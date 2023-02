Anruf unerwünscht – Wie Sie Spam-Anrufe blockieren

Ihr Smartphone klingelt schon wieder. Ein unbekannter Anrufer! Wer könnte das sein? Ein alter Freund vielleicht? Ihr Kind, das einen Notruf über ein fremdes Telefon tätigt? Der Papst?

Leider kennen Sie die Antwort bereits – und es ist zum Verrücktwerden.

Telemarketing-Anrufe, Robocalls und Spam-Anrufe sind allgegenwärtiger denn je. 2021 wurden in den USA 50 Milliarden Roboteranrufe getätigt. Und die ständigen unerwünschten Anrufe sind nicht nur lästig – viele dieser Spam-Anrufe sind potenziell gefährlich – im Jahr 2020 gingen schätzungsweise 19,7 Milliarden USD durch Telefonbetrug verloren.

Zwar gibt es Gesetze zur Bekämpfung von Spam-Anrufen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, sich vor Telefonbetrug zu schützen. Hier sind sieben Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihre Privatsphäre zu schützen und Spam-Anrufe zu blockieren.

1. Prüfen Sie, ob Ihr Mobilfunkbetreiber einen Anruffilter unterstützt

Ihr Mobilfunkanbieter bietet möglicherweise Produkte zum Herausfiltern unerwünschter Anrufe an. In den USA bieten unter anderem T-Mobile, Verizon und AT&T solche Dienste an, die allerdings zum Teil kostenpflichtig sind. Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Filterdienste, die von den Anbietern angeboten werden:

Call Protect von AT&T

AT&T bietet Call Protect, einen kostenlosen Dienst, der Drohanrufe, Spam und Betrugsanrufe blockiert. Er schützt Sie zwar nicht vollständig vor Telefonwerbung, aber die App warnt Sie, wenn ein Anrufer unbekannt ist, und gibt eine „Belästigungswarnung“ heraus, damit Sie wissen, dass Sie ihn nicht entgegennehmen sollten.

Es gibt auch eine Premium-Version der App namens Call Protect Plus, die Anrufer-ID, Nummernrückverfolgung und die Möglichkeit bietet, Anrufe direkt an die Voicemail zu senden. Dieser Zusatzdienst ist für 3,99 USD/Monat erhältlich.

Call Filter von Verizon

Call Filter ist für Verizon-Kunden mit einem kompatiblen Gerät kostenlos. Upgrades wie Call Filter Plus und Call Filter Plus (Multi-Line) sind für 2,99 USD/Monat bzw. 7,99 USD/Monat erhältlich.

Call Filter prüft eingehende Anrufe und warnt Sie vor allen Nummern, bei denen es sich um Spam, Roboteranrufe oder Betrug handeln könnte. Der kostenlose Service ermöglicht es Ihnen, bis zu fünf Telefonnummern für 90 Tage zu blockieren.

Scam Shield von T-Mobile

Scam Shield bietet Schutzdienste gegen Betrug wie Anrufsperren und Anrufer-ID und ermöglicht es Kunden, ihre Telefonnummern bis zu einmal pro Jahr zu ändern. Der Dienst bietet auch eine Proxy-Nummer, die Kunden verwenden können, wenn sie ihre privaten Telefonnummern nicht preisgeben möchten.

2. Verwenden Sie eine Anrufblocker-App

Anrufblocker-Apps bieten eine effiziente Möglichkeit, Spam-Anrufe einzudämmen (oder sogar zu verhindern). Jede App erfüllt nicht nur das grundlegende Versprechen, unbekannte Anrufe zu blockieren, sondern verfügt auch über eigene Zusatzfunktionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, z. B. das Filtern von Spam-Texten oder das Hinzufügen einer automatischen Antwortnachricht (die Betrüger abschrecken soll). Die meisten dieser Apps verlangen eine Abogebühr. Informieren Sie sich, bevor Sie sich für diese Apps registrieren, damit Sie sicher sein können, dass sie Ihren Bedürfnissen entsprechen und Ihre Daten angemessen nutzen. Hier sind einige beliebte Optionen:

RoboKiller

RoboKiller blockiert automatisch Werbeanrufe und verhindert, dass das Handy bei Roboteranrufen klingelt, selbst wenn diese Anrufer ihre Nummern fälschen. Die App nutzt die Stimmerkennung, um Sprachmuster zu erkennen und ihre Liste gesperrter Nummern fast in Echtzeit zu aktualisieren. Außerdem gibt es die Funktion Answer Bot, die sich an Werbeanrufern „rächt“, indem sie Anrufe annimmt und deren Zeit verschwendet. Die Ergebnisse können recht amüsant sein. RoboKiller kostet 3,99 USD/Monat.

Truecaller

Truecaller ist eine App, die Benutzern Informationen über Anrufer anzeigt, die nicht in ihrem Adressbuch stehen, und unerwünschte Anrufe blockiert. Die App ermöglicht die Suche nach einem beliebigen Namen oder einer Nummer, sodass Sie Personen oder Organisationen einfach blockieren können. Truecaller ist für 10,99 USD/Monat erhältlich und kann sieben Tage lang kostenlos getestet werden.

YouMail

YouMail ist eine Voicemail-App, die einen Spamfilter für Privatpersonen und Unternehmen bietet. Privatpersonen können sich für eine kostenlose Version entscheiden, bei der Betrugs- und Spam-Anrufe verhindert und Informationen über blockierte Anrufe geliefert werden. Ein Premium-Tarif bietet zusätzlich Live-Chat- und E-Mail-Support-Funktionen für 5,99 USD/Monat.

Nomorobo

Nomorobo ist ein abgespeckter Schutzdienst, der schlichtweg vor Roboteranrufen schützt und kostenlose und unbegrenzte Voice-over-Internetprotokolle für Festnetzanschlüsse bietet. Mobilfunknutzer müssen 1,99 USD/Monat zahlen, um den Dienst über eine App abonnieren zu können. Es gibt auch eine 14-tägige kostenlose Testversion.

DoNotPay

DoNotPay ist ein Chatbot für juristische Dienstleistungen, mit dem Nutzer Streitigkeiten gegen Unternehmen und Einzelpersonen einreichen können. Vor kurzem hat die Plattform Robo Revenge eingeführt, eine App, mit der Nutzer Roboteranrufe verfolgen können und die es ihnen erleichtert, Ansprüche gegen Betrüger geltend zu machen. DoNotPay stellt Nutzern eine kostenlose virtuelle Kreditkarte zur Verfügung, die sie mit Betrügern teilen können. Die Betrüger versuchen dann, die Kreditkarte zu belasten, was wiederum DoNotPay hilft, auf die Informationen des Betrügers zuzugreifen und herauszufinden, wer er ist.

Die Benutzer erhalten Informationen über die Betrüger, die sie dann für Rechtsansprüche verwenden können.

3. Sehen Sie sich die integrierten Funktionen auf Ihrem Smartphone an

Sie können die Einstellungen auf Ihrem Apple- oder Android-Smartphone ändern, um Anrufe von unbekannten Anrufern zu blockieren.

Bei iPhones benötigen Sie iOS 13 und höher. Sie können unbekannte Anrufer stummschalten, indem Sie auf die Einstellungen > Telefon > Unbekannte Anrufer stummschalten gehen und die Funktion aktivieren. Unbekannte Nummern werden dann stummgeschaltet und direkt an Ihre Voicemail gesendet, erscheinen aber in der Liste Ihrer vergangenen Anrufe.

Auf Ihrem Android-Telefon sollte es im Menü Einstellungen eine Funktion zum Blockieren aller unbekannten Anrufer geben. Der Vorgang variiert zwar je nach Gerät, aber in der Regel können Sie darauf zugreifen, indem Sie die Telefon-App öffnen > auf die drei Punkte tippen ⋮ > Einstellungen, dann die Option zum Blockieren von Nummern suchen und die Funktion aktivieren.

Sie können auch einzelne Nummern blockieren, die Sie ständig mit Spam zu belästigen scheinen. So geht’s:

iPhones

Tippen Sie in der App „Telefon“ auf Anrufliste und tippen Sie bei der Nummer, die Sie blockieren möchten, auf das Info-Symbol. Wählen Sie die Option Anrufer blockieren.

Android

Öffnen Sie die App „Telefon“, tippen Sie auf den Tab der vergangenen Anrufe und tippen Sie auf die Nummer, die Sie blockieren möchten. Tippen Sie dann auf Zu blockierte Kontakte hinzufügen.

4. Registrieren Sie Ihre Nummer bei der National Do Not Call Registry (USA)

Wenn Sie in den USA leben, können Sie Telefonwerbung kostenlos und einfach herausfiltern, indem Sie Ihre Nummer beim National Do Not Call Registry hinterlegen. Das geht über www.donotcall.gov oder indem Sie die Nummer 1-888-382-1222 von der Telefonnummer aus anrufen, die Sie registrieren möchten.

Innerhalb von 31 Tagen nach der Registrierung sollten Sie weniger Werbeanrufe erhalten. Diese Methode filtert jedoch keine Betrüger oder skrupellose Unternehmen heraus, die das Register ignorieren.

5. Lassen Sie Roboter niemals wissen, dass Sie ein echter Mensch sind

Betrüger verwenden Roboteranrufe, um sich zu vergewissern, dass es sich bei der Person am anderen Ende des Telefons um einen Menschen handelt, den sie weiterhin kontaktieren können. Dadurch sind sie in der Lage, gültige Nummern herauszufiltern und ihre eigenen Nummern zu fälschen, um weiterhin Anrufe zu tätigen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf Anrufe mit Ihrem Namen antworten oder „Ja“ sagen, da diese Roboteranrufe Sie möglicherweise aufzeichnen.

6. Geben Sie Ihre Nummer nur heraus, wenn unbedingt notwendig

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Ihre Telefonnummer online veröffentlicht werden kann, z. B. indem Sie Ihre Telefonnummer in Ihren Konten in den sozialen Medien angeben, Ihre Nummer bei Anmeldungen angeben (lesen Sie immer die Geschäftsbedingungen) oder wenn sie bei einer Datenschutzverletzung offengelegt wird.

Mit einer kurzen Suche nach Ihrer Person und Ihrer Telefonnummer können Sie schnell herausfinden, wie viele Ihrer privaten Informationen online leicht zugänglich sind. Wenn Ihre Daten auf einer Website aufgeführt sind, können Sie den Administrator der Website bitten, sie zu entfernen. Für die Anmeldung in sozialen Medien ist möglicherweise Ihre Telefonnummer erforderlich, aber Sie können dies umgehen, indem Sie eine falsche Nummer verwenden. Einige Möglichkeiten zur Beschaffung einer falschen Nummer sind Google Voice, die Verwendung einer App oder Website für temporäre Nummern oder eine „Wegwerf-„Telefonnummer.

7. Melden Sie Spam-Anrufe bei der Federal Trade Commission (nur USA)

Neben der Aufnahme Ihrer Nummer in das Do Not Call Registry können US-Bürger auch betrügerische Anrufe bei der Federal Trade Commission unter reportfraud.ftc.gov melden.

Sie wohnen nicht in den USA? Prüfen Sie, ob Ihre örtlichen Strafverfolgungsbehörden Hotlines oder Websites haben, über die Sie Betrugs- oder Spam-Anrufe melden können.

Wie Sie unerwünschte Anrufe auf dem Festnetz blockieren

Apps wie Nomorobo bieten Anrufsperren für Festnetzanschlüsse an. Auch Ihr Festnetzbetreiber kann Ihnen möglicherweise helfen, bestimmte Nummern zu blockieren.

Wenn nichts hilft, sollten Sie einen Anrufblocker kaufen. Die meisten dieser Geräte sind mit Tausenden von bekannten Spam-Nummern vorprogrammiert und können verwendet werden, um neue Nummern hinzuzufügen, sobald diese auftauchen. Der einzige Nachteil ist, dass diese Geräte möglicherweise nicht so aktuell sind wie ein softwarebasierter Dienst.

Was sind Spam-Anrufe und warum werden sie getätigt?

Spam-Anrufe sind unaufgeforderte Anrufe mit dem Ziel, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen.

Hier sind einige der verschiedenen Arten von Spam-Anrufen:

Telemarketing

Telemarketing-Anrufe sind eine der Möglichkeiten, wie Unternehmen versuchen, Produkte oder Dienstleistungen an potenzielle Kunden zu verkaufen. Telemarketern wird in der Regel ein Ziel vorgegeben und sie müssen täglich potenzielle Kunden anrufen.

Legale Roboteranrufe

Unternehmen und Agenturen setzen Roboteranrufe ein, um Verbraucher an anstehende Termine, Buchungen und Ähnliches zu erinnern. In Singapur verwenden viele Buchungsplattformen Roboteranrufe, um Buchungen für Restaurants zu bestätigen. In diesem Fall sind diese Anrufe legal, denn Sie haben Ihre Nummer bei der Buchung angegeben und Ihre Zustimmung erteilt, dass diese Plattformen Sie anrufen.

Illegale Roboteranrufe

Im Allgemeinen handelt es sich bei illegalen Roboteranrufen um unerwünschte Anrufe. In diesem Fall hat der Anrufer Ihre Nummer möglicherweise auf illegale Weise erlangt, sei es von einem zwielichtigen Anbieter oder durch eine Datenpanne.

Scam-Anrufe

Scam-Anrufe sind betrügerische Anrufe mit der Absicht, Informationen oder Geld zu stehlen.

Sowohl Scam- als auch Spam-Anrufe sind zwar lästig, aber der Unterschied liegt hauptsächlich in der Absicht des Anrufers. Scam-Anrufer können gelegentlich Zahlungen oder Informationen verlangen und sind im Allgemeinen illegal.

Wieso gehen auf meinem Handy so viele Spam-Anrufe ein?

Der Hauptgrund dafür, dass Nutzer mehr Spam-Anrufe erhalten, ist, dass sich die Verkäufe, die die Spammer durch diese Anrufe erzielen, für sie lohnen. Nachteile gibt es für die Betrüger und Spammer hingegen kaum: Ihre Identität lässt sich bei einem Anruf leicht verschleiern und es mangelt generell an Gesetzen, die gegen diese Tätigkeiten vorgehen.

Wie gehen Sie mit Spam-Anrufen um? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.

Auch wenn einige der Inhalte, auf die wir in diesem Artikel verlinken, noch in der Originalsprache vorliegen, halten wir es für sinnvoll, sie hier zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass sie Ihnen trotzdem gefallen.