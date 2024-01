Les 15 meilleures app pour se faire des amis

De nos jours, il existe des app pour se faire des amis ! De ce fait, il existe des applications presque pour tout type d’activité ! Qu’il s’agisse de surveiller sa forme physique, de connecter un VPN ou de commander des repas, la plupart des aspects de notre vie ont été transférés d’une certaine manière vers nos smartphones. Il n’est donc pas surprenant que cette migration numérique se soit également étendue à nos relations.

Nombreux sont qui utilisent aujourd’hui des applis comme Tinder et Hinge pour rencontrer de nouveaux partenaires romantiques. Mais naviguer dans ce paysage de rencontres numériques peut s’avérer difficile, notamment en raison de l’influence des réseaux sociaux, qui peuvent rendre plus difficile le fait de passer à autre chose après une rupture. Parallèlement, comme nous passons de plus en plus de temps en ligne, il peut parfois s’avérer difficile de nouer des amitiés sérieuses en personne.

Face à la complexité du dating moderne et à la difficulté de nouer des liens authentiques, une nouvelle vague d’app pour se faire des amis a vu le jour. Ces applications sont pensées pour aider les personnes à se remettre de leurs émotions post-rupture et à créer ou recréer des amitiés platoniques.

Nous analyserons cette nouvelle mode et découvrons comment la technologie – auparavant considérée comme faisant partie du problème – joue désormais un rôle essentiel dans la simplification des complexités de l’amour et de l’amitié modernes.

Remarque : Nous ne sommes en aucune mesure affiliés aux applications mentionnées dans cet article. Comme toujours, n’oubliez pas d’examiner attentivement les politiques de confidentialité et de décider si elles vous proposent suffisamment de protection de la vie privée. Nous avons sélectionné les applis qui nous ont semblé les plus utiles. Veuillez vérifier la disponibilité de ces applis dans votre boutique d’applications en ligne.

Aller à…

Qu’est-ce qu’une app pour se faire des amis ?

Les meilleures applis pour se remettre d’une rupture

Les meilleures applis pour se faire de nouveaux amis

Qu’est-ce qu’une app pour se faire des amis ?

Les applis pour se faire des amis se concentrent sur les relations, mais pas dans le but de vous aider à rencontrer puis sortir avec quelqu’un. Elles peuvent être classées en deux catégories principales :

Support post-rupture : Certaines applis sont pensées pour aider les utilisateurs à se remettre d’une rupture. Elles proposent un environnement sûr pour permettre aux utilisateurs de récupérer émotionnellement, en rappelant qu’il faut généralement du temps et de l’attention avant de se relancer dans une relation.

Liens platoniques et amitiés : Ces applis vont au-delà de la romance et encouragent activement l’établissement de relations non romantiques. En évitant les connotations romantiques habituelles, elles facilitent l’établissement de liens authentiques fondés sur des intérêts communs et un respect mutuel.

Vous remarquerez que nous utilisons des visuels dont le contenu est en anglais pour vous montrer à quoi ressemblent ces applications. Veuillez visiter votre boutique ou store d’applications pour une version française de ces dernières.

Les meilleures applis pour se remettre d’une rupture

Alors que les applis de rencontres continuent de gagner en popularité, le besoin d’outils permettant d’aider les utilisateurs avec les aléas des rencontres modernes en ligne se fait de plus en plus sentir.

Par exemple, avant l’invention des applis de rencontres, les gens se rencontraient par le biais d’amis en communs, de rencontres fortuites, voire d’une approche dans un café. Cependant, la drague numérique a donné naissance à un tout nouvel ensemble de comportements, comme le « ghosting » (lorsque quelqu’un cesse soudainement de communiquer), « cookie-jarring » (garder quelqu’un sous le coude tout en poursuivant d’autres personnes), et « orbiting » (rester visible en ligne sans interaction directe).

Malgré leur appellation fantaisiste, ces actions peuvent avoir de lourdes charges ou conséquences émotionnelles. La technologie nous a à bien des égards désensibilisés et rendus moins empathiques dans nos habitudes amoureuses. Ajoutez à cela le méli-mélo des réseaux sociaux et des comptes numériques partagés, et se libérer d’un ex après une rupture peut s’avérer être une histoire sans fin. C’est là qu’interviennent les applications post-rupture.

Break-up Boss : un compagnon de support

Idéal pour : Support émotionnel

Tarif : 5.99 USD

Plateformes : iOS, Android

Caractéristiques principales : Conseils pratiques, positivité, encouragements quotidiens, jeux thérapeutiques

Break-up Boss, créé par Zoë Foster Blake, auteure spécialisée dans les relations amoureuses, est un support sur lequel peuvent s’appuyer les personnes qui mettent fin à une relation amoureuse. Imaginez-le comme un livre d’auto-assistance, rempli de conseils pratiques, de positivité et même de jeux thérapeutiques tels que l’envoi d’un faux message à votre ex.

L’application responsabilise les utilisateurs en les guidant tout au long du processus de guérison, en insistant sur le fait qu’ils sont maîtres de leur propre parcours. Son objectif est de montrer aux utilisateurs au cœur brisé comment rediriger l’attention du chagrin d’amour vers l’épanouissement personnel.

Break-Up Boss fournit des doses quotidiennes de positivité, de force et de nouvelles perspectives grâce à ses citations SOS. Il dispose également d’une « roue des sentiments » pour des conseils personnalisés en temps réel. Il permet aux utilisateurs d’adopter un comportement simulé (comme ce que vous diriez à votre ex sans avoir à lui parler directement), ce qui les aide à faire face à la situation et leur évite d’autres bouleversements émotionnels.

Break-Up Boss est disponible sur les plateformes Android et iOS pour un coût unique de 5,99 USD, et s’adresse à un public de tous âges. L’appli met également en avant des publications d’illustrations originales de Mari Andrew, qui apportent une certaine légèreté à un sujet généralement pesant sur le cœur.

Mend : un thérapeute en ligne

Idéal pour : Séances de thérapie en ligne

Tarif : À partir de 12,49 USD par mois

Plateformes : iOS, web

Caractéristiques principales : Cours de bien-être personnalisés, assistance par chat IA, journal guidé, enregistrement des humeurs, séances d’entraînement audio, soutien de la communauté

Disponibilité en espagnol : Oui

Créé par Elle Huerta, Mend a débuté sous la forme d’une newsletter née de sa propre expérience d’un chagrin d’amour. Après avoir constaté l’impact de ses écrits, qui trouvaient un écho profond auprès de ses amis et de sa famille, Elle Huerta a créé une plateforme permanente pour présenter ses idées.

Grâce à un système de chat IA, basé sur des algorithmes formés par des thérapeutes, le service d’abonnement de soins personnels est conçu pour fournir un soutien complet durant la période difficile suivant une rupture. L’appli propose également des cours de bien-être et des formations personnalisés pour aider les utilisateurs dans leur parcours de guérison.

Disponible en ligne et sur iOS, Mend se distingue en se concentrant sur l’impact émotionnel d’une rupture. Les utilisateurs sont encouragés à donner la priorité à leur bien-être par le biais d’enregistrements quotidiens, de séances de formation audio animées par des experts en santé mentale et en bien-être, et de la tenue d’un journal guidé. L’appli encourage l’adoption d’habitudes saines qui permettent aux individus de gérer et de traiter leurs émotions de manière efficace.

Mend propose des podcasts et des articles gratuits, mais si les utilisateurs souhaitent une solution plus complète, ils peuvent choisir parmi trois formules d’accès premium : 6 mois pour 99,99 USD (16,66 USD par mois), 3 mois pour 59,99 USD (19,99 USD par mois), ou 12 mois pour 149,99 USD (12,49 USD par mois). Cela permet de débloquer des mini-cours au format audio, couvrant des sujets tels que True Love Doesn’t Hurt (« Le véritable amour ne fait pas de mal ») et Getting Ready for Valentine’s Day (« Se préparer à la Saint-Valentin »). Les abonnés Premium peuvent également accéder à la communauté Mend sur Slack, un espace permettant aux utilisateurs de se connecter et de partager leurs expériences au-delà de l’interface de l’application.

Breakup Buddy : un outil de rétablissement

Idéal pour : Suivre votre progrès

Tarif : À partir de 12 USD par mois

Plateformes : iOS

Caractéristiques principales : Support par chat IA disponible 24/7, plus de 20 exercices, journal de progression et de rétablissement

Trouver ses marques au cours du premier mois qui suit une rupture peut s’avérer difficile. C’est là que Breakup Buddy intervient.

Pensée pour les 28 premiers jours du processus de rétablissement, cette appli alimentée par l’IA fournit un plan structuré pour vous remettre sur la bonne voie. Elle suit vos progrès, souligne les étapes importantes et vous rappelle les moments de bonheur qui jalonnent votre parcours post-rupture.

Le système de chatbot IA sert de système d’assistance dédié et disponible à tout moment. Vous pouvez le contacter à tout moment pour lui poser des questions, que vous ayez besoin de conseils, d’une oreille attentive ou simplement de quelqu’un sur qui vous appuyer. L’appli fournit également diverses ressources, telles que des liens partagés par la communauté et des exercices basés sur la thérapie cognitivo-comportementale, pour aider à identifier et à remettre en question les schémas de pensée négatifs et les idées pouvant alimenter de la détresse émotionnelle.

Au-delà de ces outils pratiques, Breakup Buddy encourage l’autoréflexion et le développement personnel. Grâce à divers exercices, vous découvrirez ce que vous voulez vraiment et ce dont vous avez besoin dans vos relations.

Disponible exclusivement sur iOS, Breakup Buddy propose un essai gratuit de 3 jours pour tous les utilisateurs, ce qui vous permet d’explorer ses fonctionnalités. Vous pouvez ensuite choisir la formule d’abonnement qui vous convient le mieux : 18 USD par mois, 43 USD pour 3 mois 14 USD, ou 75 USD pour 6 mois (12 USD par mois).

Never Liked It Anyway : une plateforme de la rupture

Idéal pour : Se débarrasser d’objets d’une précédente relation

Tarif : Gratuit

Plateformes : Web

Caractéristiques principales : Plateforme de revente pour les objets non désirés, ressources en matière de rupture et de rétablissement, groupes communautaires

Après une rupture, l’envie d’effacer toute trace de la présence de votre ex peut être irrésistible. Mais pour ceux qui cherchent un exutoire plus constructif, Never Liked It Anyway offre une solution unique. Fondée par Annabel Acton, qui s’est inspirée de sa propre rupture difficile quelques jours avant Noël, cette plateforme offre un espace pour acheter et vendre les vestiges de relations passées, offrant ainsi une étape vers la fermeture et l’épanouissement personnel.

Fonctionnant comme d’autres sites de commerce électronique inspirés des petites annonces, les utilisateurs créent des profils, listent des objets et partagent leur histoire, ainsi que leurs projets pour le produit de la vente. Qu’il s’agisse de voyages de noces inutilisés, d’alliances jetées ou d’objets apparemment ordinaires, mais qui ont une signification personnelle, chaque liste indique que quelqu’un clôt un chapitre de son histoire amoureuse. Les prix sont indiqués à la fois en valeur d’origine et en valeur de rupture.

En plus de la place de marché, la plateforme héberge une série d’articles sur la complexité des ruptures, le retour dans le monde des rencontres et la gestion des ex. Elle entretient également des groupes communautaires actifs sur Instagram et Facebook.

Bien qu’elle soit principalement utilisée par des femmes, la plateforme a également attiré des utilisateurs masculins, ce qui témoigne de son large attrait. Elle est actuellement accessible en ligne et par l’intermédiaire de son site mobile, et une appli mobile dédiée est en cours de développement.

Halmos : conçu pour la rupture

Idéal pour : Support de la communauté

Tarif : Gratuit

Plateformes : iOS, Android

Caractéristiques principales : Forums interactifs, outils de journalisation, centre de ressources, conseils professionnels, citations quotidiennes, partage anonyme

Halmos est un réseau social conçu pour les personnes qui traversent une rupture, offrant un environnement de refuge pour se connecter et progressivement se rétablir. Il propose un moyen unique de tourner la page : en créant un cimetière virtuel de votre passé.

Halmos invite les utilisateurs à « enterrer » leurs souvenirs et à créer une tombe virtuelle dans l’application, qui devient également un jardin de métaphore avant une « renaissance ». L’appli vous permet également d’exprimer librement vos émotions par le biais de messages, ce qui vous permet de vous exprimer et de réfléchir sans aucune réserve. Seules les personnes que vous autorisez auront accès à ce que vous écrivez, ce qui garantit la confidentialité de vos pensées et de vos sentiments.

L’appli facilite également l’émergence d’un sentiment de communauté parmi les utilisateurs qui vivent des situations similaires. Cette compréhension partagée offre un soutien mutuel et un accompagnement lorsque que vous traversez votre période de chagrin d’amour.

Halmos est disponible en téléchargement gratuit sur les plateformes iOS et Android.

Idéal pour : Maintenir la distance avec votre ex

Tarif : 0.99 USD

Plateformes : iOS

Caractéristiques principales : Programmation des activités, rappels quotidiens, suivi des progrès, contenu motivant.

Malgré votre bon sens, il peut être tentant de rester en contact avec votre ex après la fin de votre relation. No Contact Rule est une application simple conçue pour vous aider à résister à la tentation et à vous concentrer sur votre rétablissement et votre développement personnel.

Comme son nom l’indique, le concept de la règle du non-contact est simple : Il vous encourage à vous engager à ne pas contacter votre ex de quelque manière que ce soit durant une période de 30 jours. Il s’agit notamment de s’abstenir d’envoyer des SMS, d’appeler, de le croiser volontairement ou de s’engager dans des interactions sur les réseaux sociaux. L’appli vous aide à respecter cet engagement en vous aidant à gérer votre emploi du temps quotidien et à le programmer avec des activités qui favorisent votre bien-être.

L’appli fournit des conseils pratiques quotidiens pour vous rappeler votre objectif principal : maintenir la règle de non-contact. Ces rappels comprennent des citations motivantes, des invites et des conseils, offrant un soutien constant pendant que vous traversez le parcours difficile du chagrin d’amour.

Vous pouvez suivre votre progrès et laisser des notes pour évaluer dans quelle mesure vous respectez votre engagement chaque jour. L’appli est disponible exclusivement sur iOS et ne coûte que 0,99 USD.

OurFamilyWizard : un gestionnaire de coparentalité

Idéal pour : Une coparentalité plus harmonieuse

Tarif : À partir de 99 USD

Plateformes : iOS, Android

Caractéristiques principales : Partage sécurisé d’informations, suivi des dépenses, outils de calendrier et de planification, ToneMeter

Lorsque les parents se séparent, les défis de la garde partagée peuvent être complexes. Les erreurs de communication et les complexités juridiques peuvent s’aggraver, rendant encore plus compliquée une situation déjà difficile à gérer. C’est là qu’OurFamilyWizard peut vous aider, en proposant une bouée de sauvetage aux parents qui recherchent une meilleure harmonie dans l’intérêt de leur enfant.

Conçu pour aider les parents à communiquer et à partager des informations centralisées sur l’enfant, OurFamilyWizard sert de plateforme aux parents pour naviguer dans les méandres de la garde conjointe. Les parents peuvent télécharger et gérer les activités de l’enfant, le calendrier et les horaires de garde partagée, suivre les dépenses, partager les dossiers médicaux et scolaires et envoyer des messages sécurisés directement via la plateforme, éliminant ainsi la nécessité d’une communication en face à face.

L’une des caractéristiques les plus remarquables est le ToneMeter, un outil permettant de maintenir une communication respectueuse et constructive. En identifiant les propos potentiellement incendiaires, il encourage les coparents à interagir avec empathie et considération.

OurFamilyWizard propose des plans tarifaires flexibles pour répondre à différents besoins. Que les parents optent pour le plan d’un an à 144 USD (12 USD par mois), le plan de deux ans à 204 USD (17 USD par mois) ou le plan personnalisé à partir de 99 USD, il existe une option pour chaque famille.

Bonus : Prêt à passer à autre chose ? Essayez Blindlee

Idéal pour : Reprendre une vie normale

Tarif : Gratuit avec une option premium

Plateformes : iOS, Android

Caractéristiques principales : Appels vidéo floutés, interface adaptée aux femmes, passage facile de la vidéo au chat

Vous avez raccommodé votre cœur, grâce à une app pour se faire des amis qui vous a accompagné lors de votre dernier chagrin d’amour. Aujourd’hui, vous êtes impatient de retourner sur la scène des rencontres. Mais si l’idée de revenir à des applis comme Tinder et Coffee Meets Bagel vous fait hésiter, il existe une alternative moderne qui fait des vagues dans sa quête pour révolutionner la routine du « swipe-right » : Blindlee.

Blindlee s’inspire de l’émission populaire Love is Blind et propose une nouvelle approche des rencontres. Au lieu de se concentrer sur les éléments superficiels, Blindlee met l’accent sur l’importance des liens authentiques. Il lance des appels vidéo flous de trois minutes avec les personnes appariées, ce qui permet des interactions significatives sans le biais des apparences. Les femmes ont le contrôle du floutage au cours de ces appels, ce qui garantit une expérience confortable pour tous les utilisateurs. Si les deux parties s’entendent bien durant l’appel vidéo, elles peuvent passer en toute transparence à un chat, ce qui peut éventuellement déboucher sur une véritable rencontre.

Blindlee est disponible sur les plateformes iOS et Android, et son utilisation est gratuite, permettant aux utilisateurs de lancer des appels aléatoires en fonction de leurs préférences. Des fonctions supplémentaires, telles que le rappel suite à des appels manqués ou les appels directs via la fonction de carte sont disponibles pour les abonnés premium.

Les meilleures applis pour se faire des amis (et d’autres relations platoniques)

Lorsque vous étiez enfant, vous aviez probablement une bonne bande d’amis. Mais au fil des ans, il est naturel que ce cercle d’amis évolue et devienne plus sélectif. C’est un changement qui se produit chez les meilleurs d’entre nous, influencé par des facteurs tels que la pandémie, l’essor du travail à distance et l’éloignement des personnes de leur ville natale.

Et même si les études soulignent que l’amitié est un ingrédient clé du bonheur, de l’amélioration de la santé, de la longévité et de la réussite professionnelle, le maintien et la formation de ces liens peuvent s’avérer un peu plus difficiles. En fait, c’est un sentiment partagé par la moitié des Américains, dont 50 % admettent se sentir seuls et isolés dans leur vie quotidienne.

C’est là que la nouvelle vague d’app pour se faire des amis peut offrir une solution alternative. Ces plateformes sont là pour aider les introvertis et les extravertis à nouer des liens numériques avec des âmes sœurs. Elles proposent un éventail de moyens pour favoriser les relations platoniques, en éliminant les obstacles logistiques et en comblant le fossé entre la solitude et la camaraderie.

Bumble BFF : se faire de nouveaux amis

Idéal pour : Trouver des personnes partageant les mêmes idées autour de vous

Tarif : Gratuit avec option premium

Plateformes : iOS, Android

Caractéristiques principales : Interface conviviale, interaction renforcée, modes personnalisés pour trouver des connexions ayant des intérêts similaires, filtres de recherche avancés.

Disponibilité en espagnol : Oui

Issu de l’application de rencontre Bumble, Bumble BFF simplifie le processus de tissage d’amitiés significatives. Pour commencer, vous pouvez créer un profil comprenant jusqu’à six photos et une biographie, et définir des préférences en matière d’âge, de sexe et de lieu de résidence. Ensuite, il suffit de glisser vers la droite pour les amis potentiels et vers la gauche pour les laisser passer.

Sur la base d’une fenêtre de 24 heures, une fois que deux utilisateurs ont fait glisser à droite l’un et l’autre, ils ont une journée pour entamer une conversation avant que la correspondance ne disparaisse.

L’appli intègre des fonctionnalités telles que la vérification des photos et de solides options de blocage et de signalement, permettant aux utilisateurs de bannir toute personne qui n’est pas là pour s’engager dans une relation platonique. En outre, le mode BFF simplifie le processus en mettant en relation les utilisateurs qui recherchent le même type d’amitié.

Des filtres avancés sont disponibles pour ceux qui souhaitent affiner leur recherche, ce qui vous permet de cibler des amis potentiels en fonction de facteurs tels que l’âge, le lieu et les centres d’intérêts communs. Bumble BFF est particulièrement utile pour les personnes qui viennent d’arriver dans une ville ou qui souhaitent élargir leurs horizons sociaux.

L’appli est disponible sur les plateformes iOS et Android et est gratuite. Pour ceux qui recherchent un avantage supplémentaire, Bumble Boost offre des fonctionnalités premium telles que les swipes illimités, le re-matching avec les connexions expirées, et plus encore.

Hey! VINA : connecter les femmes

Idéal pour : Se faire des amies

Tarif : Gratuit

Plateformes : iOS, Android

Caractéristiques principales : Algorithme de matching, options de filtrage, communauté et mise en réseau, événements, ressources d’autonomisation et de soutien

Hey! VINA, souvent surnommé le « Tinder des (petites) amies », est une plateforme exclusive pour les femmes à la recherche de relations authentiques. Fondée sur les principes de l’autonomisation et du soutien mutuel, l’appli encourage les utilisatrices à créer un réseau de femmes partageant les mêmes idées dans le monde entier.

Pour commencer, les utilisateurs créent un profil avec des informations de base telles que le nom, l’âge, la localisation et une brève biographie. Ils peuvent également faire part de leurs centres d’intérêt et de leurs loisirs. C’est à partir de là qu’ils peuvent entrer en contact avec d’autres personnes. Comme sur Bumble BFF, les utilisateurs expriment leur intérêt en « swipant » les profils, et si les deux utilisateurs balayent vers la droite, ils peuvent alors commencer à discuter. Les utilisateurs peuvent également filtrer les correspondances en fonction de critères spécifiques, par exemple s’ils ont des enfants.

Au-delà du swiping et de la messagerie, Hey! VINA propose diverses fonctionnalités pour faciliter les connexions entre femmes. Les utilisatrices peuvent rejoindre des communautés centrées sur des centres d’intérêt communs tels que les voyages, la gastronomie ou la maternité. Elles peuvent également participer à des événements ou en organiser, qu’il s’agisse de rencontres occasionnelles, de randonnées ou de clubs de lecture.

Hey! VINA est accessible gratuitement et est compatible avec les appareils iOS et Android. Pour ceux qui souhaitent des fonctionnalités supplémentaires, comme voir qui a manifesté de l’intérêt pour votre profil et la possibilité d’annuler les glissements accidentels vers la gauche, une option d’abonnement payant est disponible.

Meetup : découvrir des événements

Idéal pour : Les personnes introverties

Tarif : Gratuit

Plateforme : iOS, Android, Web

Caractéristiques principales : Groupes d’intérêt divers, événements locaux, messagerie interne au groupe

Disponibilité en espagnol : Oui

Il est parfois difficile de se faire des amis à l’âge adulte, et encore plus pour les introvertis. Toutefois, des études suggèrent que les personnes introverties ont souvent plus de facilité à nouer des relations lorsqu’elles sont présentées par d’autres personnes. C’est là que Meetup peut vous aider, car elle se spécialisé dans la facilitation des contacts en personne.

Grâce à l’application, les personnes qui partagent des intérêts communs peuvent organiser des ateliers, se réunir et participer à diverses activités de groupe. La plateforme s’adresse à un large éventail d’intérêts, ce qui la rend accessible à tous, en particulier à ceux qui peuvent trouver les mises en situations sociales difficiles au départ.

Pour commencer, les utilisateurs créent un compte et mettent en avant leurs centres d’intérêt. Ils peuvent ensuite explorer les groupes locaux correspondant à ces centres d’intérêt et commencer à participer à divers événements.

Les événements Meetup sont très variés : des rencontres sociales décontractées aux ateliers éducatifs en passant par les activités de plein air. Que vous soyez un passionné de randonnée, un amoureux des livres ou un adepte du réseautage, il existe probablement un groupe qui correspond à vos centres d’intérêt.

Meetup est disponible sur iOS et Android et son utilisation est gratuite. Toutefois, certains organisateurs de groupes peuvent facturer des frais d’adhésion ou des frais d’événement. Meetup facture également des frais de service pour les événements payants. Ces frais de service correspondent à un pourcentage du prix du billet et sont perçus directement auprès des participants.



Idéal pour : Nouveaux arrivants dans une ville

Tarif : Gratuit

Plateforme : iOS, Android, Web

Caractéristiques principales : Fil d’actualité, groupes, messages, recommandations de voisinage

Disponibilité en espagnol : Oui

Déménager est souvent une aventure passionnante, l’occasion de prendre un nouveau départ dans un nouveau quartier. C’est l’occasion non seulement de s’installer dans un nouvel espace, mais aussi de tisser des liens avec les personnes qui partagent votre environnement et de vous intégrer plus profondément dans votre communauté.

Nextdoor : pour les voisins

Nextdoor est une application de réseau social privé, destinée à rapprocher les voisins dans un environnement sécurisé et vérifié. Grâce à l’appli, vous pouvez vous engager dans une variété d’activités telles que les discussions, l’organisation de réunions et même l’achat ou la vente d’articles. Cette application est particulièrement utile pour les familles qui ont récemment déménagé et qui souhaitent faire connaissance avec leurs voisins sans avoir à se présenter à eux.

Disponible sur navigateur, iOS et Android, Nextdoor est gratuit et conçue pour aider les voisins à partager des informations, à offrir leur soutien et à renforcer leur communauté locale. C’est un espace où vous pouvez rester informé de l’actualité locale, trouver des recommandations et même prêter main forte à un voisin dans le besoin.

Atleto : trouver des partenaires sportifs

Idéal pour : Athlètes et étudiants

Tarif : Gratuit avec option premium

Plateforme : iOS, Android

Caractéristiques principales : Suivi de la condition physique et des progrès, calendrier des événements, communauté sur les réseaux sociaux

Les études montrent que le fait de s’entraîner avec un ami non seulement renforce la motivation, mais conduit également à des habitudes plus saines. Atleto tire parti de ce principe en réunissant des sportifs sur le campus pour coordonner des activités sportives en groupe.

Conçu pour les étudiants qui partagent une passion pour le sport, avec une sélection de plus de 40 activités, Atleto aide les utilisateurs à trouver une communauté de personnes qui partagent les mêmes passions, prêtes à transpirer.

Atleto est disponible sur les appareils iOS et Android et est conçu exclusivement pour les étudiants. Elle permet de créer un profil, de rejoindre des groupes d’intérêt et des clubs sportifs, et de programmer des événements. L’application offre également des fonctionnalités pratiques telles qu’un suivi de la condition physique et un flux de réseaux sociaux avec un focus sur les actus sportives.

Atleto propose une version gratuite, mais il existe également une option d’abonnement payant. Cette formule premium offre des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de voir qui a aimé votre profil et l’option de créer des groupes personnalisés.

Idéal pour : Les parents d’animaux de compagnie

Tarif : Gratuit avec option premium

Plateforme : iOS, Android

Caractéristiques principales : Groupes, événements, communauté, partage de contenus

Si nos animaux de compagnie sont de merveilleux compagnons, il peut être tout aussi gratifiant d’entrer en contact avec d’autres humains qui aiment leurs bébés autant que vous. PawDate est une appli conçue pour faciliter ces contacts, en permettant aux propriétaires d’animaux de se retrouver dans des parcs pour chiens ou de se promener avec leur animal. C’est une plateforme qui encourage les rencontres entre chiens tout en créant des opportunités d’amitiés humaines significatives.

Disponible sur les appareils iOS et Android, l’appli de réseau social offre un moyen simple et intuitif de réunir les amoureux des animaux de compagnie. À l’instar de Bumble BFF et Hey! VINA, les utilisateurs commencent par créer le profil de leur animal de compagnie, en indiquant son nom, sa race, son âge et ses centres d’intérêt. Ils peuvent ensuite parcourir les profils d’autres animaux et « swiper » vers la droite s’ils trouvent une correspondance potentielle. Lorsque deux animaux correspondent, leurs propriétaires peuvent commencer à s’envoyer des messages.

PawDate est disponible gratuitement sur les appareils iOS et Android, et les fonctionnalités de base de l’appli sont gratuites. Pour plus de fonctionnalités, il existe une option d’abonnement premium à 2,99 USD par mois. Cette option inclut une expérience sans publicité, un nombre illimité de swipes, la possibilité de voir qui a aimé le profil de votre animal et l’option de revenir en arrière sur les swipes accidentels.

Yubo : une plateforme pour les enfants

Idéal pour : Génération Z

Tarif : Gratuit avec option premium

Plateforme : iOS, Android

Caractéristiques principales : Streaming en direct, chat vidéo, communautés, jeux

Disponibilité en espagnol : Oui

Yubo est une plateforme sociale conçue pour les utilisateurs de la génération Z et est populaire parmi les 13-25 ans (qui constituent 99 % de sa base d’utilisateurs). Il existe des communautés distinctes pour les 13-18 ans et les plus de 18 ans. Elle s’adresse à ceux qui privilégient une approche plus lente et régulière pour nouer des amitiés et qui souhaitent rencontrer des gens dans d’autres parties du monde.

Pour commencer sur Yubo, les utilisateurs doivent simplement saisir leurs coordonnées et commencer à rencontrer de nouveaux amis en swipant à droite sur les profils qu’ils trouvent intéressants. L’appli offre des fonctionnalités dynamiques telles que la diffusion en direct pour un maximum de 10 participants, ou des chats vidéo individuels ou en groupe de cinq personnes pour une manière plus personnelle d’approfondir des liens. Elle propose également une série d’articles de blog qui couvrent divers sujets tels que l’amitié, la sécurité, l’activisme et le bien-être. Il existe même une catégorie dédiée à la génération Z.

Disponible sur les appareils iOS et Android, les fonctionnalités de base de Yubo sont gratuites. Cependant, il existe des achats optionnels au sein de l’appli, comme les Boosts et les YuBucks, qui offrent des fonctionnalités améliorées pour les utilisateurs recherchant des avantages supplémentaires, comme des cadeaux ou des autocollants et des filtres virtuels. Par ailleurs, Yubo étant destiné à un public jeune, les utilisateurs de moins de 18 ans doivent obtenir l’autorisation de leurs parents.

5 conseils de sécurité pour l’utilisation d’app pour se faire des amis

Si vous envisagez d’essayer ce type d’application, il est important que vous vous assuriez non seulement de votre bien-être émotionnel, mais aussi de votre sécurité numérique. Ces applications spécialisées visent à favoriser les connexions et à soigner les cœurs brisés, mais comme toute plateforme en ligne, elles requièrent un certain niveau de vigilance pour protéger votre vie privée et vos informations personnelles.

Voici cinq mesures de sécurité à prendre lorsque vous utilisez une app pour se faire des amis :

1. Utiliser un VPN

L’utilisation d’un VPN premium comme ExpressVPN ajoute un niveau de sécurité supplémentaire à vos interactions en ligne. En masquant votre adresse IP, un VPN aide à protéger votre localisation et votre identité, garantissant que vos conversations restent privées et sécurisées.

2. Utiliser l’authentification à deux facteurs (2FA)

L’activation de l’option 2FA (lorsqu’elle est disponible) renforce la sécurité en exigeant une deuxième forme de vérification, par exemple un code envoyé sur votre téléphone, ce qui permet de mieux protéger vos interactions.

3. Consulter la politique de confidentialité de l’application

Prendre le temps d’examiner la politique de confidentialité de l’appli vous aidera à protéger la sécurité de vos données. Familiarisez-vous avec la manière dont cette dernière traite vos informations, si elle les partage avec des tiers, et avec les mesures mises en place pour les protéger. Si possible, envisagez de refuser le partage des données ou de limiter les informations que vous partagez afin de mieux protéger vos données personnelles.

4. Examiner attentivement les autorisations des applications

Examinez attentivement les autorisations de l’appli pour vous assurer qu’elles correspondent à la fonctionnalité prévue. Personnalisez les autorisations dans les paramètres de votre appareil et ne donnez à l’appli que les accès essentiels.

5. Maintenir les applis et les systèmes à jour

Les développeurs publient des mises à jour pour corriger les vulnérabilités potentielles et améliorer les performances. Veillez à mettre régulièrement à jour le système d’exploitation de votre appareil, vos applications et tous les logiciels associés.

FAQ : À propos des app pour se faire des amis

Pourquoi les applis de rencontres ne fonctionnent-elles pas ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les applis de rencontres ne conviennent pas à tout le monde. Voici les plus courantes :

Elles sont conçues pour être rapides et conviviales : cela peut conduire à des jugements rapides basés sur des facteurs superficiels tels que l’apparence, et à ne pas prendre le temps d’apprendre à connaître quelqu’un correctement.

EIles peuvent être débordantes : Il peut être difficile de savoir par où commencer face au grand nombre de correspondances potentielles qui s’offrent à nous. Cela peut conduire au découragement et à l’abandon.

Les utilisateurs peuvent être à la recherche de différentes choses : Il peut s’agir de rencontres amoureuses, de rencontres occasionnelles ou de relations sérieuses. Cela peut rendre difficile la recherche d’un partenaire si vous n’êtes pas sur la même longueur d’onde que l’autre personne.

Elles peuvent être trompeuses : Les personnes ne sont pas toujours honnêtes dans leur profil ou se présentent d’une manière qui n’est pas tout à fait exacte. Cela peut entraîner des déceptions lors d’une rencontre en personne.

EIles peuvent être peuplées d’escrocs : Au-delà des profils trompeurs, les escrocs cherchent à tromper, souvent en utilisant des profils entièrement faux pour entrer en contact avec des personnes et essayer de les inciter à envoyer de l’argent.

Les applis de rencontres ont-elles ruiné les vraies rencontres ?

La question de savoir si les applis de rencontres ont ruiné les rencontres est une question d’opinion. Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser les applis de rencontres, et c’est à chacun de décider si elles lui conviennent ou non.

D’une part, les applis de rencontres peuvent faciliter la rencontre de nouvelles personnes, en particulier si vous vivez dans une petite ville ou si vous avez un emploi du temps chargé. Elles constituent également un vivier de personnes désireuses de faire elles-mêmes de faire des rencontres. De nombreuses personnes ayant réussi leur vie de couple se sont rencontrées sur une application de rencontre. Parmi beaucoup de couples aux États-Unis, nombreux sont ceux dont les rencontres se sont faites en ligne.

Les personnes qui affirment que les applis de rencontres ont « ruiné » ces dernières font peut-être référence à l’expérience des rencontres fortuites et des premiers rendez-vous. Pour certains, se connecter via une application est bien moins romantique. Les applis de rencontres peuvent être envahissantes et superficielles. Il peut être difficile de sortir du lot et il peut être facile de se décourager lorsque l’on n’obtient pas beaucoup de correspondances. En outre, les applis de rencontres peuvent conduire au « ghosting », ce qui peut être blessant et déroutant.

Quelles sont les applis de rencontres les plus sûres et les plus efficaces ?

Les meilleures et plus sécurisées des applis sont celles qui s’engagent fermement en faveur de la sécurité et de la confidentialité de leurs utilisateurs. Elles doivent également disposer d’une large base d’utilisateurs afin que vous ayez de bonnes chances de trouver des partenaires. Voici quelques-unes des meilleures applications :

Match est une appli de rencontre déjà bien établie, réputée pour sa sécurité. Elle propose diverses fonctionnalités pour vous aider à trouver des partenaires et à rester en sécurité, telles que la vérification des antécédents et la surveillance des chats dans l’application.

eHarmony est une autre appli de rencontre populaire connue pour sa sécurité. Elle utilise un algorithme de compatibilité pour vous mettre en relation avec des personnes susceptibles de vous correspondre.

Hinge est une appli de rencontre conçue pour aider les gens à trouver des relations sérieuses. Les utilisateurs doivent répondre à des questions et inclure des photos dans leur profil, ce qui peut vous aider à vous faire une idée plus précise de la personne avant de la rencontrer.

Bumble est une appli de rencontre où il revient aux femmes de faire le premier pas. Cela peut contribuer à réduire les contacts indésirables et à créer un environnement plus respectueux.

Existe-t-il une alternative aux applis de rencontres ?

Oui, il existe des applications alternatives connues sous le nom « d’applications anti-dating » qui répondent à divers besoins relationnels au-delà des recherches romantiques traditionnelles. Ces applis sont conçues pour favoriser les connexions basées sur le soutien émotionnel, l’amitié et l’épanouissement personnel, ce qui en fait une excellente alternative pour ceux qui recherchent différents types de relations.

Comment fonctionne Tinder ?

Tinder est une appli mobile de rencontres qui permet aux utilisateurs de « swiper » à droite sur les profils qui les intéressent et à gauche sur ceux qui ne les intéressent pas. Si deux utilisateurs choisissent le « swipe » à droite l’un pour l’autre, ils sont alors associés (ou « matchés ») et peuvent commencer à discuter.

Pour utiliser Tinder, les utilisateurs créent au préalable un profil avec leur nom, leur âge, leur sexe et une brève biographie. Ils peuvent également ajouter des photos et des vidéos à leur profil. Une fois leur profil complété, les utilisateurs peuvent commencer à « swiper » d’autres utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent également choisir de payer pour des fonctionnalités premium sur Tinder, telles que la possibilité de voir qui a aimé leur profil et la possibilité de revenir sur un swipe s’ils ont accidentellement swipé à gauche sur une personne qui les intéressait.