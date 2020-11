Cómo utilizar una VPN con Pokémon Go

¿Puedo suplantar mi ubicación GPS en Pokémon Go con ExpressVPN?

No con ExpressVPN solamente. ExpressVPN le permite cambiar su dirección IP, pero Pokémon Go utiliza su ubicación GPS y no su dirección IP para determinar su ubicación en el juego. Si desea atrapar Pokémon como si usted se hallara en otro lugar, necesitará suplantar su ubicación GPS.

Para suplantar su ubicación GPS, usted deberá descargar una aplicación* de suplantación o “spoofer” de ubicación para su dispositivo. El proceso para los dispositivos iOS y Android es diferente, puede requerir que haya rooteado o hecho jailbreak a su dispositivo, y puede cambiar con el tiempo.