ou une personne malveillante de voler vos données personnelles et de les revendre, il existe des mesures préventives que vous pouvez prendre pour vous protéger.

Ne réutilisez jamais les mots de passe

Il est primordial d’éviter la réutilisation des mots de passe pour différents comptes parce que cela augmente de manière significative le risque d’une faille de sécurité. Si un mot de passe est utilisé sur plusieurs comptes et qu’un de ces comptes est compromis, tous les autres comptes deviennent également vulnérables aux attaques.

Cela s’explique par le fait que les cybercriminels qui arrivent à avoir accès à des identifiants de connexion vont souvent essayer d’utiliser ces identifiants sur d’autres sites ou services pour voir s’ils fonctionnent. L’utilisation de mots de passe longs et complexes qui sont difficiles à deviner ou à décoder leur rendra la tâche difficile. Mieux encore, optez pour un gestionnaire de mots de passe pour stocker et protéger vos mots de passe uniques.

Activez toujours l’authentification à deux facteurs ou à multiples facteurs

L’authentification à deux facteurs (2FA) ajoute une couche supplémentaire de sécurité à vos comptes. Il devient plus difficile pour les cybercriminels d’obtenir un accès non autorisé car il est demandé aux utilisateurs de fournir deux formes d’identification pour vérifier leur identité. Cela inclut un mot de passe, un code PIN, et un token de sécurité ou un code à usage unique envoyé sur le téléphone de l’utilisateur.

Vérifiez les paramètres de permission sur les applis et les logiciels que vous utilisez

De nombreux applis et logiciels nécessitent un accès à votre galerie de photos, vos contacts et votre localisation pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Bien que certaines permissions soient nécessaires au fonctionnement de l’appli ou du logiciel, d’autres ne le sont pas – et à la place, engendre des risques de sécurité pour vous. En revoyant les permissions d’une appli ou d’un logiciel, vous pouvez assurer que l’appli ou le logiciel n’ait pas accès à plus d’informations que nécessaire. Cela peut aussi aider à préserver votre confidentialité et votre sécurité en limitant la quantité de données personnelles partagées avec des tiers ou utilisées par l’appli ou le logiciel.

Vérifier les permissions des applis ou logiciels est particulièrement important sur les appareils mobiles car ces appareils contiennent souvent des informations personnelles sensibles et importantes.

Vérifiez les comptes pour pourraient être compromis

Si vous suspectez qu’un de vos comptes en ligne a été compromis, il existe plusieurs étapes à suivre pour vérifier et sécuriser votre compte. La première étape consiste à regarder les signes d’activité non autorisée, comme les tentatives de connexion inhabituelles, les changements dans les paramètres de compte ou les transactions qui ne sont pas familières.

Ensuite, vous pouvez utiliser des sites web comme Have I Been Pwned pour vérifier si vos identifiants de compte ont été compromis dans une violation de données. Si certains de vos mots de passe ont été compromis, changez-les immédiatement. Alternativement, si vous n’utilisez plus ces comptes, supprimez-les.

Limitez les informations que vous partagez en ligne

En limitant les informations que vous partagez en ligne, vous pouvez mieux préserver votre confidentialité et empêcher les autres d’accéder à vos informations personnelles. Il est recommandé de faire preuve de prudence lorsqu’on publie sur les réseaux sociaux, en étant méfiant des liens ou des e-mails suspicieux, et en prenant avantage des paramètres de sécurité de vos réseaux sociaux et d’autres comptes en ligne pour limiter l’accès à vos informations.

Protégez vos informations personnelles grâce à un VPN

L’utilisation d’un VPN permet la protection de toute information personnelle que vous saisissez en ligne, comme vos informations de carte de crédit ou votre adresse de résidence, surtout lorsque vous utilisez les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Avec un VPN, votre trafic internet est redirigé à travers un tunnel chiffré, ce qui rend difficile pour quiconque de surveiller vos activités en ligne ou de vous espionner.