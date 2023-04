Problemlösung: „OpenAI’s services are not available in your country“

Viele Menschen lernen das Unternehmen für künstliche Intelligenz OpenAI kennen, dank seines erfolgreichen Chatbots ChatGPT, der nach seiner Veröffentlichung im November 2022 schnell an Bekanntheit gewann. Er wurde für seine Fähigkeit gelobt, auf eine kohärente, menschlich klingende Weise zu chatten. Wir haben ihn auch ausprobiert.

Aber die Dienste von OpenAI, einschließlich ChatGPT, sind nicht in jedem Land der Welt verfügbar. Es gibt eine einfache Lösung, wenn Sie die Nachricht „OpenAI’s services are not available in your country“ (auf Deutsch: OpenAI’s Dienste sind in Ihrem Land nicht verfügbar) sehen: ein hochwertiges VPN.

Inhaltsverzeichnis

Was ist OpenAI?

OpenAI ist ein Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Herstellung künstlicher Intelligenz konzentriert. Es wurde 2015 als gemeinnützige Gruppe gegründet, mit Investitionen von Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman und anderen großen Namen der Tech-Branche. Im Jahr 2019 wurde OpenAI zu einem gewinnorientierten Unternehmen.

Im Jahr 2020 wurde GPT-3 veröffentlicht, das sich auf die Beantwortung von Fragen mit natürlicher Sprache konzentriert, und 2021 folgte DALL-E, das Bilder aus einfachen Beschreibungen generiert. Nach der Veröffentlichung von ChatGPT im Jahr 2022 kündigte Microsoft an, 10 Milliarden USD in OpenAI zu investieren und ChatGPT in seine Suchmaschine Bing zu integrieren.

Warum sehe ich „OpenAI’s services are not available in your country“?

Wie viele andere Apps und Websites ist OpenAI in den meisten, aber nicht in allen Ländern nutzbar. Für diese Art der Zensur gibt es in der Regel zwei Gründe. Der erste ist, dass das Land den Dienst zensiert, um den Zugang zu Informationen für seine Einwohner zu unterdrücken. Der zweite Grund ist, dass der App-Hersteller Probleme in Regionen vermeiden will, in denen seine Produkte rechtlich und politisch zu sensibel sind.

Wenn Sie versuchen, ChatGPT oder andere OpenAI-Dienste in einem Land zu nutzen, in dem sie nicht verfügbar sind, werden Sie wahrscheinlich die Meldung „OpenAI’s services are not available in your country“ (OpenAI’s Dienste sind in Ihrem Land nicht verfügbar) sehen.

Beachten Sie auch die Möglichkeit, dass ein Online-Dienst von WLAN-Netzwerken in Schulen oder Büros blockiert wird, wenn jemand entschieden hat, dass dieser Dienst eine zu große Ablenkung darstellt oder zu viel Bandbreite verbraucht. Die in diesem Artikel beschriebene Methode wird auch OpenAI in der Schule oder am Arbeitsplatz entsperren.

Wie umgehe ich “OpenAI’s services are not available in your country”?

Mit einem VPN können Sie den Anschein erwecken, dass Sie sich in einem anderen Land befinden. OpenAI verlangt außerdem, dass Sie eine Telefonnummer aus dem Land angeben, in dem Sie vorgeben, zu sein, damit es Ihnen einen Verifizierungscode senden kann.

So umgehen Sie den Fehler:

Registrieren Sie sich bei einem VPN-Dienst ( wie ExpressVPN ) und laden Sie die VPN-App herunter. Stellen Sie eine Verbindung zu einem VPN-Server her, auf dem OpenAI verfügbar ist. Besuchen Sie die OpenAI-Website, um sich für ChatGPT oder einen anderen Dienst zu registrieren. Verwenden Sie am besten ein neues, privates Fenster in Ihrem Browser. Sie werden aufgefordert, Ihre Telefonnummer zu bestätigen, um einen Sicherheitscode zu erhalten. Verwenden Sie den Sicherheitscode, um Ihre Registrierung abzuschließen.

Welches ist das beste VPN für OpenAI?

ExpressVPN ist einer der vielen Dienste, die Ihre IP-Adresse ändern können. Aber ExpressVPN ist ein Premium-Dienst, der Ihnen ein besseres Erlebnis bietet:

Geschwindigkeiten, die zu den schnellsten gehören

Starke Verschlüsselung, um Ihre Online-Aktivitäten privat zu halten

Ein innovatives Serversystem, das Sicherheit gewährleistet

Mehr Standorte, 94 Länder

Live-Chat-Support rund um die Uhr

In welchen Ländern ist OpenAI verfügbar?

Die Liste der Länder, in denen Sie auf OpenAI zugreifen können, finden Sie auf dieser Website. Es gibt etwa 30 Länder, in denen OpenAI derzeit nicht verfügbar ist.

ChatGPT

Das unbestrittene Vorzeigeprodukt von OpenAI, ChatGPT, ist ein Chatbot, der mit Nutzern durch Gespräche interagieren kann, die menschlich klingen. Die Nutzung ist kostenlos, aber wer sich für die Premium-Stufe, ChatGPT Plus, anmeldet, genießt vorrangigen Zugang, wenn der Dienst ausgelastet ist, und kann neue Funktionen zuerst erleben.

DALL·E 2

Dieses KI-System erstellt realistische Bilder und Kunstwerke anhand einer schriftlichen Beschreibung. Sie könnten zum Beispiel den Satz „Eine Katze als Professor verkleidet im Stil von Van Gogh“ eingeben. Daraufhin wird Ihnen eine Reihe von Bildern angezeigt, die auf der Grundlage dieser Beschreibung erstellt wurden. Wenn Sie sich bei dem Dienst anmelden, erhalten Sie einige kostenlose Credits, die Sie jeden Monat nutzen können. Sie können aber auch mehr Credits kaufen.

Whisper

Dieses automatische Spracherkennungssystem erstellt Transkripte von Sprache. Es wurde auf verschiedene Sprachen trainiert und ist in der Lage, verschiedene Akzente, Hintergrundgeräusche und technische Sprache zu verarbeiten. OpenAI gibt den Code frei, damit andere ihn in verschiedene Anwendungen einbauen können.

Codex

Dieses KI-System übersetzt natürliche Sprache in Code. Es beherrscht mehr als ein Dutzend Programmiersprachen und kann einfache Befehle interpretieren und ausführen. Das bedeutet, dass man nicht wirklich wissen muss, wie man Softwarecode schreibt – man muss nur in der Lage sein zu beschreiben, was der Code tun soll. Codex ist in der OpenAI API verfügbar, einer Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen zu erstellen, die menschliche Sprache verstehen und darauf reagieren können.

GPT-4

Im März 2023 brachte OpenAI GPT-4 auf den Markt und löste damit die Vorgängerversion seiner Technologie GPT-3 ab. Sie ist Teil der OpenAI-API und bietet weitreichende Fähigkeiten. ChatGPT, das auf GPT-4 basiert, wurde speziell für Unterhaltungen entwickelt, aber GPT-4 selbst kann für eine Vielzahl von Funktionen rund um die Texterstellung und Beantwortung von Fragen verwendet werden. Es kann medizinische Ratschläge geben, Witze erzählen, Bilder beschreiben, Fragen auf der Grundlage eines Bildes beantworten, große Textblöcke zusammenfassen, standardisierte Tests erfolgreich absolvieren und vieles mehr.

Auch wenn einige der Inhalte, auf die wir in diesem Artikel verlinken, noch in der Originalsprache vorliegen, halten wir es für sinnvoll, sie hier zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass sie Ihnen trotzdem gefallen.